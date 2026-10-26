Șoferul care a lovit un pieton pe bulevardul Dacia și a fugit de la locul faptei a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Șoferul care a lovit un pieton pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia din capitală și a fugit ulterior de la locul faptei a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, scrie PRO TV.

Impactul s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, pe bulevardul Dacia din capitală.

„Oamenii legii au stabilit că un automobil de marca Skoda, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat pietonul pe o trecere pentru pietoni nedirijată de semafor”, a transmis Poliția.

Bărbatul lovit de mașină a decedat la fața locului.

După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, abandonând automobilul la fața locului.