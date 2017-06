Vinu­ri­le din Mol­do­va, care au adu­nat în ele căl­du­ra verii și pros­peți­mea aeru­lui care învă­lu­ie cu gri­jă pod­go­ri­i­le, sunt deli­ci­ul din care pot gus­ta turiș­tii din întrea­ga lume.

Pe un vârf de deal, încon­ju­rați de locuri pito­rești unde liniș­tea se așter­ne cumin­te, găsim un com­plex etno-turistic unde putem gus­ta din vinu­ri­le de eli­tă, pro­du­se de fami­lia Cer­ven din Vul­că­nești.

Hobby tansformat în afacere

Lari­sa și Ghe­or­ghe Cer­ven dețin un com­plex etno-turistic în Vul­că­nești, spe­cia­li­zat în păs­tra­rea tra­di­ți­i­lor de vini­fi­ca­ție. În urmă cu câți­va ani, ei au decis să inves­teas­că în turism, pen­tru că „este o nișă cu mare poten­ți­al, însă total neex­plo­ra­tă în regiu­ne”, sus­țin aceștia.

Tra­di­ția de a pro­du­ce vin este păs­tra­tă în fami­lia Cer­ven de-a lun­gul gene­ra­ți­i­lor. „Fac vin de când mă țin min­te. Bune­lul pro­du­cea vin, apoi tata, iar acum și eu. Este o tra­di­ție pe care o păs­trăm și care ne defi­neș­te”, expli­că Ghe­or­ghe. „Încă din copi­lă­rie îmi plă­cea să îngri­jesc vița de vie și să ajut la strân­ge­rea poa­mei… Ini­țial, pro­du­ceam vin de casă, iar trep­tat am ajuns să facem vin de eli­tă. Ast­fel, hobby-ul s-a trans­for­mat într-o afa­ce­re”, poves­teș­te pro­du­că­to­rul, care sus­ți­ne că visea­ză ca vinu­ri­le lor să nu fie doar pe pia­ța R. Mol­do­va, dar și pe cea a UE. De ace­ea, pen­tru a pro­du­ce vin de cali­ta­te, con­form stan­dar­de­lor euro­pe­ne, pro­du­că­to­rul a cum­pă­rat teh­ni­că moder­nă fran­ce­ză, iar vinul este păs­trat în butoa­ie din ste­jar din Fran­ța și SUA.

Beneficiarii unui grant nerambursabil

Afa­ce­rea de fami­lie a prins con­tur și dato­ri­tă aju­to­ru­lui ofe­rit de UE. „Acum câți­va ani, am decis să con­struim un com­plex etno-turistic, unde oame­nii să poa­tă gus­ta un vin bun și buca­te tra­di­țio­na­le. Dar ne-am cioc­nit de o mare pro­ble­mă. Une­ori, fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că deco­nec­ta curen­tul și eram nevo­iți să ne des­cur­căm cum putem. Cel mai greu a fost anul tre­cut, când nu am avut curent o zi întrea­gă, exact atunci când vinul alb era în pro­ces de fer­men­ta­re. Era să pier­dem totul. Bine că aveam teh­ni­că per­for­man­tă, care ne-a aju­tat să evi­tăm pier­de­ri­le mari. Atunci ne-am gân­dit că ar fi bine să facem ceva ca să nu mai depin­dem de nimeni”, expli­că mem­brii fami­li­ei Cer­ven, care au soli­ci­tat spri­ji­nul UE pen­tru asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții ener­ge­ti­ce a afa­ce­rii, prin apli­ca­rea teh­no­lo­gi­i­lor de ener­gie alter­na­ti­vă. Așa au obți­nut un grant în valoa­re de 18.700 de euro. Cu acești bani, fami­lia Cer­ven a pro­cu­rat pano­uri sola­re poli­cris­ta­li­ne, inver­tor, gene­ra­tor elec­tric etc. Pe lân­gă spri­ji­nul finan­ci­ar neram­bu­r­sa­bil, antre­pre­no­rii bene­fi­ci­a­ză de asis­ten­ță teh­ni­că și con­sul­tan­ță pen­tru dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor în cadrul pro­gra­mu­lui „Sus­ți­ne­rea agri­cul­tu­rii și dezvol­tă­rii rura­le în UTA Găgă­u­zia și Tara­clia” (SARD), finan­țat de UE și imple­men­tat de PNUD.

„Avem mult de lucru, dar nu stăm pe loc”

Ast­fel, soţii Cer­ven au demon­strat că ori­ce vis poa­te deve­ni rea­li­ta­te, dacă depui mul­tă mun­că şi pasiu­ne. „Avem mult de lucru, dar ne bucu­răm că nu stăm pe loc și ne rea­li­zăm visul”, spu­ne Lari­sa Cer­ven, care pla­ni­fi­că să le ofe­re turiș­ti­lor și locuri de caza­re, nu doar de degus­ta­re. „Vreau ca turiș­tii să rămâ­nă aici pes­te noap­te, să par­ti­ci­pe la pro­ce­se­le teh­no­lo­gi­ce, să culea­gă stru­guri, să-i zdro­beas­că, să vadă cum se pro­du­ce vinul de casă – un fel de eco-turism”, poves­teș­te cu entu­zi­asm Lari­sa, în tim­pul unei excur­sii prin muze­ul cre­at de ei, unde sunt păs­tra­te frag­men­te din via­ța stră­bu­ne­i­lor și bune­i­lor săi.

Fami­lia Cer­ven are 10 ha de viță de vie, din care, anu­al, pro­du­ce pes­te 30 de tone de vin. „Sun­tem la înce­put, mai avem mul­te de făcut, mul­te lucruri de aran­jat. Înce­pu­tul a fost mai sim­plu dato­ri­tă gran­tu­lui ofe­rit de UE. În zadar vrei să faci mul­te și fru­moa­se, dacă nu-ți ajung bani”, spu­ne Ghe­or­ghe, care se mân­dreș­te cu pre­mi­i­le obți­nu­te la con­cur­su­ri­le și fes­ti­va­lu­ri­le de pre­zen­ta­re a vinu­ri­lor pe care le pro­duc. „Asta ne-a inspi­rat să nu ne oprim”, con­chi­de el.