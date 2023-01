A murit la locul de muncă. Compania dă vina pe victimă. „Fiul mă tot întreabă când va veni tata. Ce să le spun eu copiilor?”

Dan Bejenaru, un macaragiu în vârstă de 39 de ani, a decedat în urma unui accident la locul de muncă, fiind strivit de brațul unei macarale, în timp ce încerca să o dezasambleze. În așteptarea ambulanței, primul ajutor medical i-a fost acordat de unul dintre colegi.

Însă, la scurt timp după ce a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, bărbatul a decedat. Natalia Bejenaru, soția acestuia, susține că directorul companiei la care a fost angajat bărbatul, refuză să achite compensația integrală pentru accidentul ce a dus la decesul soțului ei.

La mai mult de o lună de la producerea accidentului Inspectoratul de Stat al Muncii a întocmit un proces-verbal, în care a expus circumstanțele în care s-a produs accidentul. Potrivit inspectorilor, printre cauzele care au dus la decesul bărbatului sunt nerespectarea prevederilor ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, dar și supravegherea insuficientă a lucrărilor efectuate de către angajați.

Dan Bejenaru, macaragiul care a decedat în urma accidentului de muncă

„Ei au spus că el e mort, nici nu au dorit să se uite la el”

Natalia Bejenaru, soția bărbatului decedat, susține că imediat ce a finisat un obiect, Dan a fost nevoit să facă pregătirile pentru altul nou, unde a și avut loc accidentul. „Dan a fost macaragiu, dar el mai lucra ca electric, sondor și altele. Când era nevoie, el ajuta la toate. El a fost într-o deplasare la Olănești, obiectul trebuiau să-l termine sâmbătă, dar ei s-au descurcat până miercuri, 2 noiembrie. În acea zi, aproximativ la ora 13:00, el m-a sunat și mi-a zis că au terminat și că trebuie repejor să plece la Vatra pentru a face pregătirile pentru alt obiect. La ora 15:00 mi-a scris că a fost acasă să-și lase geanta și că pleacă mai departe, iar aproximativ la 16:00 totul s-a întâmplat. Nu știu exact ce a fost acolo. Ambulanța a venit peste 40 de minute, colegul care i-a acordat primul ajutor le-a spus medicilor să-l ia, dar ei au spus că el e mort, nici nu au dorit să se uite la el, deși el atunci încă respira. Dan a decedat după ce a ajuns la Spitalul de Urgență. Eu am rămas cu un băiețel de 4 ani și o fetiță de 11. Fiul mă tot întreabă „Când va veni tata?” Ce să le spun eu copiilor?”, se întreabă femeia.

„Când a ajuns ambulanța, el încă respira”

Victor Vîhodeț a fost prezent la fața locului când s-a produs accidentul. El i-a acordat primul ajutor lui Dan Bejenaru. Când a ajuns ambulanța la fața locului, Dan încă respira.

„Peste el a căzut o secțiune a brațului macaralei, el a scos fixatoarele de la macara și ea a căzut peste el, deși el nici nu trebuia să se afle acolo. Eu sunt șocat de cele întâmplate. Poliția a venit mai repede decât ambulanța. Eu i-am acordat primul ajutor medical, după ce l-am scos de sub brațul macaralei. Când a ajuns ambulanța, el încă respira. Eu le-am spus medicilor să-l ia, dar ei mi-au zis că e deja mort, deși le-am spus că el încă respiră. A doua zi au venit oamenii de la Inspectoratul de Stat al Muncii pentru a face un control și pentru a ne audia”, declară Victor Vîhodeț.

Concluziile Inspectoratului de Stat al Muncii

Inspectoarea de muncă, Mariana Cociorva, a întocmit la 22 decembrie un proces-verbal, în care au fost indicate circumstanțele în care s-a produs accidentul ce s-a soldat cu moartea lui Dan Bejenaru. Autoritatea publică a descris cele întâmplate în baza actelor prezentate de administrația SRL „Geopile” și a declarațiilor depuse de administratorul, Vahid Bachirov și alți angajați cu funcții de răspundere.

Astfel, conform procesului-verbal, din declarațiile lui Victor Vîhodeț și ale directorului tehnic, Serghei Balan, s-a stabilit că cei doi, împreună cu Dan Bejenaru, efectuau lucrări de demontare a brațului macaralei. Dan Bejenaru a coborât brațul macaralei la o înălțime de 1,5 – 1,7 metri de la pământ pentru a deconecta cârligul principal de încărcare. Victor, mergând spre cabina macaralei și trecând pe lângă Dan, a văzut cum acesta, aflându-se sub brațul macaralei, scotea cuiele de protecție ale șuruburilor de îmbinare a secțiilor de jos ale acesteia. Victor și Serghei, văzând că Dan face unele operațiuni incorecte, nu l-au oprit și nu au luat anumite măsuri.

Șantierul companiei „Geopile”. Imagine simbol

Peste un timp, Victor a observat că secția brațului macaralei, cea unită de cabina acesteia, era căzută la pământ, iar sub braț era strivit Dan. Serghei și Victor au chemat în ajutor un cetățean necunoscut, care era la volanul unui încărcător (mașină care încarcă greutăți, n.r.). Acesta a ridicat brațul macaralei, iar Victor și Serghei l-au scos pe Dan, care deja își pierduse cunoștința.

După cum explică directorul tehnic, Serghei Balan, Victor Vîhodeț și Dan Bejenaru au început efectuarea lucrărilor de demontare a brațului macaralei cu încălcări. În timp ce Victor și Dan efectuau lucrările, Serghei se afla lângă ei, dar, fiind prins într-o discuție telefonică, nu a observat când Dan a început să scoată cuiele ce unesc cele două secții ale brațului macaralei, fapt ce a provocat accidentul.

Peste aproximativ 20 de minute a sosit ambulanța, care l-a transportat pe Dan la Spitalul de Medicină Urgentă, unde mai târziu acesta a decedat. Vătămările ce au provocat decesul lui Dan Bejenaru au inclus traumă cranio-cerebrală închisă, cu fractura oaselor bazei craniului și hemoragie cerebrală.

Astfel, cauzele stabilite de Inspectoratul de Stat al Muncii ce au dus la producerea accidentului sunt: nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă din partea lui Dan Bejenaru, neutilizarea mijloacelor de securitate, dar și supravegherea insuficientă a efectuării lucrărilor.

„El, împreună cu alți muncitori, erau obligați să îndeplinească lucrări ce nu corespund cu funcția pentru care au fost angajați”

Anatolie Grobari, tatăl vitreg al lui Dan Bejenaru, susține că, inițial, din discuțiile cu reprezentanții companiei „Geopile”, unde era angajat bărbatul, s-a ajuns la înțelegerea că familia Bejenaru va primi „o indemnizație achitată lunar în rate, în mărime de 14 mii lei, ca și compensație materială”. După întocmirea procesului-verbal de către Inspectoratul de Stat al Muncii, unde au fost expuse circumstanțele în care s-a produs accidentul, compania și-a schimbat decizia, propunând familiei Bejenaru o indemnizație lunară, care acoperea doar jumătate din salariul oficial pe care îl primea Dan, adică 3300 de lei (salariul oficial al lui Dan era de 6700 de lei).

„La 23 noiembrie noi am discutat cu administratorul companiei, Vahid Bachirov și cu juristul acestuia, atunci ei fiind de acord să achite banii integral. Ei au promis că o să facă un proiect de acord ca să plătească indemnizația asta unică lunar. Ulterior, au spus că vor calcula doar din salariul oficial, dar în afară de salariul oficial de 6700 de lei, Dan primea 15 mii lei în plic, ca și alți angajați. Indemnizația se calculează în baza salariului pe care l-ar fi primit Dan până la vârsta de 62 de ani, adică aproximativ 4 milioane de lei. În timpul discuției din 23 noiembrie au spus că nu-și pot permite să achite deodată o astfel de sumă și au propus să o achite în rate, lunar. Noi nu am insistat la 21 de mii, am fost de acord și cu 14. Ei au invocat un lucru total ridicol în timpul acelei discuții, cică el acum e mort și nu mănâncă, nu se îmbracă, deci cheltuieli sunt mai puține. Au fost de acord cu 14 mii. Când au primit procesul-verbal, unde, chipurile, Dan este vinovat, s-au răzgândit și propun jumătate din salariul oficial, adică 3300 de lei”, susține Anatolie Grobari, tatăl vitreg al lui Dan Bejenaru.

Bărbatul susține că există cel puțin două motive care ar demonstra nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă din partea companiei la care activa Dan. „Am apelat la un avocat, pentru a ridica dosarul detaliat, pentru a vedea pe ce fapte s-au bazat pentru a-l învinui pe Dan. Eu și fără dosar pot demonstra că fiul meu nu are nicio vină. În primul rând, în funcția sa nu intra asamblarea sau dezasamblarea brațului macaralei, el a fost mașinist. El împreună cu alți muncitori erau obligați să îndeplinească lucrări ce nu corespund cu funcția pentru care au fost angajați. Un alt argument este faptul că el a lucrat în două schimburi. În acea zi el a muncit în primul schimb și a fost impus să lucreze și în cel de-al doilea. Chiar dacă trebuia să facă încă un schimb, acest lucru se face printr-un ordin semnat de el, dar un astfel de ordin nu există. El a fost supra-obosit. Este absurd să fie Dan învinuit de accident, ca și cum el și-ar fi dorit singur moartea. De aceste două momente se trece cu vederea în procesul-verbal, întocmit de Inspectoratul de Stat al Muncii”, declară Anatolie Grobari.

Locul accidentului

Conform standardului ocupațional „Mașinist la automacara”, aprobat în anul 2016 de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, „rolul standardului ocupațional este acela de a defini competențele și indicatorii de performanță care să acopere gama de activități solicitate macaragiului, ceea ce va permite angajatorului să se orienteze mai ușor asupra competențelor viitorului angajat, permițând în același timp o pregătire unitară și o evaluare obiectivă a cunoștințelor și deprinderilor căpătate de participanții la programele de pregătire profesională”. Printre sarcinile și atribuțiile mașinistului la automacara nu se enumeră asamblarea și dezasamblarea brațului macaralei.

„Compania trebuie să întocmească un proces-verbal și să îndeplinească toate măsurile stipulate, imediat după cercetare”

Roman Tocan, procurorul din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău susține că nu poate oferi multe detalii despre accidentul produs în noiembrie, deoarece, în prezent, are loc urmărirea penală. „Imediat după producerea incidentului a fost pornită o urmărire penală. Eu nu am ridicat un raport de expertiză medico-legală și nu am fost informat despre finisarea acestuia. Expertiza nu poate fi transmisă familiei decedatului, ea se ridică de către ordonator și se aduce la cunoștință părților din dosar. Durata de efectuare a unei expertize medico-legale poate varia de la caz la caz, nu este stabilit un termen fix în care poate fi executată expertiza”, a menționat procurorul Roman Tocan.

Mariana Cociorva, inspectoare din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, susține că firma ce are legătură cu accidentul, în urma căruia a decedat Dan Bejenaru, trebuie să îndeplinească imediat după finalizarea cercetării toate măsurile impuse de către Inspectoratul de Stat al Muncii. „Cauza decesului ne-a fost transmisă de la Centrul de Medicină Legală. Ceea ce ține de lista de măsuri ce trebuie îndeplinite de către companie, există fișa individuală de înscriere în domeniul securității și sănătății în muncă, care este anexată la dosar, unde sunt stipulate toate instrucțiunile, despre care au fost informați angajatorul și lucrătorii. Compania trebuie să întocmească un proces-verbal și să îndeplinească toate măsurile stipulate imediat după cercetare”, declară inspectoarea Mariana Cociorva.

„Din câte cunosc, poziția companiei este foarte pozitivă”

Avocatul Gheorghe Cucta, care a reprezentat interesele juridice ale administratorului companiei „Geopile”, în urma unei discuții cu ZdG, a declarat că nu dorește să fie citat, deoarece nu este împuternicit pentru a oferi poziția oficială a companiei.

„Nu sunt angajat la „Geopile”, eu le reprezint interesele doar juridice, dar vă dați seama, am un portofoliu mare de oameni cu care lucrez. Cunosc despre accidentul care s-a întâmplat, dar eu nu am careva împuterniciri de a vorbi în acest sens. Din câte cunosc, poziția companiei este foarte pozitivă, au decis să achite lunar un salariu ce se atribuie urmașilor părții vătămate. Eu nu cunosc despre ce sumă este vorba”, susține Gheorghe Cucta.

„În anul 2021 au fost înregistrate 632 de accidente la locul de muncă, 77 dintre care au fost mortale”

Potrivit celui mai recent raport anual de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii, pentru anul 2021, au fost comunicate 632 de cazuri de accidentare, în care au suferit 669 de persoane. Inspectorii cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă au cercetat 172 de cazuri de accidentare, inclusiv 77 de accidente mortale. Printre cele mai frecvente împrejurări de accidentare a salariaţilor la locul de muncă sunt: căderea executantului de la înălţime; prinderea, lovirea sau strivirea de mașini și utilaje în funcțiune, de mijloace de transport pe drumuri publice și pe teritoriul întreprinderii; căderea, prăbușirea de materiale și obiecte; căderea executantului de la același nivel; alte împrejurări. În rezultatul cercetării accidentelor, s-a stabilit că acestea s-au produs cel mai frecvent din cauza încălcării de către executanţi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, cât şi din cauza sarcinii de muncă inadecvate.

Conform articolului 18(2) a Legii securității și sănătății în muncă, în caz de deces al lucrătorului în urma unui accident de muncă, „unitatea care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru boala profesională, repară prejudiciul material persoanelor care au dreptul la acesta, în modul şi în mărimea stabilită de lege, şi, în plus, le plăteşte din contul mijloacelor proprii, o indemnizaţie unică, luându-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit până la vârsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 10 salarii medii anuale”.

Compania dă vina pe victimă

În urma mai multor apeluri telefonice și încercări de a obține o reacție oficială a companiei „Geopile”, într-un final, ZdG a primit un răspuns pe poșta electronică.

Vahid Bachirov, administratorul companiei „Geopile”

„Au fost luate toate măsurile de prim ajutor necesare victimei și, în același moment, a fost chemată o ambulanță. Compania a efectuat o anchetă internă a incidentului, care a arătat că acesta s-a produs din cauza acțiunilor imprudente și neglijenței victimei. Din partea companiei, toate standardele de protecție a muncii și a sănătății au fost respectate pe deplin. Dan a lucrat în primul schimb, incidentul s-a petrecut pe la ora 16:00. Sarcinile sale directe au inclus asamblarea și demontarea brațului macaralei, deoarece a fost angajat în calitate de macaragiu. Aceste îndatoriri sunt precizate în fișa postului său.

Familia Bejenaru primește lunar compensații financiare sub forma salariului său, care merge pe cardul bancar al soției. Compania a fost de acord să-i plătească salariul şi nu cel consacrat în cuantum de 14.000 de lei de către persoana vătămată. În firma noastră toți angajații primesc salariu oficial, Dan nu a primit salariu în plic. Compania noastră acționează conform legii și tot ce era necesar din partea companiei cu referire la acest caz a fost făcut pe deplin. Toate actele, dosarul se află la Inspecția Muncii și decizia Instanței Judecătorești va fi îndeplinită de companie”, este indicat în răspunsul companiei „Geopile”.

