De la Taraclia la Silistra: participarea bulgară la cea mai mare grupare de cooperare teritorială din Europa, discutată la Ambasada Bulgariei la Chișinău

Sergiu Suharenco, directorul cu mandat tranzitoriu al GECT „EAST GATE”, însoțit de E.S. Iurie Bodrug, consilierul Grupării pentru dimensiunea diplomatică, a fost primit astăzi la Ambasada Republicii Bulgaria în Republica Moldova de Tihomir Todorov, Consilier, și de Nikola Todorov, Prim-secretar, șeful Secției comerciale și economice, din însărcinarea Ambasadoarei, E.S. Doamna Maia Dobreva. Discuțiile au vizat stadiul pregătirilor pentru ceremonia de semnare a proiectelor actelor de temelie ale Grupării, care va avea loc vineri, 11 septembrie 2026, la Eforie Nord, precum și participarea bulgară la aceasta.

Bulgaria ancorează Gruparea la Dunărea de Jos și la Marea Neagră: cincisprezece localități din regiunile Silistra, Ruse, Varna și Dobrici au adoptat deciziile de aderare, Consiliul Municipal Silistra votând în unanimitate, iar municipiile Dobrici, Ruse și Varna, Academia Maritimă din Varna și Universitatea din Ruse se află în proces de adoptare. În Republica Moldova, comunitatea bulgară este deja parte a construcției: Consiliul Raional Taraclia, orașul Taraclia și localități cu populație preponderent bulgară, precum Albota de Sus, Albota de Jos și Valea Perjei, au adoptat deciziile de aderare și vor sta la Eforie Nord la aceeași masă cu Silistra, Dobrici, Ruse și Varna.

Dimensiunea economică a ocupat un loc aparte în discuții: Gruparea poate deveni o platformă de conectare a mediului de afaceri din Republica Moldova, Bulgaria, România și Ucraina, de la porturile dunărene și maritime la parcurile industriale și la producătorii agricoli, iar Secția comercială și economică a Ambasadei, care reprezintă Ministerul Economiei și Industriei al Republicii Bulgaria, este interlocutorul firesc al Grupării pentru această dimensiune. Partea bulgară a fost informată despre invitațiile adresate Ambasadorului Republicii Bulgaria în România și Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia, precum și despre demersurile Grupării pentru ca statele fondatoare să fie prezente la Eforie Nord la cel mai înalt nivel.

La Eforie Nord sunt așteptați reprezentanții a aproximativ 300 de autorități publice, universități și institute de cercetare din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. În deschiderea sesiunii oficiale, mesajul Președintelui României, Nicușor Dan, va fi transmis participanților de Eugen Tomac, membru al Parlamentului European și Consilier onorific al Președintelui României, care a fost alături de acest demers încă de la lansarea lui, la Chișinău, în septembrie 2025, și participă la ceremonie ca invitat de onoare. Vor lua cuvântul Pavel Branda, Președintele Platformei Europene Transfrontaliere, reprezentantul Comitetului European al Regiunilor, Elien Declercq, Directoarea Generală a Eurometropolei Lille–Kortrijk–Tournai, prima grupare europeană de cooperare teritorială, și Csetnek Tünde Tímea, Directoarea GECT „Gate to Europe”.

Prin componența sa, Gruparea va deveni cea mai mare grupare de cooperare teritorială din Europa, un spațiu de circa 150 000 km², cu peste 10 milioane de locuitori, și singura care reunește două state membre ale Uniunii Europene și două state candidate; poarta de est a Uniunii prinde contur de la Carpați până la Dunăre și Marea Neagră.

„De la Taraclia la Silistra și de la Varna la Constanța, bulgarii din Bugeac și cei de pe Dunăre intră în aceeași construcție europeană. Cu Bulgaria, cercul celor patru state se închide la Dunăre și la Marea Neagră, iar la 11 septembrie comunitățile o vor spune cu semnătura lor”, a subliniat Sergiu Suharenco.

Procesul de constituire a fost lansat la Chișinău, la 18 septembrie 2025, iar Adunarea Generală de Constituire a reunit, la 19 martie 2026, la Palatul Parlamentului României, 236 de reprezentanți ai autorităților din cele patru state.

Informații suplimentare: [email protected] • www.eastgate.ro