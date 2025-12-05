R. Moldova a făcut progrese importante în procesul de aderare la UE, constată membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au remarcat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare europeană și finalizarea procesului bilateral de screening într-un termen record, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

„Se ia act de faptul că, în conformitate cu evaluarea Comisiei, Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor unu (Valori fundamentale), șase (Relații externe) și doi (Piața internă) și se așteaptă ca Moldova să îndeplinească condițiile pentru deschiderea celor trei clustere rămase înainte de sfârșitul anului 2025”, se arată în declarația comună aprobată la ea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, găzduită la Parlament.

Sursa citată scrie că în cadrul evenimentului, membrii Comitetului au discutat despre situația actuală a negocierilor de aderare la UE ale Republicii Moldova, precum și despre situația geopolitică și de securitate a țării.

„Documentul se referă la alegerile parlamentare desfășurate în R. Moldova în această toamnă. Autorii Declarației au constatat pregătirea, coordonarea și reziliența autorităților Moldovei, sprijinită de UE și statele sale membre, ceea ce a protejat integritatea procesului electoral și încrederea publică. Europarlamentarii au mai remarcat constituirea Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova și menționează că această decizie reflectă angajamentul politic ferm al țării de a avansa spre aderarea la UE. La fel, este apreciată și decizia de a înființa un Birou permanent al Parlamentului European la Chișinău”, se arată în comunicat.

Din componența delegației Parlamentului European, condusă de europarlamentarul Siegfried Mureșan, au făcut parte eurodeputații Maria Grapini, Jonas Sjöstedt, Liudas Mažylis, Krzysztof Brejza și Dan Barna, precum și șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și șefa Biroului Antenă al Parlamentului European pentru Parteneriatul Estic, Anca-Maria Simion-Neagoe.

După reuniune, copreședinții Comitetului, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan au anunțat că în cadrul reuniunii Comitetului s-a decis să instituirea a șase grupuri de lucru comune pentru fiecare dintre cele șase clustere de negociere, ale Parlamentului European și ale Parlamentului Republicii Moldova, pentru a sprijini parlamentarii moldoveni cu expertiză de specialitate.

„Mesajul principal transmis în urma acestei Reuniuni este că Republica Moldova a făcut progrese importante în procesul de integrare europeană și trebuie să accelereze viteza cu care va transpune standardele europene în legislația națională, pentru a reuși să îndeplinească obiectivul de aderare în cât mai scurt timp”, a declarat deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.