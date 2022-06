Cu o zi înainte de summitul UE, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că R. Moldova se află pe o traiectorie reală spre o reformă anticorupție și proeuropeană pentru prima dată de când și-a dobândit independența și merită să capete o perspectivă europeană și să i se acorde statutul de țară candidată pentru aderarea la UE.

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 22 iunie, Ursula von der Leyen a afirmat că țara noastră trebuie să implementeze o serie de reforme importante, însă, cu toate acestea, R. Moldova „are potențialul de a se ridica la înălțimea acestor solicitări”.

🇺🇦🇲🇩🇬🇪 are telling us that they want change.



That they want Europe.



We have a responsibility towards them and towards ourselves, to make the right choice.

@Europarl_EN has spoken, loud and clear.



It is now up to #EUCO to decide and live up to this historic responsibility. pic.twitter.com/aCVGI2ycLN