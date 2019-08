Licitație cu „reducere” de 50% pentru fostul cumnat al unui executor judecătoresc sau cum să-ți pierzi casa din cauza unor datorii pe care nu le recunoști

O familie din comuna Băcioi, municipiul Chișinău, a rămas fără apartamentul în care a investit toate economiile acumulate pe parcursul vieții după ce fiul lor, care abia împlinise vârsta de 20 ani, s-a implicat, fără să înțeleagă consecințele, în obținerea unui credit în valoare de 30 de mii de lei de către un bărbat pe care-l cunoscuse în acea perioadă.

Pentru suma de o mie de lei, tânărul a acceptat să fie garant în contractul de împrumut, iar pentru că cel care a luat banii nu avea bunuri înregistrate pe numele său, instituția financiară și-a recuperat datoria punând sechestru pe apartamentul acestuia, primit cu titlu de donație de la părinți.

Locuința, cumpărată de familia din Băcioi în 2013 cu peste 20 de mii de euro, a fost vândută în urma unei licitații obscure de către executorul judecătoresc George Boțan pentru doar 119 mii de lei, echivalentul a aproximativ 6 mii de euro. Executorul a vândut apartamentul către fostul său cumnat, despre care ZdG a scris anterior că a obținut, prin proceduri similare, și alte bunuri în capitală.

Nina Maidan locuiește, din 2013, într-un apartament de 46 m.p. din comuna Băcioi, municipiul Chișinău. A lucrat mai mult timp în Italia, soțul ei muncind în domeniul construcțiilor. În 2013, aceștia au vândut gospodăria dintr-o localitate din raionul Cantemir, iar din banii agonisiți o viață au trecut cu traiul mai aproape de Chișinău, acolo unde fiul lor, Artur, învăța la Centrul de Excelență în Transporturi. În 2015, părinții au decis să-i doneze acestuia apartamentul, astfel că locuința a fost înregistrată pe numele tânărului care împlinise 18 ani. Fiind student, iar mama cu grave probleme de sănătate, Artur avea nevoie de bani. Așa a acceptat, pentru suma de o mie de lei, să treacă mai multe automobile din Ucraina în Polonia. Acolo a cunoscut un bărbat mult mai în vârstă decât el, Alexandru Ixar, care avea pe atunci 40 de ani. Ulterior, acesta i-a propus, pentru o mie de lei, să fie garant în contractarea unui credit în valoare de 30 de mii de lei, spunându-i că nu riscă nimic.

Semnătura care i-a adus o mie de lei și datorii de zeci de mii

„Dlui i-a spus că vrea să procure miez de nucă la un preț mic și să-l vândă cu un preț mai mare și că, imediat, peste câteva zile, întoarce suma asta de bani și el n-o să fie deranjat. S-a dus băiatul, a semnat acolo careva documente. Nici nu i-au arătat. Pur și simplu, l-au pus și a semnat, dar ce au scris ei acolo el nici nu a reușit să citească. Da, el spune că i-o dat o mie de lei pentru asta”, spune Nina Maidan, mama lui Artur, povestea pe care a auzit-o din gura băiatului său atunci când le-a venit acasă, la Băcioi, o hotărâre judecătorească prin care suma de 30 de mii de lei se transformase, după calcularea penalităților și taxelor, în peste 44 de mii.

Documentele pe care le-am consultat confirmă că, pe 21 septembrie 2017, Alexandru Ixar a împrumutat de la compania de microfinanțare „Rosst-X” 30 de mii de lei pe un termen de trei luni. În calitate de fidejusor (garant) figurează numele lui Artur Maidan. Procesul s-a repetat, doar că rolurile au fost inversate, la 2 octombrie 2017, când Artur Maidan a contractat un credit, tot 30 de mii de lei, de la aceeași companie, iar în calitate de fidejusor figura Alexandru Ixar. Mama lui Artur susține însă că, și de această dată, banii au ajuns la bărbatul de 40 de ani, nu la feciorul ei. „Ixar îl sună și îi spune că a procurat miez de nucă, dar cineva i l-a furat și că vrea să ia altă sumă de 30 de mii de lei. A zis că deja o să fie atent să nu i-l mai fure și va achita ambele sume. Artur s-a dus, a semnat. Banii din bancă i-a luat tot Ixar”.

Locuința familiei Maidan, singurul bun disponibil pentru stingerea datoriei

La expirarea celor trei luni, compania de microfinanțare s-a adresat în judecată, la Judecătoria Edineț, cu sediul la Ocnița, în raza căreia avea domiciliul Alexandru Ixar, și a cerut ca acesta, împreună cu fidejusorul Artur Maidan, să achite datoria acumulată, în valoare de peste 44 de mii de lei. La 12 februarie 2017, instanța a decis că Ixar și Maidan trebuie să ramburseze împreună datoria acumulată, în părți egale. După ce a primit ordonanța judecătorească de încasare a sumei, familia Maidan s-a adresat cu o plângere la poliție, cerând tragerea la răspundere penală a lui Alexandru Ixar, pe motiv că Artur ar fi fost înșelat. Dosarul penal a fost trimis de la o instituție la alta, dar nu are o finalitate nici până astăzi.

Între timp, ordonanța prin care Artur Maidan și Alexandru Ixar erau somați să achite 44 de mii de lei a ajuns la executorul judecătoresc George Boțan. În martie 2018, acesta aplică sechestru pe apartamentul de la Băcioi al familiei Maidan și inițiază procedurile de încasare a datoriilor. Pentru că pe numele lui Alexandru Ixar nu au fost găsite bunuri mobile sau imobile, datoria urma să fie rambursată doar de Artur Maidan, iar apartamentul de la Băcioi era singurul bun eligibil și disponibil pentru stingerea datoriei.

Apartamentul de 46 m.p., vândut cu 6 mii de euro

Conform informațiilor din dosar, în mai 2018, executorul judecătoresc George Boțan a înaintat un demers către compania „Gofma Consulting”, solicitând evaluarea apartamentului înscris pe numele lui Artur Maidan. Bunul a fost evaluat la suma de 237 mii de lei. Ulterior, executorul judecătoresc a anunțat o licitație publică de vânzare a bunului imobil la preț de 189,6 mii de lei, cu 20% mai puțin decât prețul evaluatorilor. Anunțul despre desfășurarea licitației a fost publicat în ziarul „Dreptul” – o publicație periodică anonimă, fondată de Uniunea Juriştilor din R. Moldova și de Academia de Drept din Moldova. Pentru că nu au fost înregistrați participanți la licitație, aceasta nu a avut loc. O licitație repetată a fost stabilită pentru data de 14 ianuarie 2019, prețul apartamentului scos la vânzare fiind diminuat cu încă 10% (170,6 mii de lei). Anunțul a fost publicat în același ziar. Și de această dată licitația nu a avut loc, pentru că nu s-a înscris vreun participant. La a treia licitație, organizată pe 11 februarie 2019 și anunțată tot în ziarul „Dreptul”, apartamentul a fost supus vânzării la prețul de 50% din suma stabilită la evaluarea bunului, adică de 118, 5 mii de lei. De această dată, s-au înregistrat doi participanți la licitație: un oarecare Mihail Pahomi și Gheorghe Rață. Ultimul și-a adjudecat bunul imobil pentru suma de 119,1 mii de lei, cu doar 600 de lei mai mult decât prețul de start al licitației.

Nina Maidan spune că apartamentul familiei sale a fost vândut la licitația din 11 februarie chiar dacă, cu 4 zile mai devreme, achitase 15 mii de lei executorului: „Am și chitanță pentru asta. 15 mii am întors noi, 15-16 mii a întors Ixar, adică suma ceea, prima, e întoarsă. Dar nu s-a luat în vedere asta și, la 11 februarie, domnul Boțan George îmi scoate casa la licitație fără să ne anunțe, absolut nimic nu am știut de lucrul acesta. În primul rând, noi trebuia să avem dreptul să participăm la licitație. După ce am dat banii la 7 februarie, nu ne-au mai deranjat deloc. Am crezut că ei s-au ogoit”.

„Eu, invalidă de grupa a doua, plus toată familia, rămânem pe drumuri”

ZdG a relatat, în aprilie, curent, că Gheorghe Rață, care este fostul cumnat al executorului George Boțan, a participat și la alte licitații în care a achiziționat bunuri imobile evaluate la un preț sub cel de piață de către reprezentanții companiei „Gofma Consulting”. În cazurile relatate de ZdG, a fost deschis și un dosar penal, care însă nu are o finalitate. Cu o solicitare de a investiga acțiunile persoanelor implicate în înstrăinarea apartamentului din Băcioi s-a adresat, la Procuratura Anticorupție, și familia Maidan, doar că, nimeni nu a fost audiat sau chemat pentru a oferi explicații pe marginea cazului.

Între timp, la 15 iulie 2019, după ce instanțele de judecată au constatat legalitatea licitației din 11 februarie 2019, executorul George Boțan a emis o ordonanță prin care apartamentul care aparținea familiei Maidan a fost scos de sub sechestru. Deși în ordonanță se spune că părțile au la dispoziție 10 zile pentru a o contesta, familia Maidan a primit documentul abia pe 30 iulie 2019. În prealabil însă deja pe 24 iulie 2019, apartamentul din comuna Băcioi era înregistrat pe numele lui Gheorghe Rață.

„Am fost cu vreo 2-3 săptămâni în urmă la domnul Boțan și i-am spus: cum matale să vinzi apartamentul? I-am spus că dau eu cei 30 de mii, dar să-mi vinzi apartamentul și să rămân pe drumuri. Eu, invalidă de grupa a doua, plus toată familia să rămânem pe drumuri, nu se poate. Am zis că dau eu suma asta de bani, dar dumnealui a refuzat, a spus că apartamentul deja e vândut. Am vrut să întorc toți banii pe care i-a luat și Ixar numai să-mi lase apartamentul, dumnealui a refuzat, nici nu a vrut să asculte”, spune, disperată, Nina Maidan.

George Boțan: „Le-am comunicat toate consecințele care pot surveni”

Contrar afirmațiilor Ninei Maidan, executorul George Boțan susține că familia de la Băcioi a fost înștiințată despre riscul de a pierde apartamentul în cazul neachitării datoriei. „Eu când deja ajungeam la punctul critic de urmărire a bunurilor, l-am luat pe executorul meu stagiar și ne-am dus la Maidan acasă. Eu îmi dădeam seama că apartamentul le aparține lor, dar este înscris după fecior. Am intrat la ei în casă și am încercat să le explic: oameni buni, dacă feciorul dvs. n-o să dea datoria, inevitabil o să trecem la urmărirea bunurilor. Cred că am stat vreo oră cu ei ca să le explic. Le-am comunicat toate consecințele care pot surveni. Am filmat toată discuția la telefon”, susține executorul.

Boțan mai spune că datoria pentru cele două credite în care figurează numele lui Artur Maidan, cu tot cu penalități, depășește 100 de mii de lei: „Datoria numai pe un titlu executoriu e de 50 de mii. Eu cu 15 mii nu pot închide datoria. Eu i-am prevenit că deja am început vânzarea și le-am spus să grăbească cumva procesul. Nimic. În replică am găsit plângeri, petiții șamd”.

Despre licitație: Executorul neagă și faptul că familia Maidan nu ar fi fost anunțată despre desfășurarea licitației de vânzare a apartamentului. „Este avizul de recepție că ei au primit. Pe lângă faptul că facem anunț public, dăm înștiințarea în scris și pe numele debitorului. Credeți-mă, eu mă strădui să întreprind toate măsurile când scot la vânzare unicul bun unde trăiesc părinții. Eu am făcut toate eforturile să le explic, ca să nu ajungem la vânzarea apartamentului. Într-adevăr, nu era mare datoria și puteau salva situația. Din păcate, nu-i pot ajuta cu nimic. Creditorul apasă – eu trebuie să execut, astea sunt prerogativele mele de bază ca executor. Inevitabil, mai devreme sau mai târziu, ajungem la vânzarea bunurilor dacă ei nu achită datoria sau nu dau alte bunuri care să acopere datoria.

Despre relația cu fostul cumnat: Asta nu e o problemă. Bunul nu s-a furat. El se vinde obiectiv și liber la licitație. Eu doar nu l-am vândut a doua sau a treia zi. Eu am întins cât am putut dosarul, cât mi-a permis legislația. Ulterior, deja era inevitabil. Dacă era altcineva în locul lui Rață ce se schimba? Nu se schimba nimic. Eu am încercat să vorbesc cu domnul Rață și i-am spus că deja sunt probleme și se interpretează eronat momentele acestea cu licitația. Nu știu dacă va mai participa la mine la licitații, dar i-am spus iarăși de problemă. E treaba lui ce va face acum. Vrea – se întâlnește cu dânșii, discută, le dă înapoi (apartamentul, n.r.)… Asta e problema lor, nu e problema mea și nu mă implic în treaba asta”.