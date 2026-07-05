VIDEO Accident grav. Un autocar din R. Moldova a lovit o mașină de poliție din Constanța

Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa către Bulgaria și în care se aflau 78 de pasageri, a intrat în plin într-o autospecială de poliție aflată în misiune, în România, transmite Ziua Constanța. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 04:20, pe Drumul Național 39, în localitatea 2 Mai, județul Constanța.

Polițiștii opriseră în trafic o motociclistă pentru un control de rutină și se aflau în autospecială, unde întocmeau documentele, în momentul în care au fost loviți violent din spate de autocar. În urma impactului, autospeciala a fost proiectată în motocicleta oprită în fața sa, notează sursa citată.

Cei doi polițiști și motociclista au fost răniți și transportați la Spitalul Municipal Mangalia pentru îngrijiri medicale, urmând să fie transferați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în funcție de evoluția stării lor.

Poliția din Constanța a informat că, din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 45 de ani, cetățean din Republica Moldova, a condus un autocar pe DN 39, dinspre municipiul Mangalia către stațiunea Vama Veche, iar la un moment dat, din cauze care urmează a fi stabilite ulterior, ar fi intrat în coliziune față-spate cu autospeciala de poliție, care se afla oprită pe partea dreaptă a drumului public, cu semnalele luminoase în funcțiune.

Echipajul de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unui motociclu. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor 2 polițiști din autospecială, precum și a unei femei, de 18 ani, care se afla lângă vehiculele staționate, potrivit poliției din Constanța.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, mai transmit polițiștii de la IPJ Constanța.