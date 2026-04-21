Mihai Popșoi, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei: „În calitate de țară candidată la Uniunea Europeană, această perspectivă este mai puternică ca niciodată”

Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a susținut un discurs în plenul sesiunii de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg.

Potrivit unui comunicat al MAE, discursul marchează ultima adresare a R. Moldova în forul APCE în cadrul exercitării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE).

Viceprim-ministrul a vorbit despre promovarea implicării active a tinerilor în procesul decizional, confirmată prin adoptarea unei Recomandări privind noua Cartă europeană a participării tinerilor la viața locală și regională. De asemenea, au fost menționate inițiativele în domeniul educației și alfabetizării media, inclusiv eforturile de consolidare a protecției jurnaliștilor și a integrității spațiului informațional.

În context, Mihai Popșoi a reafirmat angajamentul față de valorile Consiliului Europei și a subliniat că apartenența R. Moldova la organizație rămâne un pilon important al parcursului european.

„Astăzi, în calitate de țară candidată la Uniunea Europeană, această perspectivă este mai puternică ca niciodată. Suntem determinați să avansăm în alinierea la standardele europene, precum și să contribuim la definirea acestora”, a spus Mihai Popșoi.

Ministrul a menționat în discursul său necesitatea eforturilor continue din partea statelor membre pentru a asigura implementarea deplină a deciziilor Curții.

Șeful diplomației moldovenești a vorbit și despre rolul Noului Pact Democratic pentru Europa în consolidarea stabilității, rezilienței și securității democratice, care necesită acțiuni concrete la nivel european.

Un subiect aparte l-a constituit combaterea ingerințelor și manipulărilor informaționale străine (FIMI), considerate o amenințare directă la adresa democrației.

„Multilateralismul rămâne cel mai puternic instrument al nostru în apărarea democrației, protejarea drepturilor omului și asigurarea menținerii ordinii internaționale bazate pe reguli”, a conchis Mihai Popșoi.

Vicepremierul a reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina și importanța intrării în vigoare, cât mai curând, a Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale pentru Reclamații, ca mecanism de despăgubire pentru victimele agresiunii Rusiei. Oficialul a îndemnat statele semnatare să accelereze ratificarea.

Totodată, a evidențiat sprijinul pentru crearea Tribunalului special pentru crima de agresiune, în care R. Moldova și-a asumat rolul de stat fondator alături de alte state, și a încurajat participarea cât mai largă a țărilor membre.

„Nu poate exista democrație fără justiție, nici justiție fără stat de drept și nici o pace durabilă fără responsabilitate”, a declarat Mihai Popșoi de la tribuna APCE.

În contextul încheierii mandatului Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri, Mihai Popșoi a evidențiat importanța Sesiunii Ministeriale a Consiliului Europei, care se va desfășura la Chișinău în perioada 14 – 15 mai. La reuniune sunt așteptate delegații din cele 46 de state membre și 5 state observatoare.