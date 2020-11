FOTO/ 10 minciuni despre Maia Sandu, plătite din fondul electoral al lui Igor Dodon. Ce spun PAS și staff-ul candidatului susținut de PSRM

În plină campanie electorală pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, atât în Capitală, cât și în raioane sunt distribuite pliante cu mesaje manipulatorii la adresa candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu. În foile volante este scris despre o eventuală închidere a școlilor și spitalelor, lichidarea raioanelor și unirea satelor în județe, legalizarea căsătoriilor „dintre homosexuali”, precum și stoparea plăților pentru pensii și salarii. Pliantele conțin informații cum că au fost achitate din fondul electoral al candidatului susținut de PSRM, Igor Dodon. În timp ce reprezentanții PAS spun că „Igor Dodon „nu a rezistat și a coborât în glod și împroașcă cu acest glod toată țara”, reprezentanții staff-ului acestuia au declarat pentru ZdG că în cadrul dezbaterilor candidatul va veni cu „dovezi și argumente”.

În zilele de sâmbătă și duminică, mai mulți cititori ai ZdG ne-au raportat că au primit pliante cu simbolurile PAS și numele candidatei Maia Sandu, care conținut informații manipulatorii la adresa acesteia. Pe pliante este indicat că au fost tipărite în 10.000 de exemplare din fondul electoral al candidatului la funcția de președinte, Igor Dodon. Materialele au fost tipărite la 6 octombrie. În raportul financiar prezentat de Igor Dodon Comisiei Electorale Centrale (CEC) la 6 noiembrie nu sunt, însă, indicate cheltuieli pentru tipărirea pliantelor.

Solicitată să comenteze distribuirea acestor pliante, purtătoarea de cuvânt a PAS, Aurica Jardan, a declarat că „Igor Dodon nu a rezistat și a coborât în glod și împroașcă cu acest glod toată țara”.

„Duminica trecută, Igor Dodon a primit o palmă zdravănă peste față de la cetățeni. Asta se întâmplă când îți bați joc de oameni în așa hal. Acum el se simte prins în colț, el simte că îi fuge pământul de sub picioare și este gata să dea foc la țară. După ce a angajat din banii furați de la noi toți sute de trolli și zeci de televiziuni, prin care umple toată țara cu mizerii și minciuni, nu a rezistat și a coborât și el în glod și împroașcă cu acest glod toată țara”, a comentat purtătoarea de cuvânt a PAS, Aurica Jardan.

De menționat că la 3 noiembrie curent, Igor Dodon a ieșit într-o conferință de presă și a lansat o serie de atacuri la adresa contracandidatei sale din turul doi al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu. Atacurile acestuia sunt și cele care se regăsesc în pliantele tipărite la 6 noiembrie. Maia Sandu a calificat din start informațiile drept falsuri și tentativă de denigrare din partea lui Dodon.

Candidata PAS a calificat din start informațiile drept falsuri și tentativă de denigrare din partea lui Dodon.

„Dodon a arătat în direct cine a creat toate știrile false din Moldova din ultimii 4 ani și cine este principalul vinovat de instigare la ură în țara noastră. Dodon a luat glodul în mâinile proprii și l-a aruncat în toți cetățenii. Atâta greață și ură față de propriul popor poate avea doar un om slab, fricos. Dodon, ca toți cei care pierd puterea, în ultimele momente recurge la frică”, spunea aceasta la 3 noiembrie.

Mai jos găsiți câteva din cele 10 informații manipulatorii indicate în pliante și comentariul Maiei Sandu asupra lor.

Promovarea unei politici rusofobe, ostile relațiilor noastre strategice și de prietenie cu Rusia, așa cum a făcut și Plahotniuc. Iar acest fapt va avea drept consecință blocarea exporturilor de fructe, legume, vinuri, probleme de plecare la muncă pentru cetățeni, majorarea prețurilor la gaz.

„Igor Dodon în 4 ani nu a deblocat exporturile în Federația Rusă chiar dacă a promis marea și sarea . Chiar dacă se laudă că are relații foarte bune la Moscova. Poate că are, dar le folosește doar în scopuri personale. Așa cum am avut problema exporturilor pentru 15 categorii de mărfuri, așa le avem și în continuare. Întrebarea ce a făcut el în 4 ani, mai ales că se laudă cu o relație foarte bună. Nu a rezolvat nici problema asigurării protecției sociale pentru cetățenii care au muncit în Federația Rusă. De ce în 4 ani nu s-a reușit semnarea acestui acord între aceste două țări”, a spus Maia Sandu miercuri, 4 noiembrie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Închiderea altor școli din raioane și a spitalelor, așa cum a fost deja în gvernările Alianțelor pentru Integrare europeană.

„În această vară ei au reorganizat 19 școli. În perioada în care lucra în Guvernul Tarlev au fost închise 78 de școli. Școlile se închid de sărăcie și au început a fi închise încă de guvernarea lui Voronin, în care a lucrat Dodon și Greceanîi. Școlile se închid deoarece oamenii pleacă. De ce avem sărăcie? din cauza corupției. De ce avem corupție? din cauza conducătorilor corupți și incompetenți cum este Igor Dodon”, a spus Sandu.

Lichidarea raioanelor și unirea satelor în județe.

„Am văzut că Guvernul lui Igor Dodon s-a apucat să facă reforma administrativă, încă din această vară. Am văzut că au anunțat, au aprobat o hotărâre de Guvern, au creat un grup de lucru foarte secret și netransparent. Eu înțeleg că el face reforma teritorial – administrativă. Sunt sperietori. Singura închidere care trebuie să se întâmple este cea a lui Igor Dodon de către procurori. Această reformă trebuie discutată pe larg. O formulă este amalgamarea voluntară. Asta se face atunci când anumite localități de bună voie vor să fuzioneze și statul le dă bani suplimentari pentru asta. Noi nu am pornit nicio discuție. Asta trebuie să se discute cu societatea. Aceste lucruri pe care le spune Igor Dodon sunt falsuri, pentru că noi nici nu ne-am gândit la ele”, a mai declarat Maia Sandu.

Reprezentanții staff-ului lui Igor Dodon au declarat pentru ZdG că nu comentează materialele care circulă pe internet ți că Igor Dodon va prezenta la dezbaterile cu Maia Sandu „dovezi și argumente”.

„Opiniile și mesajele președintelui Igor Dodon, cu tot cu dovezi și argumente, vor fi exprimate în cadrul dezbaterilor oficiale cu doamna Maia Sandu. În rest, noi nu comentăm materialele care circulă în această campanie și tot felul de poziții și postări de pe internet”, a declarat pentru ZdG reprezentantul staff-ului lui Igor Dodon.

Anterior Stop Fals a demascat câteva din declarațiile manipulatorii spuse de Igor Dodon la 3 noiembrie, cu privire la închiderea școlilor primăriilor sau spitalelor.

FALS: Maia Sandu a închis 200 de școli

Una din dezinformările spuse la 3 noiembrie este că Maia Sandu, când fost ministră a Educației, a închis aproape 200 de școli. „Cuiva nu-i place de Maia Sandu pentru că a închis aproape 200 de școli. Dar aceste alegeri vor trece, la fel ca și emoțiile și slăbiciunile cuiva, dar problemele rămân”, a spus el la un moment dat, pentru ca ulterior să scadă cifra la 180: „Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu! Ce înseamnă acest lucru pentru aceste sate? Lichidarea satelor în Republica Moldova”.

Această afirmație este falsă. Potrivit datelor Biroului Național de Statitistică (BNS), în perioada 2012-2015 (când Maia Sandu a fost ministră a Educației), în Republica Moldova au fost închise 73 de instituții de învățământ de zi, în mare parte licee cu un număr mic de elevi. În același timp, în procesul de optimizare a instituțiilor de învățământ, a fost majorat numărul școlilor primare, dar și al gimnaziilor.

De fapt, Planul de acţiuni privind implementarea Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar în anii 2008-2010 a fost contrasemnat de Zinaida Greceanîi, pe când era în funcția de prim-viceprim-ministră și de Igor Dodon, când acesta era Ministru al economiei şi comerţului.

Unele școli au fost închise și în perioada mandatului de președinte al lui Igor Dodon. Aceleași date ale BNS arată că în perioada 2016-2020 au fost închise 36 de instituții de învățământ cu studii de zi. Dacă pe timpul când Maia Sandu era ministră a Educației s-a micșorat numărul liceelor, majorându-se numărul școlilor primare și gimnaziale, în perioada mandatului lui Igor Dodon a fost în scădere și numărul școlilor primare, al celor gimnaziale, dar și al liceelor.

FALS: După școli, Maia Sandu va închide spitale

O altă afirmație falsă enunțată de I. Dodon este că Maia Sandu, alături de alți funcționari din alte guverne, intenționau închiderea spitalelor. „Am stopat lichidarea spitalelor raionale, așa cum o făceau cei din guvernele precedente, așa numita optimizare, numai că Maia Sandu o făcea la școli, pe urmă la spitale”, a spus Dodon la briefingul de presă. Maia Sandu nu a fost ministra Sănătății ca să decidă optimizarea sau închiderea spitalelor. În ultimii ani nu a existat nici un plan de închidere a spitalelor, așa cum spune Dodon, ci s-a discutat despre introducerea managementului administrativ comun în sistemul spitalicesc. Astfel, conform Conceptului reformei spitalelor în Republica Moldova, reforma spitalicească nu prevedea închiderea spitalelor, ci reorganizarea și modernizarea acestora: cele raionale să capete statut de spitale regionale, altele – de spitale locale. În concept era motivat că acest lucru ar asigura un standard înalt și uniform al serviciilor spitalicești pe întreg teritoriul țării, în special, pentru tratarea afecțiunile acute și situațiilor critice (accidente vasculare cerebrale, complicațiile bolii ischemice, traumatismele si traumele asociate).

De menționat că în campania prezidențiale din 2016 au fost împărțite o serie de foi volante care promovau informații false la adresa Maiei Sandu. Spre deosebire de acum, în 2016 pliantele nu conțineau informații despre cine le tipărește, în ce tiraj și din ce resurse, fapt care contravine legislației electorale

Într-o investigație, Anticorupție.md a scos la iveală că repartizarea fluturașilor se făcea chiar la câțiva pași de MAI, în biroul Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, organizație cu care liderul PSRM Igor Dodon are legături strânse de ani buni.