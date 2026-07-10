VIDEO „Trebuie curățenie”. Anchetă parlamentară pe întreprinderile de stat, fără participarea opoziției. Dinu Plîngău, deputat în fracțiunea PAS, membru al Platformei DA, la Podcast ZdCe

Dinu Plîngău, deputat în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, ales în calitate președinte al comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, explică în cadrul Podcast ZdCe de ce din comisie lipsește opoziția, care acuză că guvernarea i-ar fi furat ideea. Dinu Plîngău lămurește ce va investiga comisia, la ce va atrage atenția și dacă vor fi urmărite legăturile de rudenie cu exponenții guvernării.

„Deja am vorbit la APP să prezinte modalitatea în care soția domnului Cojuhari a fost angajată în șapte consilii de administrare”, a adus un exemplu Dinu Plîngău, cu referire la fostul director al APP, Roman Cojuhari, care și-a anunțat demisia ca urmare a scandalului Moldatsa.

De asemenea, el susține că Dumitru Vangheli, fostul director al Întreprinderii de Stat Moldatsa, demis după o investigației ZdG privind CV-ul cu date false aa acestuia, nu ar mai fi în R. Moldova.

Dinu Plîngău se referă și la criza guvernamentală, provocată de demisia lui Alexandru Munteanu din funcția de prim-ministru, precum și la eventuale candidaturi și cel mai potrivit profil al viitorului șef al Cabinetului de miniștri.

NOTĂ: Interviul a fost înregistrat vineri, la ora 13:00. După înregistrarea discuției, PAS a anunțat că îl propune pe omul de afaceri Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. Tot ulterior, deputatul PAS, Alexandr Trubca a anunțat că își depune mandatul de ales al poporului.