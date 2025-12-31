VIDEO Eurodeputatul Dan Barna: „Există o fereastră de oportunitate privind integrarea în UE, nu știm cât va dura, bateți fierul cât e cald”

Interviu cu europarlamentarul Dan Barna, despre concluziile anului 2025 privind relația Moldova-UE, succese, provocări, justiție, reforme restante și planuri imediate pentru anul 2026 care ar putea apropia Republica Moldova de integrarea în Uniunea Europeană.

„Cel mai important reper al anului 2025 pentru Republica Moldova este rezultatul alegerilor, în acest fel Moldova oferit o speranță, într-un noian de vești negative, cu Rusia care devine din ce în ce mai agresivă. Cetățenii Republicii Moldova au reușit să spună foarte clar: noi vrem în Europa”, spune eurodeputatul, analizând parcursul statului nostru în anul care se încheie.

El susține că e foarte important în perioada ce urmează să fie făcute reformele necesare, în special cele ce țin de combaterea corupției, de reformarea justiției, deoarece „Există aici în Parlamentul UE o fereastră de oportunitate, o preocupare și o atenție, suflete și minți deschise pentru Moldova. Nu se întâmplă foarte des, nu știm cât va dura, din cauza asta aș spune bateți fierul cât e cald. E important să întreprindeți cât mai mulți pași, cât mai multe reforme pentru a prinde valul acesta”.

Dan Barna susține că Republica Moldova trebuie să mențină ritmul asumat pentru realizarea obiectuvelor europene, considerând că integrarea în ritm alert e, totuși, posibilă: „În ultimii 3 ani Moldova a reușit să facă pași pe care alte țări, inclusiv România, i-a făcut în 7 ani, 10 ani, perioade mult mai lungi”.

Solicitat să explice care ar fi soluția pentru euroscepticismul tot mai evident în România (și implicit și în Republica Moldova), europarlamentarul român a declarat că „Generația de azi din România trăiește mai bine decât s-a trăit de la Burebista încoace, nu există dubii. Trebuie să acceptăm că există persoane vulnerabile și persoane afectate de sărăcie, iar propaganda îi găsește anume pe oamenii cu frici, angoase, temeri. În situații de criză oamenii trebuie să aibă certitudinea că temerile și fricile lor sunt auzite”, a conchis deputatul european, specificând că sursele obscure de propagandă în lumea digitală trebuie monitorizate și descurajate.

Pentru anul viitor, Dan Barna consideră că Republica Moldova trebuie să se ocupe, de asemenea, de absorbirea corectă a fondurilor europene, alocate pentru reforme și dezvoltare, iar mass-media și societatea să monitorizeze modul de utilizare a fondurilor.