Agresiune între minori într-o școală din Țînțăreni: Poliția investighează cazul

Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că polițiștii din Anenii Noi investighează un caz de agresiune între minori de 15 ani, într-o școală din localitatea Țînțăreni. Poliția a comunicat despre incident luni, 26 octombrie, după ce în spațiul public au fost distribuite imagini cu momentul agresiunii.

Conform IGP, incidentul ar fi avut loc la 20 octombrie, când un băiat și-ar fi lovit colega.

„Minora a fost îndreptată la expertiza medico-legalǎ, iar materialele cazului au fost transmise autorităților competente”, comunică autoritățile.

Poliția informează că cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.