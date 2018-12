Magazinele „Kaufland” din Chişinău, construite de compania unui funcţionar milionar

Compania familiei şefului Agenţiei Proprietăţii Publice este antreprenor general pe şantierele magazinelor „Kaufland”, care urmează să fie deschise la Chişinău începând cu 2019. Toate cele patru terenuri destinate construcţiei magazinelor au fost cumpărate de la compania „Regata Imobiliare”, proprietatea omului de afaceri Ceslav Ciuhrii, tot el, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Tenis. Ciuhrii a intrat în ultimii ani în atenţia opiniei publice după ce a preluat de la compania „Finpar Invest”, gestionată de familia lui Vladimir Plahotniuc, fosta cafenea Guguţă din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

Miercuri, 5 decembrie, compania germană „Kaufland”, care şi-a anunţat anterior intenţia de a deschide pe teritoriul R. Moldova 20 de hypermarketuri, a organizat evenimentul Richtfest – o sărbătoare germană, care marchează o etapă importantă în construcţia primului magazin din ţara noastră, montarea acoperişului. La eveniment au fost prezenţi, pe lângă reprezentanţii „Kaufland”, premierul Pavel Filip, mai mulţi membri ai Guvernului, dar şi Vladimir Baldovici, directorul Agenţiei Proprietăţii Publice.

„Stayer” şi „Regata Imobiliare”, partenerii Kaufland

Vladimir Baldovici, este şi unul dintre fondatorii „Stayer” SRL, antreprenorul general al viitorului magazin „Kaufland”, amplasat pe bd. Decebal din Chişinău. Agentul economic este antreprenor general şi în construcţia magazinului Kaufland de pe bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, care, la fel, urmează să fie finalizată în 2019. Tot „Stayer” SRL se ocupă de pregătirea pentru construcţii a terenului de pe str. Kiev, din sectorul Râşcani, acolo unde urmează să fie iniţiate ulterior lucrările pentru edificarea celui de-al treilea magazin „Kaufland” din Chişinău.

ZdG a identificat, în total, patru terenuri amplasate în Chişinău care, în ultimul an, au ajuns în proprietatea „Kaufland” SRL, agent economic care va gestiona magazinele cu acelaşi nume din R. Moldova. Firma a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în februarie 2016, fiind proprietatea „Kaufland Romania SCS”, operator economic care, peste Prut, gestionează magazinele cu acelaşi nume.

Toate cele patru terenuri din Chişinău, amplasate pe bd. Mircea cel Bătrân 25/1, bd. Decebal 99/2, str. Nicolae Testemiţanu 3 şi str. Kiev 7 (fostul Palat de Cultură al Sindicatelor) au fost cumpărate de „Kaufland” SRL în perioada 2017-2018 de la „Regata Imobiliare”, fondată de omul de afaceri Ceslav Ciuhrii, tot el, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Tenis din iunie 2018.

Iniţial, firma lui Ciuhrii cumpăra terenuri de la diverşi agenţi economici, le pregătea pentru construcţie, pentru ca, în final, să le vândă către „Kaufland”.

Toate cele patru magazine Kaufland, locaţia cărora a fost identificată de ZdG, sunt construite în preajma unor ansambluri rezidenţiale noi, iar două dintre acestea sunt în apropierea unor complexe locative ridicate de compania de construcţii, „Eldorado Terra”, fondată de două companii deţinute de Alexandr Rogovoi şi Boris Shvartsman, foşti parteneri în cadrul „Remington” SRL, unul dintre acţionarii Moldindconbank din perioada în care instituţia financiară era gestionată de către Veaceslav Platon.

Istoricul şi portofoliul companiilor care construiesc magazinele

„Stayer” SRL, antreprenor general pe şantierele viitoarelor magazine „Kaufland” din Chişinău, este o companie de construcţii deţinută de Vladimir şi Violeta Baldovici. Firma şi-a început activitatea în domeniul construcţiilor încă în 1994, iar în portofoliul ei se regăsesc mai multe lucrări importante, în special edificii de stat. „Stayer” SRL este şi cea care a construit, în anii 2006-2009, actualul sediu al Partidului Democrat din Moldova, aflat iniţial în proprietatea Partidului Comuniştilor. De pe site-ul firmei aflăm că „Stayer” a participat şi la reconstrucţia sediului Parlamentului R. Moldova, distrus în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, chiar dacă, oficial, licitaţia a fost câştigată de altă companie afiliată familiei Baldovici, „Consfirmgrup” SRL.

În perioada derulării acelei licitaţii, Vladimir Baldovici era ministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în Guvernul condus de ex-comunista Zinaida Greceanâi, în prezent preşedinta Partidului Socialiştilor.

„Regata Imobiliare”, compania care a pregătit terenurile pentru construcţia magazinelor „Kaufland”, a fost înregistrată în 1996, având denumirea „Ani-Roada Gliei”. În 2016, fiind preluată de Ceslav Ciuhrii, firma şi-a schimbat numele în „Regata Imobiliare”. Ceslav Ciuhrii era cunoscut mediului de afaceri drept proprietar al restaurantelor „Cactus” şi „Mi Piace”.

Ulterior, în cadrul unui interviu, Ciuhrii declara că a vândut restaurantele. Pe lângă afacerile din domeniul restaurantelor, Ciuhrii, împreună cu tatăl său, biologul Mircea Ciuhrii, deţine şi conduce afaceri în industria farmaceutică şi cosmetologică în România.

În ultimii ani, Ciuhrii a devenit vizibil şi în domeniul imobiliar, intrând în atenţia presei după ce compania sa, „Regata Imobiliare”, a cumpărat de la „Finpar Invest”, firmă din portofoliul de afaceri al liderului democrat Vladimir Plahotniuc, cafeneaua „Guguţă” din Grădina Publică „Ştefan cel Mare”, în locul căreia ar urma să fie construit un centru de afaceri multietajat.

Concomitent cu „Guguţă”, „Regata Imobiliare” a preluat de la „Finpar Invest” şi procesele de judecată iniţiate împotriva Consiliului Municipal Chişinău. După ce a fost recunoscută drept succesoarea în drepturi a companiei „Finpar Invest”, „Regata Imobiliare” a obţinut, prin decizia Curţii de Apel (CA) Chişinău din 7 iunie 2018, dreptul de privatizare a terenului şi de construcţie a unei clădiri mai înaltă decât cea actuală. Pe 14 noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiţie a emis o încheiere irevocabilă pe acest caz, menţinând decizia CA Chişinău.

Ciuhrii, despre rolul „Regata Imobiliare” în construcţia magazinelor Kaufland

Ceslav Ciuhrii, proprietarul „Regata Imobiliare”, afirmă că firma sa este dezvoltatorul „Kaufland” în R. Moldova. „E complicat ca, în câteva rânduri, să descrii ce înseamnă a fi dezvoltator „Kaufland”, pentru că acesta este un proces îndelungat şi complex de identificare a celor mai bune locaţii/terenuri care corespund parametrilor şi cerinţelor beneficiarului; efectuarea analizei „Legal Due Diligence”, studiilor geotehnice şi studiilor de fezabilitate; cumpărarea terenului şi iniţierea procedurilor de proiectare, pregătirea terenului pentru construcţii, efectuarea analizelor ecologice, arheologice etc; efectuarea procedurilor aferente autorizării executării de lucrări (demolări, defrişări şi/sau construcţii); construcţia obiectivului în format „as-built”; înregistrarea şi autorizarea obiectivului nou construit. Datorită posibilităţilor de dezvoltare pe care le avem, am fost selectaţi de către „Kaufland” ca dezvoltatori”, afirmă proprietarul „Regata Imobiliare”.

Ciuhrii precizează că „Stayer” SRL a fost angajată de el încă în vara anului 2016, „cu mult înainte ca fondatorul companiei, dl Baldovici, să deţină vreo funcţie în cadrul Guvernului, la acel moment el fiind antreprenor. Compania a fost selectată datorită complexităţii proiectului şi preţului oferit”. Referitor la fosta cafenea „Guguţă”, acum proprietate a „Regata Imobiliare”, acesta susţine că au fost făcute mai multe studii de piaţă, „dar o decizie finală în acest sens nu a fost luată”.

În perioada derulării proiectului „Kaufland”, parteneriatul dintre „Stayer” SRL şi „Regata Imobiliare” s-a extins şi la nivel de personal.

Cornelius Gâscă, directorul financiar al „Stayer”, a fost numit în aprilie 2018 în funcţia de administrator al „Regata Imobiliare”. Ceslav Ciuhrii afirmă că între cele două firme „nu există absolut nicio legătură administrativă. Dnul Gâscă a fost numit în această funcţie datorită abilităţilor profesionale pe care le are”.

Kaufland: Interesul nostru era să obţinem cea mai bună ofertă

– Antreprenor general al construcţiilor viitoarelor magazine „Kaufland” din Chişinău este „Stayer” SRL, fondată de familia lui Vladimir Baldovici, directorul Agenţiei Proprietăţii Publice. Cum a fost selectată anume această companie pentru a efectua lucrările?

– Prioritatea noastră este să colaborăm cu producătorii/ partenerii/ furnizorii locali în toate domeniile. Astfel, majoritatea partenerilor „Kaufland” pentru operaţiunile imobiliare aferente construirii magazinelor în R. Moldova sunt autohtoni – promotorii pieţei locale. Odată ce ne-am exprimat intenţia de a intra pe piaţa din R. Moldova, a fost efectuat un studiu de piaţă, pentru a identifica care sunt cele mai bune companii, în baza portofoliilor ce conţin proiectele imobiliare dezvoltate în ţară. Aşadar, am startat cu trei companii. Pe parcursul dezvoltării proiectelor, două dintre acestea s-au retras pe motiv că nu au reuşit să facă faţă cerinţelor solicitate. Fiind vorba de o investiţie considerabilă, interesul nostru era să obţinem cea mai bună ofertă ţinând cont de respectarea condiţiilor contractuale şi a legislaţiei în vigoare. Dacă ne referim la procurarea terenului şi construcţia magazinului de pe strada Decebal, putem să spunem că partenerul contractual este Regata Imobiliare. În acest caz, putem afirma cu siguranţă că respectarea clauzelor contractuale, calitatea lucrărilor şi profesionalismul angajaţilor se pliază perfect cu standardele impuse şi aşteptările pe care le avem.

– Patru terenuri din Chişinău, înregistrate pe numele „Kaufland” SRL, sunt procurate (toate) de la „Regata Imobiliare” SRL. Cum explicaţi faptul că toate terenurile sunt cumpărate de la aceeaşi firmă? Există un parteneriat cu această companie? Dacă da, în ce constă acest parteneriat? Cum a ajuns „Kaufland” să colaboreze cu „Regata Imobiliare”?

– Kaufland se bazează pe principii solide, corecte şi transparente de activitate în toate ţările în care operează, principii care asigură dezvoltarea continuă şi cu succes a companiei. Orice achiziţie imobiliară efectuată de către compania Kaufland, în fiecare piaţă în care îşi dezvoltă activitatea, se bazează pe prevederile legislaţiei în vigoare, studii de cercetare, urmărind cu stricteţe un proces transparent, legal şi în conformitate cu politicile zonale de dezvoltare. Kaufland a anunţat recent că urmează să deschidă în R. Moldova 20 de magazine şi un centru logistic propriu în următorii 10 ani. Într-adevăr, pentru primele patru magazine am procurat terenurile de la Regata Imobiliare, dar avem deja şi alţi parteneri cu care colaborăm pentru următoarele proiecte în dezvoltare din întreaga ţară. De exemplu, în Bălţi avem relaţie contractuală cu alt dezvoltator şi altă companie de construcţie.

– Dl Ceslav Ciuhrii, fondatorul „Regata Imobiliare” SRL, a fost prezent la evenimentul organizat de „Kaufland” cu ocazia montării acoperişului primului magazin care va fi deschis în Chişinău. Dl Ciuhrii a prezentat invitaţilor proiectul viitorului magazin. Totodată, dl Ciuhrii vorbeşte, în public, din numele companiei „Kaufland”. Care este poziţia oficială pe care dl Ceslav Ciurhii o deţine în cadrul Kaufland, dacă există o asemenea poziţie?

– Precizăm că Richtfest este o sărbătoare nemţească organizată în semn de mulţumire pentru toţi partenerii implicaţi în cadrul proiectului. Este evident că la un astfel de eveniment au fost invitaţi toţi partenerii cu care am realizat acest proiect: ingineri, tehnicieni, arhitecţi, constructori, diriginte de şantier, consultanţi, avocaţi, etc. Dl Ciuhrii nu deţine nicio poziţie în cadrul companiei Kaufland, nefiind angajatul acestei companii. În numele „Kaufland”, la eveniment a vorbit doar CEO-ul „Kaufland” Moldova, România şi Republica Cehă, Marco Hoessl, care a prezentat planurile companiei pentru viitor.

– Câte terenuri deţine, în acest moment, compania „Kaufland” SRL pe teritoriul R. Moldova?

– În prezent, „Kaufland” deţine 4 terenuri în proprietate privată.

– Proprietar al viitoarelor magazine „Kaufland” din R. Moldova va fi doar compania-mamă sau vor exista şi alţi co-proprietari locali?

– „Kaufland” este una din cele mai mari companii de retail din Europa, o prezenţă activă în şapte ţări având peste 1250 de magazine. Ţinând cont de strategia Kaufland dezvoltată la nivel internaţional, compania acţionează potrivit aceloraşi principii în toate ţările în care este prezentă, respectiv având acel unic proprietar – grupul german Schwarz.

Averea şi afacerile funcţionarului care construieşte magazinele „Kaufland”

Vladimir Baldovici, omul din spatele „Stayer” SRL, este inginer constructor de profesie. În iulie 2007, printr-o hotărâre a fostului premier Vasile Tarlev, a fost numit în funcţia de director general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului. Un an mai târziu, în martie 2008, a devenit ministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în guvernul condus de Zinaida Greceanâi, funcţie pe care a deţinut-o până în 2009, când comuniştii au plecat de la guvernare, iar Baldovici a revenit în mediul privat.

În februarie 2018, în timp ce era director general al companiei de construcţii „Stayer”, Vladimir Baldovici a devenit membru al Consiliului Economic pe lângă Preşedintele R. Moldova, în urma unui decret semnat de Igor Dodon. Ulterior, în mai 2018, a fost numit director al Agenţiei Proprietăţii Publice (APP) – autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului în gestiunea căreia au fost trecute toate proprietăţile statului. APP exercită, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. APP este şi entitatea care propune Guvernului spre aprobare lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării.

Casă de lux, apartemente, firme şi un Porsche

Vladimir Baldovici este unul dintre cei mai prosperi funcţionari din subordinea Guvernului. Potrivit datelor Agenţiei Servicii Publice, acesta are calitatea de asociat în cadrul a trei companii: „Stayer”, „Art Business Club” şi „Dal-Nobil”, ultima nefiind indicată în declaraţiile sale de avere şi interese. La „Stayer” deţine o cotă de 50%, în valoare de 1,3 milioane de lei. O cotă de participare de 50%, în valoare de un milion de lei, Baldovici deţine şi la „Art Business Club”, care gestionează centrul de business „NBC” din Chişinău, despre care ZdG a scris recent că gestionează şi parcarea sediului PDM, cele două clădiri fiind vecine. Restul de 50% aparţin soţiei sale – Iuliana Baldovici. Cei doi soţi sunt cofondatori şi la „Dal-Nobil” SRL, iar Iuliana Baldovici este asociată la „Barghiban” SRL, firmă ce deţine un salon de frumuseţe în centrul capitalei. De asemenea, Iuliana Baldovici are o cotă de 70% din „Garantcom Invest Grup” SRL, cu activităţi în domeniul agriculturii.

Conform declaraţiei de avere şi interese personale, în 2017, Vladimir Baldovici a încasat, de la „Stayer” SRL, dividente de 2,2 milioane de lei şi un salariu de 138 de mii de lei pentru funcţia de director general. Alţi 75 de mii de lei au venit în bugetul familiei Baldovici din darea în arendă a terenurilor agricole prin intermediul „Garantcom Invest Grup”.

În aceeaşi declaraţie de avere pentru 2017, Vladimir Baldovici indică o casă de 166 m.p., dar şi 4 apartamente. Două dintre acestea, valoarea cărora depăşeşte 110 mii de euro, se află pe str. Sfatul Ţării din centrul Chişinăului şi sunt înscrise pe numele Iulianei Baldovici. De asemenea, Vladimir Baldovici declară un autoturism Porsche Cayenne, produs în 2014 şi cumpărat în 2017, care valorează 1,2 milioane de lei.

Vladimir Baldovici: „Cred că noi eram şi cei mai potriviţi ca şi colectiv”

„Când a venit „Kaufland” în R. Moldova au fost vreo patru companii de construcţii care au vrut să participe la construcţie şi la lansare. Din patru, până la urmă, am rămas doar noi, restul companiilor s-au retras. Şi erau companii mari. Acolo sunt nişte cerinţe foarte mari şi foarte dure. Era şi problema de timp, nimeni nu a avut răbdare. Cred că noi eram şi cei mai potriviţi ca şi colectiv. La nivel de consultanţă, de inginerie, totul a început mult mai înainte, cu aproape doi ani în urmă. Dacă la noi cineva proiectează, cineva face construcţia, cineva verifică, la ei e cu totul alt concept. Ei au dezvoltatori şi aceşti dezvoltatori îşi asumă toate responsabilităţile şi toate riscurile care pot să apară pe parcurs, pe care beneficiarul nu vrea să le ia asupra lui. Dezvoltatorul caută terenuri, cumpără terenuri, dezvoltă proiecte, capătă avizările, e un complex mare de lucrări pe care le face”, explică Vladimir Baldovici, pentru ZdG, modul în care firma sa a ajuns să construiască magazinele „Kaufland”.

„Când se face un contract de acest gen, „Kaufland” fuge de riscuri şi caută un intermediar care are şi posibilităţi juridice, dar şi financiare, ca în cazul în care cineva nu execută, să aibă pe cine penaliza. Noi nu suntem obişnuiţi cu aşa sistem, dar Occidentul aşa lucrează, se caută un intermediar care i-ar putea asigura securitatea banilor pe care ei îi investesc. Pentru ei, R. Moldova e o piaţă necunoscută, cu multe semne de întrebare şi ei nu riscă să lucreze direct cu companiile (de construcţie, n.r.). Dar ca să lucrezi la ei, trebuie să fii agreat de ei, trebuie să îndeplineşti nişte condiţii stipulate prin contracte. O să vedeţi că, la următoarele magazine, vor fi alte companii. Aşa sunt ei, au nişte standarde pe care nu le pot încălca, e o instituţie corporativă foarte mare şi toate acţiunile ei sunt bine stabilite. Probabil că atuul nostru a fost că am lucrat foarte mult cu firme străine şi foarte mult am lucrat în edificii de genul respectiv şi atunci când ei au venit, noi poate eram cu un pas înaintea colegilor care erau axaţi mai mult pe rezidenţiale”, susține Vladimir Baldovici.