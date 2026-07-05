Atenție! Trafic intens la Sculeni, pe direcția de ieșire din R. Moldova

Serviciul Vamal atenționează călătorii despre traficul intens la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

„La această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, informează Serviciul Vamal.

Autoritățile recomandă să traverseze prin punctele de trecere de la Costești, Leova sau Cahul.