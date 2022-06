Președintele Consiliului European va invita statele membre ale UE să acorde R. Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate pentru aderarea la UE

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita cele 27 de state membre ale UE, în cadrul summitului care va avea loc joi și vineri, 23-24 iunie, să acorde R. Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate pentru aderarea la UE.

Now is the time to acknowledge that the future of Ukraine, Moldova & Georgia lies within the EU.



I will invite you to grant candidate status to Ukraine & Moldova.



In parallel, we will continue to provide Ukraine with strong humanitarian, military, economic & financial support.