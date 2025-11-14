CEC anunță că va tipări circa 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale din 16 noiembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică, 16 noiembrie, 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 buletine de vot în limba română și 4 578 de buletine de vot în limba rusă.

Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot, dintre ele 19 583 în limba română și 3 013 în limba rusă, se spune într-un comunicat al Comisiei. Pentru alegerea componenței unui nou consiliu local vor fi tipărite 16 379 de buletine de vot, dintre care 14 814 în limba română și 1 565 în limba rusă.

„Buletinele de vot vor fi tipărite pe hârtie mată și vor avea culoarea roz la alegerile pentru funcția de primar și gri afumat pentru alegerea consiliului local.

Lățimea unui buletin de vot pentru alegerea primarului este de 14 cm, iar lungimea de 14,3 cm, iar cel pentru alegerea consiliului local are lățimea de 14 cm și lungimea de 18,7 cm.

Costul unui buletin de vot este de 0,30 lei pentru alegerea primarilor satelor și comunelor, iar pentru alegerea consiliului sătesc este de 0,42 lei. Valoarea totală a tirajului buletinelor de vot pentru alegerile locale noi este de 13 658,98 de lei”, se spune într-un comunicat al CEC.

Duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi vor avea loc în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.