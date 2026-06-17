A fost aprobată inițierea negocierilor pentru curse aeriene directe între Chișinău și Arabia Saudită
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pe marginea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Regatul Arabiei Saudite privind serviciile aeriene, a informat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).
Sursa citată scrie că acordul va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea în domeniul transportului aerian dintre cele două state. Documentul va stabili regulile de operare a serviciilor aeriene bilaterale, inclusiv aspecte ce țin de siguranța și securitatea aeronautică, reglementarea tarifelor și taxelor, drepturile de operare și autorizarea companiilor aeriene, notează MIDR.
„Semnarea acordului va contribui la extinderea rețelei de curse directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău și, totodată, va oferi noi posibilități pentru călătorii, dezvoltarea turismului, intensificarea schimburilor comerciale și consolidarea cooperării economice dintre cele două state”, se arată în comunicat.