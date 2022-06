Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. Cei doi lideri au discutat despre ședința Consiliului European, din 23-24 iunie, în cadrul căreia se va propune ca R. Moldova și Ucraina să primească statutul de candidat la aderare la UE.

Într-un mesaj postat pe Twitter, șefa statului Maia Sandu a anunțat că R. Moldova și Ucraina se angajează să-și consolideze cooperarea în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană.

Had a good phone call w/ 🇺🇦President @ZelenskyyUa ahead of the important #EUCO meeting.



We have discussed @EU_Commission’s recommendation on granting candidate status to #Moldova & #Ukraine.



We are committed to strengthening our cooperation in regards to our #EU integration.