Accident grav la Criuleni: o persoană și-a pierdut viața, patru au ajuns la spital

Astăzi, în jurul orei 15:20, pe traseul M1, în apropierea localității Zăicana din raionul Criuleni, s-a produs un grav accident rutier, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Preliminar, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că șoferul unui automobil de marca Toyota ar fi pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive, iar vehiculul s-a inversat.

„În urma accidentului, un bărbat a decedat la fața locului, iar alte patru persoane au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale”, a precizat IGP.

Toate persoanele implicate în accident sunt cetățeni ai Statului Israel.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite.