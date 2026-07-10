Județele Vaslui și Botoșani, în dialog cu GECT EAST GATE: frontiera de est a Europei se organizează înaintea semnării de la Constanța

Sergiu Suharenco, Director cu Mandat Tranzitoriu al GECT EAST GATE, a efectuat în această săptămână vizite de lucru la Consiliul Județean Vaslui (6 iulie), unde s-a întâlnit cu Președintele Ciprian-Ionuț Trifan, și la Consiliul Județean Botoșani (10 iulie), unde discuțiile au avut loc cu Vicepreședintele Constantin Bursuc, Directoarea Executivă Otilia Moruz și Consiliera Președintelui Consiliului Județean, Cătălina Acatrinei. La Botoșani, delegația a fost completată de Ghenadie Cazacu, Coordonator pentru Republica Moldova și România.

Județul Vaslui este un partener activ al grupării încă din primele etape: Președintele Ciprian-Ionuț Trifan a făcut parte din delegația GECT EAST GATE prezentă la Bruxelles, unde au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Comitetului European al Regiunilor.

Rezultatele sunt concrete pentru ambele județe: Președintele Ciprian-Ionuț Trifan va propune, în luna august, includerea pe ordinea de zi a Consiliului Județean Vaslui a hotărârii privind aderarea la GECT EAST GATE, iar la Botoșani, hotărârea cu privire la aderare va fi supusă adoptării la următoarea ședință a Consiliului Județean. Totodată, Președintele Ciprian-Ionuț Trifan și Vicepreședintele Constantin Bursuc au acceptat invitația de a participa la ceremonia de semnare a Convenției constitutive și a Statutului grupării, programată pentru 11 septembrie 2026, la Constanța.

Procesul de constituire avansează într-un ritm accelerat: 120 de autorități publice locale din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria au adoptat până acum decizii de aderare, dintre care 7 doar în ultimele zile. Dintre acestea, 77 provin din Republica Moldova, o dinamică ce confirmă efectul concret al legii privind participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, adoptată în unanimitate de Parlamentul de la Chișinău, care a creat cadrul legal pentru ca administrațiile publice locale moldovenești să se alăture, cu drepturi depline, unei structuri de drept european. Semnarea de la Constanța va marca constituirea oficială a celei mai ample structuri de cooperare teritorială din estul Uniunii Europene, un spațiu de aproximativ 150.000 km², cu peste 10 milioane de locuitori.

Miza pentru comunități este directă: ca persoană juridică de drept european, GECT EAST GATE poate fi beneficiar direct al fondurilor europene FEDR, FSE+, Fondul de Coeziune, CEF, Horizon Europe, pentru proiecte de infrastructură, conectivitate, mediu, educație și dezvoltare economică. Pentru autoritățile administrațiilor publice locale, aderarea înseamnă acces la finanțări și parteneriate altfel greu de atins individual.

Autoritățile administrațiilor publice locale din cele patru state care doresc să se alăture grupării pot adopta decizia de aderare până la momentul semnării de la Constanța, devenind astfel membri fondatori. Informații privind procedura de aderare sunt disponibile la https://eastgate.ro.