Primarul Ion Ceban: „Am avut concediu oficial de 5 zile. Am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit”

Primarul capitalei care și-a luat concediu de luni și a mers în străinătate în vacanță cu familia, a spus astăzi, la întoarcerea acasă, că nu vede ce „crimă odioasă” ar fi săvârșit, în răspuns la criticile pe care le-a primit.

„Am avut concediu oficial de 5 zile. Am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit, precum spun unii. După părerea unora, ar însemna că timp de 4 ani, când mă aflu în funcția de primar nu ar trebui să mă odihnesc cu familia nicăieri. Mi-au calculat timpul, zborul, banii care i-am dat, iar pozele cu copiii mei au fost arătate la toate canalele TV posibile. Ei, și ce s-a obținut? Asta pentru a mă denigra? Păi, în această călătorie m-am întâlnit cu zeci de moldoveni. Eu niciodată nu am ascuns activitatea mea, dar familia este sfânt, ca și pentru mulți dintre Dvs.”, a comentat Ceban.

La începutul lunii noiembrie 2020, Ion Ceban a anunțat că își ia concediu pentru a se implica în campania electorală a candidatului independent susținut de PSRM Igor Dodon.

În decembrie, 2020, mai exact de Crăciun, Ion Ceban și familia sa se aflau la Moscova. Vizita nu a fost anunțată public. Anunțul fusese făcut pe o rețea de socializare de un consilier municipal de la PL. Totodată, în august 2020, primarul capitalei la fel și-a luat concediu neplanificat, iar potrivit unor surse, ar fi plecat în străinătate în vacanță cu familia.