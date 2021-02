DOC/ „Omul să fie, articol se va găsi”. Schimbările de la Judecătoria Cahul, după ce ZdG a scris despre condițiile de muncă ale angajaților instanței

La aproape trei luni după ce ZdG a relatat despre condițiile de muncă ale angajaților Judecătoriei Cahul și despre cum a ajuns edificiul instanței într-o stare deplorabilă la distanță de numai doi ani după renovarea capitală, în activitatea judecătoriei au intervenit unele îmbunătățiri.

În schimb, la 26 noiembrie, la trei săptămâni după ce ZdG a discutat cu judecătorul Ion Cotea, care a povestit revoltat despre lipsa condițiilor de muncă care afectează activitatea instanței, pe numele acestuia a fost intentată o procedură disciplinară pentru tergiversarea examinării judiciare a unor cauze penale.

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, ZdG scria despre activitatea Judecătoriei Cahul care se desfășoară într-un sediu improvizat al unei foste tipografii, după ce edificiul instanței a fost recunoscut avariat la numai doi ani distanță de la renovarea capitală. Magistratul Ion Cotea, cel care a acceptat să vorbească despre condițiile în care activează colegii săi susține că, după aproape trei luni de la articol „am simțit mișcări”.

„Ei cu mai multă perseverență au început să mă sape”

„În primul rând cu asigurarea materială. Nu era iluminată ograda, a apărut luminație. Deja, de la 1 ianuarie, în fiecare zi, stă de serviciu câte o persoană de la paza de stat, în cadrul instituției. Și stă de la ora 8:00-17:00, după 17:00 – bate vântul din nou, noi stăm singuri în clădire. Câteva săptămâni în urmă, mi-au adus un dulăpior ca să mai am unde să mai pun dosarele”, relatează magistratul, precizând că, în continuare, nu se cunoaște când vor demara lucrările privind construcția sediului Judecătoriei Cahul.

În schimb, despre volumul de muncă, Ion Cotea afirmă că „din contra. Ei cu mai multă perseverență au început să mă sape”. În articolul publicat de ZdG, magistratul relata că cei nouă judecători ai instanței sunt nevoiți să împartă o singură sală de ședințe, iar în aceste condiții procesul de înfăptuire a justiției se tergiversează.

„Niciodată nu vom putea face față acelorași termeni rezonabili, calitate, nemaivorbind de prestarea acestor servicii în condiții normale, pentru că nu le avem”, spunea atunci judecătorul.

Totodată, într-un alt articol al ZdG, judecătorul povestea, revoltat, despre problemele care periclitează activitatea Judecătoriei Cahul, dar și despre cele cu care se confruntă întregul sistem judiciar.

Ion Cotea, magistrat judecătoria Cahul, sediul central

Astfel, deși în cele două publicații magistratul atenționa asupra faptului că, în lipsa condițiilor de muncă, judecătorii nu reușesc să se încadreze în termenele legale, la 8 decembrie 2020, acesta a primit o sesizare semnată de procurorul general la 26 noiembrie 2020, prin care se cere să fie sancționat disciplinar.

„Noi lucrăm: „Галопом по Европе” (Galop în toată Europa, n.r.). Nu se reușește”

Potrivit documentului, „în perioada 2019-2020, judecătorul Ion Cotea a admis tergiversarea examinării judiciare a cauzelor penale, a încălcat termenele de redactare a sentințelor motivate în corespundere cu prevederile Codului de procedură penală, celor de stabilire a ședințelor preliminare, precum și celor de expediere a cauzelor penale în instanța ierarhic superioară”. În sesizarea procurorului general sunt vizate 33 de dosare examinate de Ion Cotea.

Magistratul afirmă că acestea „nu sunt imputabile mie, cum spune legea, din cauza că nu se reușește” și crede că „cel care vorbește, acela este persecutat în continuare”. Judecătorul atenționează că deși în mod normal, pe parcursul unui an, un judecător ar putea examina în termen circa 300 de dosare, acesta are în gestiune peste 1000 de dosare.

„Deci anul trecut, la 1 ianuarie 2020, eu aveam pe rol 484 de dosare din anii trecuți, și alte 940 de dosare mi-au fost repartizate timp de un an. Vă dați seama că sunt peste 1400 de dosare. Pe când un judecător, în mod normal, circa 300 de dosare ar putea să le examineze în termen, în albie legală și să asculte părțile, dar noi lucrăm: „Галопом по Европе” (Galop în toată Europa, n.r.). Nu se reușește și sarcina asta e de trei ori mai mare și pe mine, și pe grefieră, și pe asistentă. Este imposibil! Deja când înmulțești, îți dai seama de unde se iau aceste tergiversări. Nu e din vina noastră. Suntem supraîncărcați!”, afirmă Ion Cotea, care se arată mirat că deși în aceeași situație se regăsesc și ceilalți colegi ai săi, doar pe numele lui a fost intentată procedura disciplinară.

Potrivit unui calcul realizat de judecător, în perioada 2016-2019, a primit 3861 de dosare, iar 4914 dosare au fost soluționate de către acesta.

„Был бы человек статья найдется (Omul să fie, articol se va găsi, n.r.) – asta există”

„Eu m-am străduit, le-am examinat, dar ulterior se pune problema că trebuie să motivezi hotărârea, să stai, să o scrii desfășurat, și noi nu reușim. De la 8:30 până la 16:00, eu stau numai în ședințe și în fiecare zi, mi se repartizează dosare, pe care trebuie să le studiezi, să vezi dacă nu sunt cu măsuri de asigurare, dacă nu sunt de urgență. Dar acest lucru eu ar trebui să am posibilitatea să-l fac în cele 8 ore de muncă, dar așa eu trebuie să stau 8 ore în ședință și în afara programului să repartizez dosarele și încă să redactez. Unde s-a văzut așa ceva?”, întreabă retoric magistratul.

La 19 februarie, Ion Cotea a primit raportul Inspecției judiciare din 9 februarie în care se confirmă cele invocate de procurorul general în sesizare. Ion Cotea consideră că intenția de a-l sancționa ar avea drept scop să „i se închidă gura”.

„Despre aceste probleme eu demult vorbesc și ei știu că eu sunt cel mai vocal dintre toți, pentru că restul toți tac. Și ei prin asta, în mod tacit, o să mă sancționeze și o să le dea de înțeles la toți: „Băieți, o să vorbiți, o să fiți și voi sancționați”. Был бы человек статья найдется (Omul să fie, articol se va găsi, n.r.) – asta există”, afirmă magistratul.

„Dacă au fost anumite omisiuni, acestea nu îi sunt imputabile”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Mihail Bușuleac, președintele interimar al Judecătoriei Cahul, susține că problema instanței este volumul mare de muncă și faptul că magistrații sunt supraîncărcați. Totodată, despre sancționarea domnului Cotea, Bușuleac afirmă că „chiar și dacă au fost anumite omisiuni, acestea nu îi sunt imputabile, nu e vina lui că nu reușește”, precizând că deși judecătorii muncesc în afara orelor de program, nu reușesc să se încadreze în termenii stabiliți de legislație.

„Este o problemă mare, dar nu este problema lui domnul Cotea că noi suntem supraîncărcați. Este o problemă, per ansamblu, în sistem că noi nu reușim să lucrăm în termenii stabiliți de legislație. Chiar și dacă au fost anumite omisiuni, nu îi sunt imputabile, nu e vina lui că el nu reușește. Domnul Cotea lucrează și sâmbăta, și duminica, și după orele de lucru. El are patru copii minori, el lasă copii și vine, și lucrează, dar nici asta nu ajută ca să finalizeze. Cu privire la volumul de muncă, dacă în 2019 erau sub 400 de dosare penale, în 2020 – au fost înregistrate peste 800 de dosare penale, doar în sediul central al judecătoriei Cahul. Volumul de lucru pe dosare penale s-a dublat și este tot mai greu să respecți toți termenii. Respectiv, noi suntem practic cu toții în aceeași situație ca domnul Cotea, doar că avem o perioadă de lucru mai mică”, relatează președintele interimar al instanței, precizând că, la fel, ca și Cotea, un alt judecător din cadrul instituției a fost sancționat pentru anumite erori comise.

Mihail Bușuleac, președintele interimar al judecătoriei Cahul

„Asta e un moment de intimidare, ar putea fi și anumite presiuni asupra unor judecători”

Totodată, Mihail Bușuleac crede că aceasta ar putea fi „un moment de intimidare, ar putea fi și anumite presiuni asupra unor judecători prin volumul acesta mare de lucru, când judecătorul nu reușește și dacă cuiva nu-i convine, poate să scrie plângeri”.

„Pe deoparte îl înțeleg și pe procurorul general care a scris plângerea, dacă el vede că ceva nu este bine, el nu poate să tacă și să nu semnaleze, dar dumnealui este membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM, n.r.). Chiar dacă este sancționat domnul Cotea, asta nu va soluționa problema. Problema volumul mare de lucru, ea va rămâne. Ca membru al CSM, dumnealui ar putea propune să fie revizuită harta judecătorească, să fie mărit numărul de judecători la noi, asta ar fi soluția”, susține președintele interimar al instanței.

Președintele interimar al judecătoriei Cahul spune că deși a înștiințat CSM despre problema volumului mare de lucru și chiar reprezentanții Consiliului au vizitat judecătoria, problema a rămas nesoluționată.

„Domnul Cotea le-a comunicat că este un volum foarte mare de lucru și este nevoie ca să fie numiți cât mai mulți judecători. Problema a apărut din motiv că noi o perioadă îndelungată practic nu aveam judecători. La noi, în fiecare an plecau judecători, dar de numit nu se numeau. Locurile vacante reprezintă o problemă, pentru că lucrul se adună. Și din motiv că în ultimii ani am adunat un volum mare de lucru, noi de-abia reușim să-l exercităm, să-l finalizăm. Este o problemă care a fost semnalată de ambele asociații ale judecătorilor”, spune Bușuleac.

PG: „Sunt niște norme imperative ale legii care necesită a fi respectate”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Vladimir Adam, șef al secției unificarea practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Procuraturii Generale (PG), care a fost responsabil de sesizarea privind sancționarea disciplinară a magistratului Cotea, a precizat că la baza procedurii intentate este o sesizare a procurorilor din teritoriu privind „activitatea defectuoasă a mai multor judecători din cadrul Judecătoriei Cahul”, confirmând că încă unui magistrat din cadrul instanței i-a fost aplicată o sancțiune.

Totodată, procurorul a negat că ar exista vreo „legătură cauzală între afirmațiile pe care le-a expus Ion Cotea în mass-media cu procedura care a fost intentată de procurorul general”, și spune că „sunt niște norme imperative ale legii care necesită a fi respectate”.

Solicitat să comenteze intentarea procedurii disciplinare pe fondul semnalărilor din partea magistraților, dar și a conducerii judecătoriei privind volumul mare de lucru, dar și lipsa condițiilor de muncă, care, potrivit lor, duc la tergiversarea procesului de înfăptuire a justiției, procurorul a afirmat că „noi cunoaștem destul de bine că volum de lucru este destul de mare, însă acesta nu este temei pentru a exonera persoanele de răspundere, ținând cont că s-au încălcat normele imperative ale legii”.

„Mai mult, abaterile în cauză vizează perioada până la a-și expune magistratul părerea în mass-media despre unele deficiențe în activitate. Volumul mare de muncă se referă nu doar la judecătoria Cahul, dar, spre regret, la toate instanțele de judecată, însă acesta nu exonerează de răspunde în a-și exercita obligațiunile în strictă corespundere cu legea”, a punctat Vladimir Adam.