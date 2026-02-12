Mai multe persoane sunt cercetate pentru deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari

Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar penal deschis după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari. Astăzi, 12 februarie, persoanele suspectate de implicare în această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor.

Potrivit oamenilor legii, au fost percheziționate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).

În comunicatul de presă se menționează că printre persoanele aflate în vizorul oamenilor legii se regăsește și o persoană care desfășura activitate economică în parteneriat cu alți cetățeni. Aceștia ar fi fost induși în eroare, atunci când în cadrul schemei de vânzare a navei a fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de către organizatori.

„Potrivit înțelegerii, aceasta urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, urma să fie retransmis un activ major – nava maritimă. Ulterior, potrivit anchetei, persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi folosit și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de cota-parte ce i se cuvenea, ceea ce i-a cauzat un prejudiciu semnificativ. În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic”, se arată în comunicat.

Conducerea urmăririi penale este asigurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu ofițerii CNA.