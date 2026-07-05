70 de cetățeni ai R. Moldova se aflau în autocarul care a lovit o mașină de poliție în România. Încotro se îndreptau

În autocarul implicat în accidentul din județul Constanța, care a lovit o mașină a poliției, se aflau aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova. Cu toții sunt în siguranță și și-au continuat călătoria spre Bulgaria, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Conform informațiilor transmise de Consulatul General al R. Moldova la Iași, autocarul înmatriculat în Republica Moldova transporta aproximativ 70 de pasageri moldoveni care se îndreptau spre Bulgaria. Niciunul dintre aceștia nu a fost rănit în urma accidentului.

După încheierea intervenției echipelor de salvare și a procedurilor efectuate de autoritățile române la fața locului, autocarul și-a reluat deplasarea, iar pasagerii și-au continuat drumul către destinație, transmite MAE.

Doi polițiști români aflați în autospeciala lovită de autocar au fost răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La fel, a avut de suferit și o motociclistă care era oprită de poliție în momentul coliziuni.

Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa către Bulgaria și în care se aflau 78 de pasageri, a intrat în plin într-o autospecială de poliție aflată în misiune, în România, transmite Ziua Constanța. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 04:20, pe Drumul Național 39, în localitatea 2 Mai, județul Constanța.

Polițiștii opriseră în trafic o motociclistă pentru un control de rutină și se aflau în autospecială, unde întocmeau documentele, în momentul în care au fost loviți violent din spate de autocar. În urma impactului, autospeciala a fost proiectată în motocicleta oprită în fața sa, notează sursa citată.

Cei doi polițiști și motociclista au fost răniți și transportați la Spitalul Municipal Mangalia pentru îngrijiri medicale, urmând să fie transferați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în funcție de evoluția stării lor.