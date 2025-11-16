Alegeri locale noi: rata de participare la scrutin, până la ora 15:00, este de aproape 30%

Conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) la alegerile locale noi care se dsfășoară duminică, 16 noiembrie, prezența la vot este de 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale, până la ora 15:00.

„Până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători“, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale”, comunică CEC.

Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni, și comuna Cremenciug, raionul Soroca, unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 39%.

Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local.

Mai exact, primar nou își aleg localitățile:

satul Ustia, raionul Glodeni;

comuna Natalievca, raionul Fălești;

comuna Cremenciug, raionul Soroca;

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca;

comuna Călinești, raionul Fălești;

orașul Leova, raionul Leova.

Totodată, în comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova va fi aleasă și o nouă componență a consiliului local.