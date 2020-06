Maia Sandu: „Exclud în totalitate orice discuție cu PSRM și cu Igor Dodon. Noi am trecut deja printr-o experiență. Noi am văzut ce fel de parteneri pot fi ei”

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține că exclude orice fel de discuții cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova și cu președintele Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul public de televiziune.

„În acest moment exclud în totalitate orice discuție cu PSRM și cu Igor Dodon. Noi am trecut deja printr-o experiență. Noi am văzut ce fel de parteneri pot fi ei, în special, aici mă refer la Igor Dodon. Pentru că toate jocurile au fost puse la cale de Igor Dodon.



Avem o experiență foarte recentă și atunci când a trebuit să facem lucruri importante pentru țară Igor Dodon s-a speriat. S-a speriat de o justiție independentă, de o Procuratură independentă. Acum el spune că există pericolul să revină Plahotniuc. Dacă noi făceam reformele pe care le-am inițiat, dacă curățam Procuratura, dacă curățam sistemul judecătoresc, Plahotniuc nici nu s-ar fi gândit să revină în Republica Moldova.



Consider în continuare că reforma justiției a meritat toate riscurile”, a susținut lidera PAS.