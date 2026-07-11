Agenda europeană a R. Moldova, discutată la Președinție cu ambasadorii statelor membre ale UE și ale G7 acreditați în Republica Moldova

„Evoluțiile politice curente, agenda europeană a Republicii Moldova și prioritățile de cooperare cu partenerii externi” au fost discutate sâmbătă, 11 iulie 2026, la Președința R. Moldova, într-un format larg. Președința Maia Sandu a fost gazda unei întâlniri la care au participat ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat emis de Președinție, șefa statului și ambasadorii au abordat etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu a subliniat că „reformele continuă iar alinierea la legislația și standardele europene rămâne prioritatea centrală a autorităților”.

