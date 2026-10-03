Republica Moldova a intrat în Cartea Recordurilor Guinness: 493 de oameni au format cea mai mare viță-de-vie umană din lume

Este oficial! Republica Moldova a stabilit un nou record Guinness World Records pentru „Cea mai mare reprezentare umană a unei vițe-de-vie din lume”. 493 de persoane au format împreună, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, imaginea unei vițe-de-vie, în timpul celei de-a XXV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Recordul a fost confirmat oficial, chiar în timpul evenimentului, de Pravin Patel, adjudecător oficial Guinness World Records.

Imaginea viței-de-vie fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness World Records și a avut o lungime de aproximativ 39 de metri. Cei 493 de participanți au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe-de-vie: rădăcina și trunchiul central, ramurile, șase struguri, șase frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare componentă a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților, pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer – una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness World Records.

Astfel, timp de aproximativ 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite, în timp ce adjudecătorul Guinness World Records a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Printre participanții care au creat „cea mai mare viță-de-vie umană din lume” s-au numărat reprezentanți ai Academiei „Ștefan cel Mare”, ai Universității Tehnice a Moldovei și ai Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație, reprezentanți ai instituțiilor educaționale cu profil medical, invitați ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) și membri ai echipei ONVV, dar și oficiali de rang înalt.

493 de oameni au format o singură imagine

Fiecare participant a avut un loc stabilit din timp, care corespundea elementelor imaginii. Intrarea tuturor elementelor a fost controlată, iar numărul participanților a fost monitorizat cu ajutorul aplicației oficiale Guinness World Records pentru verificarea participanților, utilizată pentru înregistrarea individuală, scanarea codurilor QR și prevenirea numărării duble.

Spațiul destinat tentativei a fost separat de zona publicului, cu intrări și ieșiri clar delimitate și controlate, astfel încât numărarea și poziționarea participanților să se desfășoare conform cerințelor Guinness World Records.

Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței-de-vie. Două echipe de organizare au gestionat fluxul participanților, traseele de acces și ocuparea pozițiilor, astfel încât cele 493 de persoane să poată forma, într-un timp scurt, o imagine unitară și ușor de recunoscut din aer.

Peste 30 de criterii pentru validarea recordului

Tentativa a fost evaluată în baza a peste 30 de criterii tehnice stabilite de Guinness World Records.

Printre acestea s-au numărat:

reproducerea exactă a schiței aprobate;

numărul exact al participanților;

forma și dimensiunile reprezentării;

poziționarea corectă a fiecărei persoane;

respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element;

delimitarea clară a perimetrului;

respectarea materialelor și marcajelor aprobate;

documentarea fotografică și video a întregii tentative.

Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței-de-vie să fie recunoscută din aer.

Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentativa Guinness World Records. Tentativa a fost documentată integral prin fotografii și înregistrări video Procesul de numărare și desfășurarea tentativei au fost, de asemenea, confirmate de doi martori independenți.

După analizarea tuturor criteriilor și a dovezilor colectate, Pravin Patel, adjudecător oficial Guinness World Records, a anunțat validarea recordului.

Diploma oficială Guinness World Records a fost înmânată directorului Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi.

Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului:

„Felicitări celor 493de participanți și tuturor celor care au muncit pentru ca acest moment să devină posibil. Astăzi Republica Moldova a stabilit un nou record Guinness World Records, iar pentru noi acesta este, fără îndoială, cel mai frumos cadou pentru cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Sute de oameni au format împreună o singură viță-de-vie – un simbol al tradițiilor vitivinicole și reprezentarea grafică a sloganului acestei ediții «Vinul care ne unește». Este un moment de care ne putem bucura cu toții și pe care vrem să-l ducem mai departe ca imagine a Vinului Moldovei și a Republicii Moldova în lume.”

Noul record Guinness World Records a fost stabilit în prima zi a Zilei Naționale a Vinului 2026, desfășurată pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.

În acest an, evenimentul reunește 114 vinării – cel mai mare număr de crame participante până acum la Ziua Națională a Vinului, alături de viticultori, oenologi, somelieri, profesioniști ai industriei, turiști locali și internaționali.

Programul celor două zile include degustări și tururi ghidate de somelier, Școala Vinului, întâlniri directe cu vinificatorii, activități culturale și program artistic. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului.

Parteneri instituționali: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Primăria Municipiului Chișinău.

Parteneri principali: maib și Mastercard