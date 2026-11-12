14 studenți și elevi cu rezultate deosebite la învățătură, propuși pentru Bursa Președintelui R. Moldova

14 candidați vor primi Bursa Președintelui R. Moldova în anul de studii 2026–2027. Lista acestora a fost aprobată joi, 12 noiembrie, în ședința Guvernului. 10 studenți sunt din instituțiile de învățământ superior și 4 elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, care s-au remarcat prin rezultate academice și implicare în activități științifice și extracurriculare, informează Legislativul.

Tinerii reprezintă instituții de învățământ din Chișinău, Bălți și Cahul și urmează specialități din domenii precum medicina, ingineria, pedagogia, economia, dreptul, artele și tehnologiile informaționale.

Bursa lunară constituie 5665 de lei pentru studenți și 3135 de lei pentru elevi și va fi acordată pe parcursul a 10 luni ale anului de studii. Sprijinul financiar urmărește recunoașterea performanțelor tinerilor și încurajarea excelenței în educație.

În total, pentru Bursa Președintelui R. Moldova au fost depuse 68 de dosare, dintre care 23 de către studenți și 45 de către elevi.

Candidații au fost selectați în baza rezultatelor academice, a participării la cercetări științifice, conferințe, concursuri și olimpiade, precum și a implicării în activități educaționale, culturale și sportive. Pentru a putea candida, studenții trebuie să fi obținut o medie anuală de cel puțin 9 în anul precedent de studii.

Lista aprobată de Guvern va fi înaintată Președintelui R. Moldova spre examinare. Pentru acordarea burselor în anul de studii 2026–2027 sunt prevăzute circa 692 de mii de lei.