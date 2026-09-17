A fost aprobată acordarea unor plăți unice între 2000 și 4000 de lei pentru personalul didactic și alți bugetari. Bugetul pentru 2026 a fost modificat

Parlamentul a aprobat proiectul privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional. Documentul prevede acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru personalul din sectorul bugetar și din unele instituții cu autogestiune ale căror salarii medii lunare nu depășesc pragul de 20 de mii de lei. Repartizarea fondurilor necesare pentru aceste plăți va fi realizată direct de către Ministerul Finanțelor.

Plățile sunt structurate pe trei categorii financiare, în funcție de atribuțiile și funcțiile angajaților:

Plata de 4000 de lei este destinată personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și științifico-didactic din instituțiile de învățământ general, organizațiile de cercetare și inovare, precum și conducerii centrelor metodice și metodiștilor din domeniul învățământului.

este destinată personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și științifico-didactic din instituțiile de învățământ general, organizațiile de cercetare și inovare, precum și conducerii centrelor metodice și metodiștilor din domeniul învățământului. Plata de 3000 de lei se acordă personalului nedidactic și de specialitate din învățământ și din structurile afiliate (contabilități centralizate, servicii administrative, transport școlar), personalului de specialitate din instituțiile teatral-concertistice subordonate Ministerului Culturii, precum și personalului de specialitate și de conducere/execuție din diverse domenii bugetare (Administrație publică, Justiție, Apărare națională, Ordine publică, Cultură, Tineret și Sport, Asistență Socială și Sănătate).

se acordă personalului nedidactic și de specialitate din învățământ și din structurile afiliate (contabilități centralizate, servicii administrative, transport școlar), personalului de specialitate din instituțiile teatral-concertistice subordonate Ministerului Culturii, precum și personalului de specialitate și de conducere/execuție din diverse domenii bugetare (Administrație publică, Justiție, Apărare națională, Ordine publică, Cultură, Tineret și Sport, Asistență Socială și Sănătate). Plata de 2000 de lei vizează muncitorii calificați și necalificați din autoritățile și instituțiile bugetare, precum și din instituțiile teatral-concertistice ale Ministerului Culturii.

Plățile unice au venit după ce premierul Vasile Tofan a anunțat că creșterile salariale pentru profesori vor intra în vigoare la 1 ianuarie și nu la început de septembrie, cum era anunțat anterior.

„De la 1 ianuarie venim cu majorările salariale promise. Până atunci, trebuie să îndreptăm parțial această întârziere și vom oferi, în octombrie, o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei”, a spus Tofan.

Suplimentar, proiectul autorizează Guvernul să majoreze transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea soldului împrumutului angajat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS),

Conform Ministerului Finanțelor, pentru acoperirea necesităților salariale vor fi alocate suplimentar 651,7 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile de personal ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale, urmând să fie repartizați ulterior de Guvern.

În același timp, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se propun spre diminuare cu circa 959,8 milioane de lei, reieșind din estimarea debursării mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și a valorificării mijloacelor debursate.

La partea de venituri, încasările din taxa pe valoarea adăugată vor fi majorate cu 600 mil. de lei, cele din impozitele pe venit – cu 220 mil. de lei, iar accizele produse pe teritoriul Republicii Moldova – cu 134,7 mil. de lei. În același timp, sunt revizuite în sensul diminuării încasările din accizele la mărfurile importate – cu 122,1 mil. de lei, taxa vamală – cu 170 mil. de lei și granturile – cu 837 mil. de lei.

Astfel, veniturile bugetului de stat vor constitui 80,27 mld. de lei, cheltuielile vor totaliza 103,35 mld. de lei, iar deficitul bugetar va constitui 23,07 mld. de lei, sau 5,95% din PIB.