700 de afaceri agricole au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perioada martie 2025 – iulie 2026

În perioada martie 2025 – iulie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 700 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol, a informat Ministerul Finanțelor. Dintre acestea, 51 de afaceri au fost aprobate în luna iulie 2026. Din perspectivă regională, 333 de proiecte au fost implementate în nordul țării, 241 în regiunea centru și 126 în sud.

Valoarea totală a finanțării prin program este de 596,45 milioane de lei, dintre care 42,25 milioane de lei au fost alocate în luna iulie.

Potrivit Ministerului, majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea de echipamente pentru agricultura convențională și conservativă, utilaje pentru procesarea post-recoltare, precum și acoperirea necesităților de capital circulant agricol.

Pentru continuarea finanțării proiectelor în anul 2026, sunt disponibile încă 80,56 milioane de lei pentru acordarea împrumuturilor și 22,98 milioane de lei pentru componenta de grant aferentă împrumuturilor destinate beneficiarilor finali.

„Începând cu 9 aprilie 2026, Programul FCA include și componenta „Capital circulant agricol independent”, destinată finanțării necesităților de capital circulant necesare menținerii procesului de producție. Valoarea maximă a finanțării este de 500 de mii de lei per beneficiar. Până în prezent, prin această componentă au fost finanțate 98 de afaceri, în valoare totală de 37,53 milioane de lei”, a scris instituția.

Programul oferă finanțare în lei moldovenești, cu o rată fixă a dobânzii de 5,1% anual pentru beneficiarii finali.

Conform Ministerului, programul contribuie la facilitarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare avantajoase, „susținând investițiile în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole, precum și asigurarea capitalului circulant necesar desfășurării activităților agricole”.

Detalii privind condițiile de accesare și mecanismul de finanțare sunt disponibile aici.