Booking.com vine la Chișinău pentru un dialog direct cu industria turistică din Moldova

În premieră, Booking.com participă oficial la Moldova Tourism Forum 2026, aducând la Chișinău expertiză internațională în domeniul distribuției digitale, vizibilității online și comportamentului de rezervare al călătorilor.

Participarea Booking.com la Forum marchează o nouă etapă în dialogul dintre una dintre cele mai importante platforme internaționale de rezervări și industria turistică din Republica Moldova, într-un moment în care prezența digitală și accesul la piețele internaționale devin esențiale pentru competitivitatea operatorilor locali.

În cadrul Moldova Tourism Forum 2026, care va avea loc pe 24 septembrie 2026, la Chișinău, reprezentanții Booking.com vor participa atât la discuțiile din agenda principală a evenimentului, cât și la o Masă Rotundă dedicată operatorilor din sectorul turistic, organizată în intervalul 14:40–15:40.

Participanții vor putea afla de ce este importantă prezența pe Booking.com, ce beneficii poate aduce listarea pe o platformă internațională de rezervări și care sunt pașii necesari pentru înregistrarea și listarea unei proprietăți.

Discuția va aborda, de asemenea, rolul distribuției digitale în creșterea vizibilității unei afaceri turistice, modul în care operatorii locali pot ajunge la noi categorii de călători și importanța unei prezențe online competitive în procesul de transformare a interesului pentru o destinație în rezervări efective.

Participarea la Masa Rotundă se face în baza înregistrării prealabile: https://forms.gle/r1wkNRbMa4iBQJ3f7

O nouă campanie Booking.com pentru promovarea Moldovei

Prezența Booking.com la Moldova Tourism Forum 2026 are loc și în contextul unei noi campanii internaționale de promovare a Republicii Moldova pe platforma Booking.com, care urmează să fie lansată în luna septembrie în colaborare cu Oficiul Național al Turismului.

Campania va promova Republica Moldova pe mai multe piețe turistice externe și va utiliza instrumentele digitale și capacitatea de distribuție a Booking.com pentru a crește vizibilitatea destinației în rândul călătorilor interesați de experiențe precum turismul vitivinicol și gastronomic, cultura și patrimoniul sau descoperirea unor noi destinații europene.

Obiectivul este ca interesul pentru Republica Moldova să fie transformat într-un parcurs cât mai clar pentru potențialul visitator, de la descoperirea destinației și explorarea motivelor de călătorie, la identificarea opțiunilor de cazare și efectuarea unei rezervări, până la vizitarea destinațiilor turistice.

Campania va permite, în același timp, o mai bună înțelegere a modului în care turiștii caută Republica Moldova, a interesului pentru destinație și a evoluției comportamentului de rezervare, oferind repere importante pentru evaluarea rezultatelor campaniei și pentru dezvoltarea viitoarelor acțiuni de promovare.

În acest context, prezența cât mai multor structuri de cazare din Republica Moldova pe platformele internaționale de rezervări devine importantă nu doar pentru fiecare afacere în parte, ci și pentru capacitatea destinației Moldova de a transforma vizibilitatea internațională în rezervări și fluxuri turistice reale.

Booking.com în agenda Moldova Tourism Forum 2026

În cadrul Forumului, reprezentanții Booking.com vor aborda următoarele subiecte:



Caroline VERMEULEN, Manager Dezvoltare Business, Booking.com

Date, distribuție digitală și vizibilitate pe piață, beneficiile Booking.com pentru afacerile din turism din Republica Moldova. Campania de publicitate în Moldova.

Tatiana PITUBAEVA, Manager regional pentru servicii parteneri, Booking.com,

Booking.com în era AI: imaginea de ansamblu.

Olga KRASUTSKA, Manager de cont pentru servicii de cazare, Booking.com,

Tendințele pieței locale.

Prin participarea Booking.com și organizarea Mesei Rotunde dedicate industriei, Oficiul Național al Turismului urmărește să faciliteze accesul antreprenorilor locali la expertiză internațională, instrumente digitale și informații practice care îi pot ajuta să devină mai vizibili și mai competitivi pe piața internațională.

Despre Moldova Tourism Forum 2026

Moldova Tourism Forum 2026 se desfășoară în acest an sub genericul „Turismul ne unește. Moldova primește Europa în ospeție”, cu subtema „Construim o destinație conectată la tendințe, piețe și tehnologii, care multiplică valoarea în economie, comunități și imaginea de țară”.

Forumul va reuni reprezentanți ai sectorului public și privat, experți internaționali, organizații de profil, parteneri de dezvoltare și actori implicați în transformarea sectorului turistic din Republica Moldova.

Printre principalele subiecte abordate se numără digitalizarea turismului, inteligența artificială, distribuția digitală, promovarea internațională, dezvoltarea produselor turistice, investițiile și accesul la finanțare.

Moldova Tourism Forum 2026 va avea loc pe 24 septembrie 2026, la Capitoles Park, Chișinău, în intervalul 09:00–16:00.

Înregistrare generală la Forum: https://forms.gle/bzaTrio7gy5GpqnTA

Forumul este organizat de Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului”, cu suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Despre Oficiul Național al Turismului

Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului” este instituția publică responsabilă de dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Misiunea instituției este de a contribui la transformarea Republicii Moldova într-o destinație turistică atractivă, sustenabilă și competitivă, recunoscută atât pe plan intern, cât și internațional.