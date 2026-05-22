Serviciul 112 anunță că înregistrează zilnic până la 250 de apeluri despre escrocherii telefonice: „Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, pentru a speria victimele”

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează zilnic până la 250 de apeluri din partea cetățenilor contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare, se menționează într-un comunicat al instituției.

Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a speria victimele, avertizează reprezentanții Serviciului 112. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncilor, reprezentanți ai Poliției, ai „poliției cibernetice” sau ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), angajați ai Moldtelecom, Orange sau ai altor operatori, reprezentanți ai rețelelor electrice, curieri ori angajați ai magazinelor online.

„Printre cele mai frecvente scenarii utilizate de escroci se numără anunțarea unor credite sau datorii inexistente, afirmații că persoane necunoscute încearcă să contracteze un credit pe numele victimei, invocarea unor pretinse „dosare de finanțare a terorismului”, solicitarea codurilor primite prin SMS sub pretextul recepționării unui colet, comunicarea despre „expirarea contractului” la servicii de telefonie sau solicitarea datelor personale pentru „schimbarea contorului electric”.

În unele cazuri, victimele sunt convinse să contracteze un alt credit pentru a-l „închide” pe cel existent.

Nu transmiteți nimănui date bancare, coduri SMS, parole, PIN-uri sau date din actele personale! Rețineți: instituțiile statului, băncile și operatorii oficiali NU solicită telefonic date confidențiale sau transferuri de bani”, se spune în comunicat.

Conform Serviciului 112, dacă primiți un apel suspect:

Întrerupeți imediat convorbirea;

Nu accesați linkuri și nu transmiteți coduri;

Verificați informația direct la instituția vizată;

Sesizați imediat Poliția.

„Vigilența poate preveni o fraudă. Informați rudele și persoanele apropiate, în special persoanele vârstnice, care sunt frecvent ținta escrocilor”, mai spun reprezentanții Serviciului.

Potrivit Poliției, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 19 cazuri de escrocherie prin telefon, prejudiciile depășind suma de patru milioane de lei.

Cele mai mari sume pierdute de victime au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei, iar în șase cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar. Conform IGP, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 214 de tentative de fraudă.