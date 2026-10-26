Un nou caz de escrocherie telefonică: o femeie de 50 de ani a rămas fără zeci de mii de lei

În weekendul 24-25 octombrie, Poliția a înregistrat un caz de escrocherie telefonică. Totodată, alte 72 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii.

Potrivit unui comunicat al Poliției, victima este o femeie de 50 de ani din Briceni, care a pierdut astfel 70 700 de lei. Pentru a face rost de bani, aceasta a contractat un împrumut de la o organizație de creditare nebancară și a amanetat bijuterii.

Poliția avertizează că escrocii se pot da drept reprezentanți ai unor instituții publice, bănci sau companii de telefonie pentru a câștiga încrederea victimelor și a le determina să le transmită bani.