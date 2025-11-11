UE laudă progresele R. Moldova în educație și cercetare: „Țara se situează la un nivel bun de pregătire în acest domeniu”

„Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale R. Moldova” a fost prezentat marți, 11 noiembrie, la Chișinău, fiind rezentat stadiul de pregătire al țării pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Raportul arată că R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate și se situează la un nivel bun de pregătire în domeniul educație, știință și cercetare, tineret și sport (capitolele 25 și 26).

În domeniul educației, printre reușitele menționate în raportul de extindere, se numără lansarea Rețelei Școlilor Model. Este vorba despre un număr de 90 de instituții, care vor fi modernizate și dotate până în anul 2029. De asemenea, au fost achiziționate peste 100 de autobuze școlare, iar în prezent este dezvoltat un sistem informațional de gestionare a flotei de autobuze școlare.

Totodată, Raportul menționează și faptul că a fost reconceptualizată formarea continuă a cadrelor didactice și a managerilor școlari, proces de care se ocupă Institutul Național de Leadership Educațional. De asemenea, MEC a lansat revizuirea curriculumului școlar, scopul final fiind îmbunătățirea rezultatelor pe care le obțin elevii la școală.

În domeniul educației se mai numără și implementarea sistemului dual în învățământul profesional tehnic – „o formă de instruire în care elevii fac lecțiile teoretice în instituțiile de învățământ, iar cele practice – la întreprindere”.

„Am stabilit 10 obiective strategice pentru MEC până în 2029. Una dintre aceste priorități este să avem anual 2500 de tineri care merg în învățământul dual, adică aproximativ o treime din cei care învață în școli profesionale sau colegii. Deci, perspectiva este să creștem și să dezvoltăm acest sector prin parteneriate cu mediul de afaceri și alți parteneri de dezvoltare. Din banii de la UE vom veni cu investiții suplimentare în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru a crește și pregătirea teoretică. Business-ul deseori ne cere să asigurăm competitivitatea și un nivel înalt de pregătire a absolvenților, iar adevărul este că o măsurătoare mai bună decât învățământul dual la această etapă nu avem”, a declarat ministrul Dan Perciun.

Raportul de extindere mai arată că, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru creșterea investițiilor în tineret. După lansarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2030, Guvernul a aprobat Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030, alocând anual 4,5 milioane lei pentru perioada 2025-2030, pentru extinderea și modernizarea rețelei de centre de tineret din Moldova, se arată în document.

În domeniile cercetării și inovării, Comisia Europeană apreciază realizarea Programului Național pentru Cercetare și Inovare pentru anii 2024–2027, dar și inițierea implementării Programului Național de Specializare Inteligentă 2024–2027 „Smart Moldova”. Alte progrese menționate țin de crearea Fondului Național pentru Inovație și Transfer Tehnologic, sprijin pentru cercetători și doctoranzi – majorarea burselor pentru doctoranzi, acordarea burselor de excelență și a granturilor pentru tinerii cercetători.

În domeniul sportului, a fost aprobat un regulament intern care asigură o modalitate transparentă de alocare a sprijinului financiar pentru federațiile naționale. În plus, a fost modificat mecanismul de finanțare a sportului de performanță, care asigură o planificare mai eficientă a resurselor financiare publice.