Cine sunt, de fapt, „primarii PDM”, „șantajați să treacă la ACUM sau PSRM: „Să-și amintească cum ne-a șantajat PDM să trecem la ei”

„Dintre primarii aleși din primul tur pe listele celor de la putere, 83 sunt foști primari ai Partidului Democrat din Moldova (PDM). Majoritatea dintre aceştia au fost șantajați să treacă de la PDM la ACUM sau PSRM, sau măcar să candideze independent”.

Declarația aparține președintelui PDM, Pavel Filip. Fostul premier nu spune, însă, că majoritatea primarilor la care face referire au fost, de fapt, primari ai altor partide în alegerile locale din 2015, dar au trecut, în timpul guvernării democraților, la partidul condus în acea perioadă de Vladimir Plahotniuc. Unii dintre acești primari, incluși de Pavel Filip în lista persoanelor șantajate de noua guvernare, declară astăzi că au trecut la PDM, după ce ar fi fost șantajați sau ademeniți cu rezolvarea unor probleme pe care le aveau localitățile în care erau primari.

„Dl Filip să-și retragă cuvintele și să-și amintească cum PDM ne-a șantajat să trecem la ei. Noi nu am trecut niciodată la PDM, de facto. Noi, pur și simplu, manevram niște lucruri, pentru că tot timpul eram speriați cu dosare penale, care nu puteau exista sau că nu vom putea face nimic fără ei”, își amintește Ion Zoină, primarul satului Boghiceni, raionul Hâncești, unul dintre aleșii locali la care a făcut referire Pavel Filip.

„Eu tare-tare n-am stimat PDM. Nicicând nu am fost cu ei, dar trebuie undeva să fiu”, explică Ștefan Roșca, primarul satului Zgărdești, raionul Telenești, care a câștigat alegerile din 2015 pe listele PLDM, ulterior, în perioada mandatului, a trecut la PDM, iar la alegerile din 2019 a candidat din partea Blocului ACUM.

„Dintre primarii aleși din primul tur pe listele celor de la putere, 83 sunt foști primari ai PDM. Majoritatea dintre aceştia au fost șantajați să treacă de la PDM la ACUM sau PSRM, sau măcar să candideze independent. Șantajați cu alungarea din funcții, abuz de putere, folosirea resurselor administrative, intimidare prin presiune pe business Acestea sunt doar câteva din metodele prin care, așa-zișii marinari onești, guvernează țara”. (Pavel Filip, președintele PDM, 24 octombrie 2019)

Jizdan: „Moțpan a intimidat primarii noștri”. Moțpan: „Au fost învăţaţi probabil să mintă şi să dezinformeze”

În cadrul aceluiași eveniment, Alexandru Jizdan, secretarul general al PDM, a vorbit și el despre șantajul la care ar fi supuși „primarii PDM”, oferind și cinci exemple de localități în care aceștia ar fi fost forțați să părăsească partidul. „Primarii satelor Șerpeni, Telița, Calfa, Botnărești și Cobusca Nouă au participat la o întrevedere care a avut loc pe data de 5 septembrie în același birou al președintelui Comisiei Securitate Națională, Chiril Moțpan, iar dânsul a intimidat primarii noștri, spunându-le că acest partid nu va putea participa în alegerile locale…, deoarece va fi scos în afara legii. Cu părere de rău, acest lucru i-a influențat pe primari. Ulterior, ei au părăsit PDM. Toți cinci au participat la alegerile locale. Doi dintre ei au fost candidații Blocului ACUM. Alți trei au participat în calitate de candidați independenți. Toți cinci au învins în aceste alegeri din primul tur”, afirma Jizdan.

Chiril Moțpan neagă acuzațiile lui Alexandru Jizdan. El admite că a avut o întâlnire cu primarii despre care a vorbit Jizdan, dar zice că întâlnirea nu a avut loc la iniţiativa sa: „Au fost învăţaţi probabil să mintă, să dezinformeze, pentru că e greu de crezut că cineva ar putea face aceasta intuitiv, într-un mod atât de eficient. Ceea ce îmi reproşează Jizdan mi se pare un lucru lăudabil şi anume că cei cinci se bucură de încrederea locuitorilor. Singurul regret pe care îl am e că au plecat doar cinci. Sunt sigur că printe primarii forţaţi să adere anterior la PDM mai sunt dintre cei care ar putea sau ar vrea să vină la normalitate, dar nu au avut curaj să o facă. Noi nu vom proceda niciodată aşa cum a procedat anterior PDM cu unii primari”.

Ce spun cei cinci primari despre care PDM a afirmat că au fost intimidați

I-am găsit pe toți cei cinci primari la care a făcut referire deputatul democrat, tot el, fost ministru al Afacerilor Interne, pentru a-i întreba cine i-a șantajat să părăsească partidul.

Rodica Russu, primară Telița: „Sigur că nu au fost presiuni. Cum vă imaginați să se facă presiuni asupra unui primar care are autonomie locală. Am fost membră a PDM. De data asta am candidat independent. E o premieră, în R. Moldova, când mai mulți primari au candidat, fiind susținuți de mai multe partide. Am fost susținută de trei partide pro-europene. Așa a fost decizia localității și a partidelor. M-au susținut Blocul ACUM, PDM și PLDM. Categoric nu au fost presiuni”.

Rodica Russu a câștigat alegerile locale din 2015 reprezentând PDM, după turul doi de scrutin. În 2019, a candidat independent și a câștigat din primul tur cu peste 67%.

Victor Gori, primar Botnărești: „Prostii. Eu i-am spus dlui Jizdan în față că voi merge independent. I-am spus asta cu mult timp până la alegeri. Dlui încă s-a expus așa, într-o formă interesantă: ce-ai să faci tu, când vom reveni noi la putere. I-am spus că am muncit pentru PDM până acum, dar am avut numai probleme: dosare penale, de programul „Drumuri bune” și-au bătut joc, și multe altele. Când am fost la dl Moțpan, i-am spus că voi candida independent. Care a dorit, m-a susținut, dar eu la toți le-am spus că sunt independent. La toți le-am spus: cine ajută localitatea, va fi susținut de mine, cine nu ajută – la revedere. Eram cu PDM din 2013, când nici Plahotniuc nu era. Nicio presiune nu a fost. Eu deja sunt trecut de așa chestii, ca cineva să mă preseze. În alegeri am fost susținut de Blocul ACUM, la dorința lor. Rămâne să apreciez acest pas al lor”.

Victor Gori a câștigat alegerile locale din 2015, fiind candidat PDM, cu peste 74% din primul tur. În octombrie 2019, a candidat independent și a câștigat, tot din primul tur, cu 68% din voturi.

Ludmila Ceaglic, primară Calfa: „Categoric nu au fost presiuni. A fost inițiativa noastră. Astea sunt aberații. Nu-i corect. Eu, de exemplu, am fost susținută și de PDM, și de Blocul ACUM în alegeri, slava Domnului. Categoric nu au fost presiuni. Trebuie să-l întrebați pe dl Jizdan ce a obținut prin aceste declarații. PR – nu merge. Eu am decis să plec din PDM pentru a candida independentă și pentru a vedea cât de dragă îi sunt poporului meu, fără apartenență politică. Am devenit membră a PDM acum doi ani și ceva. Anterior am fost cu PLDM, dar ei nu s-au comportat prea bine. Am aderat la PDM, pentru că era la guvernare și cumva eram nevoiți, nu că nevoiți, dar nu puteai să mergi împotriva vântului, împotriva unor furtuni”.

Ludmila Ceaglic a câștigat alegerile din 2015 fiind susținută de către PDM. Ulterior, a devenit membră a acestui partid. În octombrie 2019, Ceaglic a candidat independent, fiind susținută de PDM și de Blocul ACUM, concomitent.

Andrian Draguțan, primar Cobusca Nouă: „Nu au fost presiuni. A fost alegerea mea. Eu, din start, când a avut loc o ședință (la PDM, n.r.), iar fiecare s-a expus, mi-am spus părerea și am plecat. Inițial am decis să merg independent, dar, până la urmă, am decis să merg cu Blocul ACUM. A fost decizia mea personală. Nu au fost presiuni. Și la ceilalți colegi nu au fost. Nu știu de ce dl Jizdan a zis asta. Eu am fost cu PLDM până în 2018. Din nouă primari, eu ultimul am trecut la ei (la PDM, n.r.). Atunci nu au fost presiuni de la PDM, dar a fost o asigurare din partea mea ca să fie totul bine. Așa a fost. M-am asigurat că, nu dă Doamne, ceva să se întâmple. Nu mai intru în detalii, dar asta a fost ideea”.

Andrian Draguțan, primarul de Cobusca Nouă, la care făcea referire Alexandru Jizdan, a câștigat alegerile locale din 2015 pe listele PLDM, obținând aproape 60% din voturi și învingând în turul doi de scrutin chiar reprezentantul PDM. Conform informațiilor furnizate de acesta, a devenit primar PDM abia în 2018. În octombrie 2019, a reprezentat Blocul ACUM și a câștigat alegerile din primul tur, cu peste 61%, învingând candidatul PDM.

Într-o situație similară a fost și Elena Nicolaev, primara satului Șerpeni.

Elena Nicolaev, primara satului Șerpeni, Anenii Noi: „Doar un singur an am fost la PDM și trecerea la Blocul ACUM a fost decizia grupului de lucru. Cum s-a hotărât din partea grupului de lucru așa a fost și decizia mea. Nu am fost presată, a fost decizia mea. Da, am avut o discuție cu dl Moțpan (Chiril Moțpan, deputat Blocul ACUM, n.r.), dar a fost o discuție de lucru. Nu a mers vorba de chestii politice și de atracție sau intimidări. Când am trecut de la PLDM la PDM a fost altă situație, alte vremuri. Nu m-ați întrebat atunci. Deja a trecut…”.

Elena Nicolaev, la fel ca și Andrian Draguțan, a câștigat alegerile în 2015, din partea PLDM. Ulterior, în perioada guvernării democraților, aceasta a trecut la PDM, pentru ca, în 2019, să fie candidata Blocului ACUM. Și în 2015, și în 2019, ea a obținut peste 68% din voturi, câștigând scrutinele din primul tur.

Din cei 82 de „primari PDM”, doar 22 au câștigat mandatele din 2015 din partea PDM

Cazul primarilor din satele Șerpeni și Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi, nu sunt singulare. ZdG a consultat lista la care au făcut referire președintele și secretarul general al PDM, cu „primarii democrați” care au candidat la alegerile din octombrie 2019 din partea Blocului ACUM sau din partea PSRM. Realitatea din spatele declarațiilor celor doi deputați arată diferit. Din lista oferită de reprezentanții PDM, doar 22 din cei 82 de primari la care au făcut referire Filip și Jizdan au reprezentat PDM și la alegerile locale din 2015, iar trei dintre aceștia au devenit primari ulterior alegerilor locale din 2015.

60 dintre cei 82 de primari la care făcuseră referire democrații au aderat sau au colaborat cu PDM exclusiv în perioada guvernării democraților, atunci când mai mulți aleși locali au făcut acest pas. Astăzi, unii dintre ei recunosc că au trecut la PDM fiind șantajați sau ademeniți cu dezvoltarea unor proiecte locale, fără a aprecia formațiunea sau fără a fi membri de partid. Dintre cei 22 de primari ai PDM care au reprezentat în 2015 PDM, la alegerile din octombrie 2019, 16 au reprezentat în campania electorală PSRM, iar 6 – Blocul ACUM.

Ce spun primarii PDM din 2015 despre plecarea către PSRM și Blocul ACUM în 2019

Dumitru Marchitan, primarul comuniei Pereni, r. Rezina: de la PDM la PSRM: „Încă am mintea mea și nu mă uit la nimeni. Fac ce vreau. Doamne ferește (n.r. – întrebat dacă au fost sau nu presiuni). Eu am trei mandate de primar așa că mai gândesc singur, nu trebuie să-mi spună cineva ce să fac. Nu mă interesează pe mine nicio declarație. Nu văd, pentru că am de lucru”.

Iraida Jitari, primara comunei Sauca, r. Ocnița: de la PDM la PSRM: „Nu am fost forțați de nimeni. N-a fost atenție din partea PDM. Ei singuri nu știau ce au de făcut, iar noi am rămas ca la o… Nu știu cum a fost în alte părți, dar la noi, la Ocnița, nu s-a adresat nimeni să ne întrebe dacă ne pregătim de alegeri, care-i situația. Fiecare s-a dus în care parte a bătut vântul. Știți cum. Fiecare mai mult s-a luat după parlamentare. Unde au fost mai multe voturi la alegerile parlamentare, acolo s-au dus primarii, dacă să vă spun corect. Presiuni nu am avut. Nu ne-a pus nomeni la covor. Fiecare a făcut alegerea cum a crezut, ca să poată ieși din încurcătură și să poată lucra mai departe”.

Pavel Barbos, primarul comunei Fârlădeni, r. Hâncești: de la PDM la PSRM: „De unde ați auzit așa povești? Nu-i corect. Sunt prostii. Și când au trecut de la alte partide la PDM nu au fost presiuni. Asta e. Eu am avut o problemă cu dânșii (cu PDM, n.r.). Asta nu se spune. A fost o neînțelegere. Nu au fost presiuni, nimic”.

Victoria Milenco, primara satului Bogdănești, r. Briceni: de la PDM la PSRM: „De bună voie am intrat în PDM și de bună voie am plecat. Nu au fost presiuni. Nu a fost nimic”.

Ion Neghină, primarul satului Covurlui, r. Leova. A candidat independent, deși în 2015 reprezenta PDM: „Sunt independent. Prima dată tot independent am candidat. Am fost cu PDM, dar am plecat din proprie voință. Ce fel de presiuni, niciun fel de presiuni”.

Ion Cușnir, candidat la funcția de primar în satul Lipnic, r. Ocnița: de la PDM la Blocul ACUM: „N-am fost forțat. Nimic. Eu nu am fost membru de partid. Mie mi-o propus PDM să candidez în 2015, acum mi-a propus Blocul ACUM. Nu a fost presiune. E decizia mea. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Mi-au propus să candidez din partea Blocului ACUM. Dar nu a fost nicio forțare”.

60 de „primari PDM”, de fapt, în 2015, au fost primari ai altor partide

Ceilalți primari, 60 la număr, despre care PDM afirma că sunt ai lor, de fapt, au aderat la PDM în anii 2015-2019, în perioada guvernării democraților. În 2015, ei au devenit primari pe listele altor partide. Cei mai mulți, în 2015, au reprezentat PLDM (41), iar ceilalți au fost de la PCRM, Blocul „Iurie Leancă”, PL, PSRM sau au candidat și câștigat în calitate de independenți.

Victoria Andriuța, primara satului Șeptelici, r. Soroca: de la PLDM în 2015 la PDM în perioada mandatului și candidat PSRM în 2019: „Cu PLDM situația o cunoașteți și dvs. Ca să vii primar și să activezi, trebuie să faci ceva în localitate. Să stai în opoziție și să nu faci nimic, nu-i pentru mine. Eu am venit să dezvolt localitatea. Nu am fost presată de nimeni. Singură am decis cu care partid să fiu. A fost decizia mea personală, nesilită de nimeni. Nici când am trecut de la PLDM la PDM nu au fost presiuni. Eu sunt o persoană care am poziție și idei. Nu pot fi manipulată”.

Unii primari susțin că au trecut la PDM în perioada guvernării democraților, fiind presați

Ion Zoină, primarul s. Boghiceni, r. Hâncești, de la PLDM în 2015, la PDM în perioada mandatului la Blocul ACUM în 2019: „Dl Filip să-și retragă cuvintele și să-și amintească cum ne-a șantajat PDM de a trece la ei. Nu am trecut niciodată la PDM, de facto. Noi, pur și simplu, să vă spun așa, manevram niște lucruri, pentru că tot timpul eram speriați cu niște dosare penale, care nu puteau să existe sau cu chestii că nu vom putea face nimic fără ei. Ce ține de Blocul ACUM, vă spun așa, ca informație: Noi suntem români și punctum. Suntem pro Europa. Blocul ACUM este speranța și nădejdea cetățenilor care mai au demnitate în țara asta. Ce ține de PDM, eu încă după căderea regimului am propus conducerii raionului să se dezică și să se termine cu acest partid, o dată pentru totdeauna, dar înțeleg că ei mai speră. De asta ar fi bine ca Blocul ACUM să meargă în raioane, împreună cu PSRM, pe care noi nu avem ochi să-i vedem, dar altă variantă nu-i. În toate raioanele trebuie să cadă regimul PDM, că dacă nu cade, iarăși noi ne complicăm”.

Ion Petica, candidat la funcția de primar al satului Hirișeni, r. Telenești: de la PLDM în 2015 la PDM în perioada mandatului și candidat al Blocului ACUM în 2019: „Eu nu am trecut la PD. Au fuzionat Consiliul Raional, dar noi așa, fără cereri, fără nimic. Atunci s-au făcut presiuni. Ne-au presat atât de mult, încât nu am mai putut. De la PDM am avut presiuni, dar de la alții am fost rugat să candidez. Acum am fost rugat. De două ori au fost la mine și m-au rugat, că eu nu mai doream să candidez”.

Ștefan Roșca, primar de Zgărdești, Telenești: de la PLDM în 2015 la PDM în perioada mandatului la Blocul ACUM în 2019: „Eram primar PLDM din 2008. Da, am fost oleacă la PDM. Pe mine nimeni nu m-a impus, nici când am trecut la PDM, nici când am trecut la Blocul ACUM. Am vrut să fiu cu un partid ca să fac ceva pentru sat. Eu tare-tare n-am stimat PDM, niciodată n-am fost cu ei, dar trebuie undeva să fiu. Acum, singur, fără a fi impus, am ales Blocul ACUM”.

Alexandru Ghenciu, primar de Suric, r. Cimișlia, de la Blocul Iurie Leancă în 2015 la PDM în perioada mandatului, iar în 2019, la Blocul ACUM: „Presiuni nu au fost. Eu să vă spun sincer, în 2017, mi-au promis (cei de la PDM, n.r.), pentru că eu am un proiect de 22 de milioane, de la Suric până la Sagaidac și atunci mi s-a spus că, dacă treci cu noi, îți facem drumul. Cu toată echipa am decis să trecem. Cu părere de rău, am trecut și drumul nu s-a mai făcut. Când am văzut că nimic, am zis că nu face. Au fost doar vorbe. Acum tot cu echipa am decis să trecem la Blocul ACUM”.

Elena Rotaru, candidată la funcția de primar, satul Clișova, r. Orhei: de la PLDM în 2015, la PDM în perioada mandatului, iar în 2019 – la Blocul ACUM: „Eu nu am trecut la PDM, nu am fost membră de partid. Sunt chestiile lor, că m-au inclus în listă, dar eu am fost simpatizantă în ultima campanie electorală, dar membru de partid – nu. Am colaborat pentru că erau la guvernare. Nu au fost presiuni. Absolut. De fapt, eu am o poziție aparte și nici nu îndrăznesc. Cu Blocul ACUM noi am fost și am rugat, dar este un eșec al nostru. E un eșec pentru țară, pentru Orhei e la fel un eșec, plus rușine. Toți stau în fotolii. Nimeni nu a venit în sat. Ne-au lăsat cu Șor. Ne luptăm ca și cu zmeu uriaș și nimeni nu vine măcar cu un ziar, cu o felicitare… Nimeni nu m-a ajutat cu nimic. Cum să fii membrul lor, să fii afișat că ești de la ACUM, iar ei să nu vină la o adunare sau să-mi dea un ziar, măcar să mă ajute, să meargă pe drum lângă mine. Nu. Absolut deloc. Toți stau în fotolii și așteaptă. Iată, au așteptat și au cinci candidate la Consiliul Raional. La toți așa ne trebuie”.

Tudor Munteanu, primarul satul Porumbești, r. Cantemir: de la PLDM în 2015 la PDM în perioada mandatului, iar în 2019 – la Blocul ACUM: „E decizia mea personală. Presiuni nu au fost. Eu nu accept așa ceva. Am fost la PDM, în situația aia când nu ai ce face. Dar, viziunile ACUM și PLDM sunt mult mai apropiate una de alta. Asta m-a motivat să aleg Blocul ACUM. Nu, nu am fost cu inima deschisă la PDM. Și atunci nu au fost presiuni. Pentru toți primarii cam acestea sunt argumentele. Până nu vom liberaliza primarii, ca să nu depindă de politic, așa se va întâmpla la noi (întrebat dacă a ales PDM pentru a avea șansa să dezvolte proiecte pentru localitate)”.

Alina Semeniuc, primara satului Crișcăuți, Dondușeni: de la PCRM în 2015 la PDM în perioada mandatului, la PSRM în 2019: „Eu nu am trecut oficial la PDM. La noi am conlucrat cu toți. Niciodată nu am fost siliți de nimeni. Și când am colaborat cu PDM nu au fost presiuni, și acum. La ultimele alegeri am candidat de la PSRM și nu de la PDM. Eu cred că asta a fost dorința sătenilor, că dacă vă uitați la rezultatele alegerilor anterioare, partea de nord așa e, mai mult pentru comuniști sau socialiști. Nu am fost asupriți de nimeni, și când am intrat la nivel de raion cu PDM, și acum. Ne-am ajutat reciproc cu toții”.

Ghenadie Grădinari, primarul satului Pietrosu, r. Fălești, de la PSRM în 2015, la PDM în perioada mandatului, apoi iar la PSRM în 2019: „Nu au fost presiuni. Am echipă și a fost o consultare cu echipa. Da, eu în 2015 am fost la PSRM, apoi am trecut la PDM pentru că s-au promis niște lucruri și nu s-au realizat. Acum, le-am spus că voi proceda la fel, pentru că eu nu vin primar să stau manechin, dar vreau să fac niște lucruri pentru sat. De asta am aderat înapoi la PSRM. N-am nimic împotriva PDM, am lucrat cu ei, dar asta e situația acum”.

Jizdan, după declarațiile „primarilor PDM”

L-am telefonat pe Alexandru Jizdan, secretar general al PDM, după ce am discutat cu mai mulți primari despre care acesta afirma că au fost șantajați să treacă de la PDM la Blocul ACUM sau la PSRM. Am făcut referire, în cadrul discuției, la declarațiile primarilor care ne-au spus că, de fapt, PDM i-a șantajat în perioada guvernării democraților să treacă de la partidele pe care aceștia le reprezentau în 2015.

Despre cei cinci primari din Anenii Noi

„Am discutat cu ei personal (cu cei cinci primari din Anenii Noi), după vizita lor la Moțpan. Mi-au spus că s-a strigat la ei din partea dlui Moțpan. Așa e la noi, lumea mai puțin vorbește în față. Eu am auzit mai multe bârfe, pe care nu le-am utilizat, dar am spus ce mi-au zis acei primari. Eram conștient că vor nega. Nu am alte probe decât cele pe care vi le-am spus. Ei au fost la Moțpan împreună cu Octavian Bîstrițchi, fost membru activ al PDM, șeful filialei Anenii Noi-Gaz. Lui Bîstrițchi i s-a spus că trebuie să plece din funcție. El m-a telefonat și pe mine, și pe președintele organizației teritoriale, cerând ajutor ca să-și păstreze funcția. L-am întrebat de ce pe tine vor să te dea afară, iar el a zis că pentru că e membru al PDM. I-am spus că n-am cu ce să-l ajut. I-am zis să nu plece din funcție. Apoi cei de la ACUM i-au spus că pot să-l ajute, dar el trebuie să discute cu Chiril Moțpan. Au fost împreună, acesta i-a spus că îl poate ajuta să-și păstreze funcția. Moțpan mie personal mi-a spus că la el a fost un membru de-al nostru. Doar că eu nu am înscrieri. Cu părere de rău, oamenii nu recunosc. Eu alte probe decât cele declarate nu am”.

Despre cei 60 de „primari PDM” care în 2015 reprezentau alte partide

„Am să vă explic într-o zi ce înseamnă oportunismul în R. Moldova. O bună parte din oameni o să plece acolo după guvernare, pentru că ei nu au culoare politică. Se schimbă puterea, iar ei se duc după putere. Așa se întâmplă permanent”.

Ce (nu) spune Octavian Bîstrițchi, șeful filialei „Anenii Noi-Gaz”

„Nu a avut loc nicio presiune, niciun șantaj, nimic nu a avut loc. Nu vreau să comentez declarațiile lui Jizdan. Sunt viziunile lui, îi aparțin. Mai mult nu am ce comenta, nu vreau să comentez. Dacă el insistă, să vă dea el lămuriri, demonstrații. Suntem într-o țară democrată, iar fiecare declară ce vrea. Viziunile mele politice nu sunt subiect de discuții”.