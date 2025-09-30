Alertă de călătorie în Grecia. Recomandările autorităților pentru moldovenii care urmează să tranziteze țara, în contextul unei greve

Ambasada R. Moldova în Grecia informează că cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă despre faptul că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea „unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore”.

În acest context, potrivit unei note informative a misiunii diplomatice, se pot înregistra „perturbări semnificative” în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian.

„Totodată, este de așteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învățământ și servicii publice.

Recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din timp cu privire la programul de zbor și să mențină legătura cu companiile aeriene și agențiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene”, susțin reprezentanții Ambasadei.

Pentru asistență consulară, moldovenii pot contacta:

Ambasada R. Moldova în Grecia: Telefon: (+30)210699-03-72

Telefon de urgență: (+30) 698 470 2421

Email: [email protected], [email protected]