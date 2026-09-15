Alegeri regionale: CEC a constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Acesta va avea 15 membri

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de marți, 15 septembrie, mai multe hotărâri cu privire la alegerile regionale din 15 noiembrie.

Astfel, a aprobat Regulamentele cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei. Potrivit unui comunicat al CEC, documentele stabilesc condițiile de desemnare a candidaților, procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor în vederea înregistrării candidaților desemnați de partide politice și blocuri electorale, precum și a candidaților independenți și a grupurilor de inițiativă.

De asemenea, a fost constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei (CECG) în componență numerică de 15 membri. În calitate de președintă interimară a Consiliului a fost numită Svetlana Colesnic.

„Consiliul se va întruni în prima ședință până la data de 19 septembrie 2026. CECG va constitui circumscripțiile electorale uninominale până la 21 septembrie 2026, consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi până pe 26 septembrie 2026, secțiile de votare până la 11 octombrie 2026 și birourile electorale ale secțiilor de votare până la 21 octombrie 2026”, menționează CEC.

De asemenea, Comisia a stabilit plafonul general de 36 144 de lei ce poate fi virat în contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidatului la funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei.

„În contul „Fond electoral” poate fi virată și utilizată de concurenții electorali în cadrul alegerilor pentru funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei suma de 3 122 416,28 de lei. Cuantumul creditului fără dobândă la aceste alegeri a fost stabilit de 50 000 lei pentru fiecare partid politic și bloc electoral și 10 000 lei pentru fiecare candidat independent”, se mai spune în comunicat.

Pe 15 noiembrie 2026, în R. Moldova vor avea loc alegeri pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.