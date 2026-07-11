Deșeuri medicale periculoase, depozitate la o gunoiște din raionul Criuleni? Reacția Inspectoratului pentru Protecția Mediului

La o gunoiște din raionul Criuleni, ar fi depozitate deșeuri medicale periculoase. Despre aceasta a anunțat organizația neguvernamentală „Garda Națională de Mediu”, care a publicat imagini cu starea gunoiștii.

Drept răspuns, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) a anunțat că va investiga cazul și va evalua prejudiciul adus mediului.

În imaginile video de la gunoiștea din satul Porumbeni, raionul Criuleni, publicate sâmbătă, 11 iulie 2026, pe pagina de Facebook a ONG-ului „Garda Națională de Mediu”, pot fi văzute tuburi de perfuzii sau acte de identitate românești.

„Unde nu dai cu hârlețul, dai peste medicamente, deșeuri periculoase”, se poate auzi pe fundalul imaginilor video.



Reacția Inspectoratului pentru Protecția Mediului

La scurt timp de la apariția imaginilor în spațiul public, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, s-a autosesizat.