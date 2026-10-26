Un nou caz de escrocherie telefonică: o femeie de 50 de ani a rămas fără zeci de mii de lei
În weekendul 24-25 octombrie, Poliția a înregistrat un caz de escrocherie telefonică. Totodată, alte 72 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii.
Potrivit unui comunicat al Poliției, victima este o femeie de 50 de ani din Briceni, care a pierdut astfel 70 700 de lei. Pentru a face rost de bani, aceasta a contractat un împrumut de la o organizație de creditare nebancară și a amanetat bijuterii.
Poliția avertizează că escrocii se pot da drept reprezentanți ai unor instituții publice, bănci sau companii de telefonie pentru a câștiga încrederea victimelor și a le determina să le transmită bani.
„Nu contractați credite și nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția în numele căreia se prezintă. În cazul unui apel suspect, întrerupeți conversația, verificați informațiile prin canalele oficiale ale instituției vizate și sesizați Poliția!”, a subliniat Poliția.