Șeful statului, gata să susțină un guvern propus de PAS și PPDA, dar și să declanșeze alegeri anticipate. Mesajul lui Dodon, după ce PD și PSRM au pierdut majoritatea în Parlament

După ce încă un deputat al Partidului Democrat din Moldova(PDM) a anunțat ieri, 17 iunie, aderarea la la grupul parlamentar „Pro Moldova”, iar PDM și Partidul Socialiștilor din R. Moldova(PSRM) au pierdut majoritatea în Parlament, șeful statului, Igor Dodon a venit cu o reacție. Acesta declară că ar fi gata să susțină un guvern propus de PAS și PPDA, dar și să declanșeze alegeri anticipate.

Dodon spune că provocarea cea mare pentru forțele politice sănătoase din Parlament este alta – să nu permită grupului oligarhic Plahotniuc-Șor-Candu să preia din nou controlul asupra puterii și să pună țara în captivitate.

Potrivit lui Dodon, e nevoie ca PSRM, PAS, PDM si PPDA „să dea dovadă de responsabilitate politică, să caute împreună cele mai bune soluții pentru ca în Parlamentul Republicii Moldova să nu fie nu fie instaurat haosul și anarhia”.

„Oligarhii au inca suficienți bani din miliardul furat sa cumpere deputați din toate partidele, nu doar din PDM, dar in acelasi timp numarul deputaților integri la acesta etapa este mult mai mare decat al celor care se vînd. Iata de ce sunt sigur ca exista solutii pentru ca tara sa nu revina la dezastrul in care se afla in urma cu mai bine de un an de zile”, a menționat Dodon.