(video) Primarul familiei sale

Familia şi apropiaţii primarului comunei Bubuieci, mun. Chişinău, aflat la cârma localităţii de 19 ani, au intrat în toată această perioadă în posesia mai multor terenuri de pe teritoriul localităţii. În unele cazuri, rudele edilului au obţinut terenurile direct de la autorităţile publice locale, iar în altele, terenurile au ajuns în proprietatea lor după ce, iniţial, fuseseră atribuite altor persoane, care însă, la scurt timp, le-au vândut familiei primarului. Ion Şaranuţ susţine însă că, în toate cazurile, procedura a fost una legală şi că nu a avut vreo atribuţie la alocările de terenuri pentru apropiaţii săi.

Ion Şaranuţ este primar de Bubuieci din anul 1999. Atunci a câştigat alegerile, candidând din partea Partidului Popular Creştin Democrat. În 2015, Şaranuţ a candidat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) şi a obţinut un nou mandat de primar, după ce l-a învins, în turul doi, pe reprezentantul Partidului Liberal. Ulterior, Şaranuţ a părăsit şi PLDM. Acum se declară candidat independent, deşi, neoficial, admite colaborarea sa cu Partidul Democrat din Moldova (PDM). În cei 19 ani de aflare în fotoliul de primar, membrii familiei sale, rude sau apropiaţi au obţinut drept de proprietate asupra mai multor terenuri din comuna Bubuieci, din preajma Chişinăului. Conform unor informaţii obţinute de ZdG, aceste aspecte sunt investigate inclusiv de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), care gestionează o cauză penală. Primarul susţine, însă, că nu cunoaşte detalii despre dosar, dar şi că el sau apropiaţii săi nu au încălcat legea.

Fratele şi socrii, primii care au primit terenuri

La 19 ianuarie 2005, un teren de şase ari din str. Lalelelor, comuna Bubuieci, ajunge, prin decizia Consiliului Local, în proprietatea soţilor Victor şi Ana Cornescu. Peste un an, lotul devine proprietatea lui Tudor şi Veronica Şaranuţ, fratele, respectiv cumnata primarului de Bubuieci. Tranzacţia are loc în urma unui contract de vânzare-cumpărare. „Terenul nu a ajuns la Victor şi Ana Cornescu. A fost decizia Consiliului. Fratele meu, ulterior, l-a cumpărat. N-am avut nicio atribuţie. Tudor e peste hotare de 10-15 ani. Vine rar. A mai cumpărat ceva pe aici, am înţeles. Vine cu bani şi investeşte”, zice Ion Şaranuţ. Tot în aceeaşi zi, pe 19 ianuarie 2005, Ilarion Şaranuţ, alt frate al primarului, primeşte, direct de la autorităţile publice locale, aproape trei ari de teren pe str. Poieniţei. În 2013, acesta vinde lotul. „Ilarion cu familia au locuit aici permanent. Din 1990, el lucrează ca profesor, antrenor de lupte. A avut viză de reşedinţă, s-a judecat cu soţia. De 25 de ani lucrează aici, pe loc”, justifică Ion Şaranuţ decizia de a-i acorda teren fratelui său.

În ianuarie 2005, socrii primarului, Nicolai şi Valentina Cazoti, intră în posesia unui teren de 6 ari pe str. Sf. Gheorghe. La scurt timp, terenul a fost revândut de câteva ori. „Nu, ei nu puteau să ia de la Consiliu. Puteau cumpăra de la cineva…. (după câteva secunde) Aa, a primit ea. Ea a avut decizie. A trăit aici în cămin, a lucrat la sere. Au primit şi l-au vândut. Copilul era bolnav. Aveau nevoie de bani”, îşi aminteşte primarul Şaranuţ.

„Au fost locuitori ai satului şi au avut dreptul”

Tot în ianuarie 2005, lot de casă cu suprafaţa de 6 ari pe str. Sfântul Gheorghe primise şi Liliana Ţuguţchi, o altă rudă a familiei primarului. Aceasta este sora ginerelui primarului. „Soţul ei a trăit în cămin. Ea a fost înscrisă aici. Nu am nicio atribuţie. Sunt gata să fiu interogat. Nu am luat nimic de la stat”, se apără primarul.

La 22 februarie 2005, 10 ari de teren ajung în proprietatea lui Serghei Sajin, care ar fi finul de cununie al primarului. În 2007, terenul este revândut, iar în 2015, acesta este parte a altei tranzacţii. „Sajin nu-mi este fin. E locuitor al satului. Acum nu suntem în relaţii apropiate. Nici nu vorbim. Trăim într-o mahala. Nu ştiu cum a primit el teren”, zice Şaranuţ. Tot în februarie 2005, 10 ari de teren din str. Toamnei intraseră în posesia lui Riciard Cazoti, cumnatul primarului. Acesta este şi astăzi proprietarul acestui teren, deşi nu locuieşte în sat. „Da, a primit teren conform deciziei Consiliului. Acum e peste hotare. Nu am avut nicio legătură”, răspunde Ion Şaranuţ.

În august 2006, la doar trei luni după ce un teren cu suprafaţa de 4 ari este înregistrat pe numele Primăriei Bubuieci, este vândut de autorităţi familiei Victor şi Elena Panfil, care, întâmplător sau nu, au fost mai mulţi ani vecini cu familia primarului, pe str. Serelor. În 2013, aceştia au revândut terenul, pe care, în 2016, a fost ridicat un bloc de locuit. Prin acelaşi procedeu, Victor şi Elena Panfil au cumpărat de la Primăria Bubuieci un teren de 6 ari pe str. Fierarilor. Tranzacţia a avut loc tot la 10 august 2006. Puţin mai devreme, în ianuarie 2005, soţii Panfil au intrat în posesia unui alt teren de 6 ari, pe str. Poieniţei. „Ei nu puteau primi 2-3 terenuri. Au avut 10 ari, dar puteau primi în două locuri. Poate au mai primit unul. Ei au fost locuitori ai satului şi au avut dreptul la 15 ari”, declară primarul de Bubuieci.

50 de ari pentru fiica primarului

Pe 18 aprilie 2007, un teren pentru construcţii de puţin peste jumătate de hectar ajunge în proprietatea lui Alun şi Valentina Dodi. Ulterior, terenul este divizat. Un lot cu suprafaţa de 4,3 ari rămâne în proprietatea familiei Dodi, care îl vinde în martie 2008. Tot atunci, ceilalţi 50 de ari ajung în proprietatea socrilor primarului de Bubuieci, Nicolai şi Valentina Cazoti, care aveau atunci 72 și, respectiv, 64 de ani. În 2010, terenul îşi schimbă, din nou, proprietarii, fiind vândut primarului şi soţiei acestuia, iar în martie 2018, prin contract de donaţie, lotul ajunge la fiica lor, Cristina Şărănuţ. „Aici eu cunosc. Banii au fost ai copiilor. Eu nu am vrut să mă implic… Au dat vreo 40 de mii de euro familiei Dodi. Fiind peste hotare, copiii au dat bani la bunei. Care-i problema? Ei nu au luat banii de la stat, i-au luat de la om. El a fost chemat la CNA. Da, terenul e al fiicei, pentru că ei au plătit pe el. Nu-mi trebuie mie să fie pe mine, nu vreau. Banii sunt ai copiilor”, menţionează Şaranuţ.

„La 13 februarie 2008, autorităţile publice locale oferă titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren lui Sergiu Raeţchi şi Oxana Borta asupra unui teren cu suprafaţa de 1,4 ha. Peste câteva luni, la 4 iunie 2008, terenul ajunge în proprietatea familiei primarului Şaranuţ. În martie 2018, aceştia donează terenul fiicei lor, Cristina Şaranuţ, stabilită de mai mulţi ani în Italia. „Eu nu am cumpărat nimic. Soţia mea, dacă a cumpărat…, ea a cumpărat. Ea şi acum e peste hotare. Dacă a venit şi a vrut să facă ceva împreună cu copiii, care tot sunt peste hotare… Ei cumpără. Eu nu am cumpărat nimic. Poate să mă întrebe oricine. Nu am cumpărat. Trebuie întrebaţi ei”, precizează primarul de Bubuieci.

„Da’ ce am eu cu dânşii? Ei cumpără, dar eu ce am?”

În decembrie 2008, 9,7 ari de teren ajung de la Primăria Bubuieci în proprietatea lui Alexandr Cleşcev. Peste aproape un an, în ianuarie 2010, lotul de teren ajunge şi el în proprietatea familiei primarului, fiind cumpărat de Ina Şaranuţ, fiica alesului local, şi soţul ei, Dionis Ţuguţchi. „Posibil. Trebuie întrebaţi. Ei sunt peste hotare”, spune Ion Şaranuţ. „Nu cunoaşteţi ce cumpără familia dvs., fiica?”, l-am întrebat. „Da’ ce am eu cu dânşii? Ei cumpără, dar eu ce am? Nu am participat”, răspunde primarul.

În august 2013, un teren de aproape 6 ari de pe str. Lalelelor ajunge în proprietatea familiei Vasili şi Zinaida Luca, rude ale soţiei primarului, care au domiciliul la Şerpeni, Anenii Noi, localitate în care au trăit și socrii edilului. În 2015, aceştia au vândut terenul, pe care ulterior a fost construită o casă modernă. „Ei au lucrat în sat mulţi ani. Vasile a umblat mult timp pentru teren. De vreo trei ori i s-a dat teren, dar era extravilan”, explică primarul. Acesta susţine că şi în acest caz nu a fost încălcată legislaţia.

Ion Şaranuţ: 13 terenuri obţinute în perioada mandatului

Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, Ion Şaranuţ a ridicat un salariu lunar de aproximativ 6 mii de lei. Acesta deţine în proprietate mai multe terenuri: 5 – agricole, 8 – intravilane şi 2 – extravilane. Patru dintre acestea sunt înregistrate pe numele său, iar 13 au fost obţinute în perioada în care Şaranuţ a fost primar de Bubuieci. Acesta mai declară o casă de locuit obţinută la început de 2000 şi cote-părţi în trei apartamente, unul dintre care în sectorul Ciocana din Chișinău. Edilul conduce un automobil Toyota, fabricat în 2008 şi achiziţionat în 2011 cu 200 de mii de lei. Conform aceloraşi informaţii, în 2017, Şaranuţ a contractat un credit în valoare de 10 mii de euro cu o dobândă de 0%. Banii urmează a fi rambursaţi până la sfârşit de 2018.

Totuşi, deşi nu face referire în declaraţiile sale de avere şi interese, ZdG a constatat că familia primarului a fost implicată șio în construcţia unui bloc cu patru etaje pe str. Constantin Chiroşca din Bubuieci, iar ulterior, Ion şi Maia Şaranuţ au deţinut cote-părţi în mai multe apartamente din acel bloc (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Toate au fost înstrăinate, majoritatea în 2017, însă edilul nu a trecut veniturile în declaraţiile de avere. „Soţia mea şi nişte oameni din sat au convenit să cumpere un teren. Ea era în Italia. A venit cu bani de acolo. În trei au construit acel bloc. Lotul l-au cumpărat. Au dat mulţi bani pe el, vreo 18-19 mii. Apoi s-au împărţit. Ea dirijează. E în Italia la lucru. Va veni în august. Eu nu ştiu detalii”, susţine Ion Şaranuţ.

Dosarul penal de la CNA, plecarea din PLDM şi colaborarea cu PDM

Întrebat dacă a fost informat despre dosarul penal în care sunt investigate acţiunile sale, Ion Şaranuţ a precizat că, deşi a fost anterior audiat, nu cunoaşte rezultatele anchetei. „Poate să-mi facă dosar, că eu nu-s cu ăştia de acum. Toţi primarii au dosare penale”. Întrebat dacă i s-a cerut să treacă la PDM, în contextul acestui dosar, primarul a evitat să discute subiectul. „Nu am dreptul să spun. Pentru ce să spun? Acum sunt independent. Am fost la PLDM. Nu am plecat. Ei, pur şi simplu, nu au venit în teritoriu şi nu a existat conlucrare. Nu au existat presiuni. E greu să vă spun acum multe lucruri”, a punctat primarul Şaranuţ. Neoficial, acesta a recunoscut că, după ce a plecat din PLDM, a început să colaboreze cu PDM.

Conform informațiilor furnizate de către Centrul Național Anticorupție, „la moment, pe cauzele aflate în gestiunea CNA, primarul comunei Bubuieci nu are nici o calitate procesuală”.

Conform informaţiilor de pe site-urile de anunţuri, un ar de teren pentru construcţii în comuna Bubuieci, mun. Chişinău, se vinde cu aproximativ 2-3 mii de euro.

Urmăriți mai jos versiunea video a materialului: