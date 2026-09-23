„Moldova. Closer than you think”: o nouă campanie promovează Republica Moldova pe Booking.com în cinci piețe europene

Pe 21 septembrie 2026, Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului” a lansat în premieră o nouă campanie internațională de promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică, desfășurată prin intermediul Booking.com și prin ecosistemul digital de publicitate al platformei, aceasta fiind una dintre cele mai utilizate platforme digitale de călătorii la nivel global.

Sub mesajul „Moldova. Closer than you think.” („Moldova, mai aproape decât crezi”), campania urmărește două obiective complementare. Primul obiectiv este să aducă Republica Moldova mai aproape de călătorii europeni și să îi invite să descopere o destinație autentică, accesibilă și surprinzătoare, aflată la doar câteva ore de zbor de importante orașe europene.

Al doilea obiectiv urmărește apropierea promovării de momentul deciziei de călătorie, prin stimularea interesului pentru rezervări, creșterea numărului de înnoptări și a experiențelor turistice rezervate.

„Moldova este mai aproape decât cred mulți dintre cei care încă nu au descoperit-o. Prin această campanie vrem nu doar să inspirăm călătorii să afle mai multe despre țara noastră, ci să reducem distanța dintre momentul în care descoperă Moldova și momentul în care decid să o viziteze. Prezența pe o platformă utilizată direct pentru planificarea și rezervarea călătoriilor ne permite să fim mai aproape de această decizie”, a declarat Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului.

Materialele promoționale vor fi afișate inclusiv pe pagina principală Booking.com și în rezultatele de căutare ale platformei, precum și prin campanii video și display în mediul digital. Campania include, de asemenea, o pagină dedicată Republicii Moldova, care va permite utilizatorilor interesați să descopere mai multe despre destinație.

Targetarea campaniei permite adresarea atât a călătorilor care manifestă deja interes pentru Republica Moldova, cât și a celor aflați în procesul de explorare și comparare a unor destinații din regiune. Ea vizează cinci piețe europene importante pentru turismul receptor al Republicii Moldova – Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia și Spania, și utilizează conținut adaptat lingvistic pentru fiecare dintre acestea, iar pe durata campaniei sunt planificate peste 8,2 milioane de afișări ale materialelor de promovare a Republicii Moldova.

„Prin această campanie ne dorim să fim alături de călător pe întreg parcursul deciziei sale, de la inspirație și planificare, până la căutare și rezervare. Este un pas important de la promovarea de imagine către o comunicare mai apropiată de momentul în care interesul pentru Moldova se transformă într-o decizie concretă de călătorie.” A declarat Mtvarisa Luchian, șefă secția marketing, comunicare și inovații a Oficiului Național al Turismului

Mesajul „Closer than you think” pornește de la o realitate simplă: pentru mulți călători europeni, Republica Moldova rămâne încă o destinație puțin cunoscută și percepută drept îndepărtată. Campania își propune să schimbe această percepție și să prezinte Moldova ca pe o destinație europeană ușor accesibilă, care poate oferi experiențe autentice și diverse într-un teritoriu compact și ușor de explorat.

În centrul comunicării se află experiențele care definesc Moldova ca destinație: cultura și patrimoniul autentic, turismul vitivinicol și gastronomic, ospitalitatea, experiențele rurale și posibilitatea de a descoperi, într-o singură călătorie, o varietate de locuri, oameni și tradiții.

Pagina dedicată Republicii Moldova va permite călătorilor să exploreze diferitele regiuni ale țării, de la Chișinău și nordul Moldovei până la regiunile centrale, sudul țării și Găgăuzia, fiecare fiind prezentată prin peisaje, experiențe și elemente distinctive ale identității locale.

O campanie construită pentru a putea fi măsurată

Pe lângă creșterea vizibilității internaționale a destinației, campania va permite IP ONT să analizeze evoluția interesului pentru Republica Moldova și interacțiunea călătorilor cu mesajele promovate pe parcursul celor cinci luni.

Datele și rezultatele campaniei vor putea fi utilizate pentru evaluarea eficienței activităților de promovare și pentru optimizarea viitoarelor campanii internaționale ale Republicii Moldova.

Prin „Moldova. Closer than you think.”, Oficiul Național al Turismului continuă dezvoltarea unei abordări de promovare internațională bazate pe date, targetare și comportamentul real al călătorilor, cu obiectivul de a transforma notorietatea și interesul pentru Republica Moldova într-o intenție concretă de călătorie.

În cadrul Moldova Tourism Forum 2026, care va avea loc pe 24 septembrie 2026, la Chișinău, reprezentanții Booking.com vor participa atât la discuțiile din agenda principală a evenimentului, cât și la o Masă Rotundă dedicată operatorilor din sectorul turistic, organizată în intervalul 14:40–15:40.

Participanții vor putea afla de ce este importantă prezența pe Booking.com, ce beneficii poate aduce listarea pe o platformă internațională de rezervări și care sunt pașii necesari pentru înregistrarea și listarea unei proprietăți.

Discuția va aborda, de asemenea, rolul distribuției digitale în creșterea vizibilității unei afaceri turistice, modul în care operatorii locali pot ajunge la noi categorii de călători și importanța unei prezențe online competitive în procesul de transformare a interesului pentru o destinație în rezervări efective.

Participarea la Masa Rotundă se face în baza înregistrării prealabile: https://forms.gle/r1wkNRbMa4iBQJ3f7