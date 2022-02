Președinta Maia Sandu, invitată de PPE să se adreseze plenului Parlamentului European în contextul politic tensionat din vecinătatea estică

Președintele grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, și cu vicepreședinta grupului, Rasa Jukneviciene, i-a transmis la începutul săptămânii o scrisoare președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în care i-a propus să o invite pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, să se adreseze plenului Parlamentului European în contextul politic tensionat din vecinătatea estică.

Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova, prin invitarea președintei Maiei Sandu în plenul Parlamentului European, se transmite „un mesaj clar de sprijinire a eforturilor de reformă de la Chișinău și de apropiere dintre Uniunea Europeană și R. Moldova”.

Președintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, susține că UE este alături de „toate țările democratice care sunt expuse amenințărilor și atacurilor rusești”.

We stand with all democratic countries that are exposed to Russian threats and attacks. That’s why @SMuresan @RJukneviciene and I want to invite @sandumaiamd to the @Europarl_EN. She is a friend of Europe and an ally of freedom & democracy. She deserves our full support. pic.twitter.com/uozGQDqycG