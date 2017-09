[doc] Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri. După ce, în numărul trecut, ZdG a scris despre afacerile socialiştilor, oficial cel mai numeros grup parlamentar, în această ediţie facem o trecere în revistă a business-urilor celorlalţi aleşi ai poporului.

PLDM va avea în noul Parlament 23 de deputaţi,. Liderul formaţiunii, Vlad Filat, nu are înscrisă pe numele său nicio afacere în R. Moldova. Filat este însă acţionar majoritar la firma Kapital Invest SA, din Iaşi, România, acolo unde ex-premierul şi-a făcut studiile. Firma e specializată în închirieri de bunuri imobiliare. La Chişinău, aceasta deţine clădirea cu mai multe etaje de la intersecţia str. Ismail cu bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, cunoscută ca „Ipteh”, privatizată de la stat în 1999, pe când actualul lider al PLDM era ministru de stat în Guvernul Sturza.

Iaşi, Filat şi nepotul Vladimir

În ultimul an, presa a scris despre afacerea pe care o are în R. Moldova Vladimir Rusu, unul dintre nepoţii lui Filat, prin intermediul firmei „Caravita” SRL, la care este fondator. Firma, administrată de Igor Cijov, are nu mai puţin de 127 de obiective de activitate declarate, sediul în s. Zolotievca, Anenii Noi, interese în agricultură, acolo unde a investit zeci de milioane de lei, inclusiv prin cumpărarea de terenuri agricole.

Conform informaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS), Vladimir Rusu Ion mai figurează în calitate de fondator în alte două firme: SRL „Adservio” ML şi „MC-Trade” SRL. În primul SRL, Rusu deţine 75%, celălalt fondator fiind „Adservio Center” SRL, din România, care a implementat în ţara vecină proiectul „Adservio” – o platformă modernă care te ajută să accesezi toate informaţiile despre rezultatele şcolare ale elevilor instant, fără a mai căuta prin rapoarte, cataloage şi dosare. În R. Moldova, firma cu sediul în clădirea Ipteh, e administrată de Dracea Holicov Ştefan, originar din Iaşi şi a creat site-ul www.adservio.md, iar începând cu anul de studii 2012—2013, a implementat, la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chişinău, proiectul pilot „Catalogul electronic”. În celălalt SRL, „MC-Trade”, care practică diferite forme de comerţ, Vladimir Rusu este fondator alături de Vasilica Lungu, tot din România.

Firmele familiei Streleţ

Valeriu Streleţ, cel care a ajuns în Parlament fiind pe locul 6 în lista PLDM, este fondatorul firmei „Bioprotect” SRL, specializată în prestarea serviciilor pentru producătorii agricoli în domeniul livrării produselor fitosanitare. Şi soţia lui Streleţ, Aurelia Braguţa, are interese în business, ea fiind fondatoarea firmelor „Universul Dezvoltării” SRL (100%) şi „Construct Mobil AB”, împreună cu fratele său, Anatolie, care este administrator. Ambele firme sunt înregistrate într-un apartament înscris pe numele soţiei lui Streleţ. Şi Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice (ASEM), locul 7 în lista PLDM, are afaceri. El deţine 13% (care valorează peste un milion de lei) din firma „Moldcredit” SRL – o organizaţie de microfinanţare care oferă credite, în special pentru finanţarea afacerilor mici.

Oleg Balan, alt deputat PLDM, este unul dintre fondatorii firmei „Sterimed Com”, alături de Vadim Ojog şi o firmă cu acelaşi nume din România. SRL-ul are interese în sfera farmaceutică. Printr-un alt agent economic, Balan e implicat şi în agricultură. Împreună cu fratele său, Victor, proaspătul deputat a fondat, în noiembrie 2013, firma „Bivon” SRL, specializată în cultura produselor agricole. Oamenii din Cârpeşti, Cantemir, localitatea de baştină a lui Balan, susţin că firma a cumpărat mai multe terenuri agricole de la localnici.

Victor Roşca, fratele fostei soţii a liderului PLDM, conform datelor CÎS, este fondatorul firmelor SRL „Ambalajproduct”, SRL „Uni-imobil” şi SRL „Telenova-Grup”. Şi Grigore Cobzac are afaceri. Împreună cu fratele său, Victor, acesta deţine firma „Renerg” SRL, specializată în producerea şi distribuirea energiei electrice. Cobzac este fondator şi la firma „Digricom” SRL, specializată în reparaţii şi construcţii. Deputatul Gheorghe Mocanu este fondator, împreună cu Maria Dutca şi Vitalie Pralea, la firma „G&V Sistem” SRL, cu obiective declarate în construcţii, publicitate sau comerţ.

Afacerile din medicină

Despre afacerile şi interesele lui Vladimir Hotineanu, medic, fost ministru al Sănătăţii, cel care şi-a recâştigat un fotoliu de deputat de pe locul 14 în lista PLDM, ZdG a scris mai multe articole. Oficial, acesta a declarat că este fondator la firma M.P.P. „Farmsintez” SRL, care importă medicamentul „Octreotid”. Conform datelor de la CÎS, Hotineanu deţine 18% din capitalul social al acestui SRL, alte 16% fiind deţinute de Adrian, fiul său, şi el medic, de Anatol Cazac (16%), dar şi de ruşii Andrey Akinfeev (25%) şi Alexander Litvinchuk (25%). Firma, fondată în 2005, este înregistrată într-o casă de locuit particulară de pe str. Paris, care aparţine soţilor Vladimir şi Raisa Hotineanu. Adrian Hotineanu, fiul deputatului, mai figurează şi în calitate de fondator la firma SRL „Vial Brio”, acolo unde are mai mulţi parteneri, inclusiv pe fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu. Nora lui Vladimir Hotineanu, Alina Hotineanu, este şi ea implicată în afacerile din sistemul de sănătate. Ea deţine 50% din firma SRL „Repromed”. Celelalte 50% sunt deţinute de medicul Veaceslav Moşin. Firma este cea care gestionează clinica de inseminare artificială „Repromed” din Chişinău. Totodată, Alina Hotineanu, nora deputatului PLDM, conform datelor de la CÎS, este şi fondatoarea SRL „Reconstruct Civil”.

În urmă cu doi ani, ZdG a scris că Iulia Hotineanu, fiica lui Vladimir Hotineanu, era una dintre fondatoarele firmei „Cristal Clean”, care câştiga practic toate licitaţiile organizate de spitalele din Chişinău pentru spălarea rufelor din banii publici. La scurt timp, Iulia Hotineanu, care deţinea, în 2012, 25% din capitalul social al firmei, a fost eliminată din lista fondatorilor, acţiunile fiicei lui Hotineanu fiind preluate de Cristina Mudrea, o apropiată a familiei Hotineanu. Chiar şi fără Iulia Hotineanu (Scobioală, după căsătorie), firma „Cristal Clean” a rămas apropiată de PLDM. Conform raportului financiar al formaţiunii depus la Comisia Electorală Centrală (CEC), Rodion Coşciug, angajat la „Cristal Clean”, a donat 1 milion de lei pentru campania electorală.

Taţi, soţi şi copii cu firme

Chiril Lucinschi are patru SRL-uri: SRL „Bravo TV”, care deţine postul de televiziune TNT Bravo, SRL „Intra Assets”, SRL „Media Alianţa” şi „Alkasar Media Services”, care activează pe piaţa publicităţii. Totodată, Lucinschi deţine „Analitic Media Grup” SA, cea care gestionează postul de televiziune TV 7. Tatăl deputatului PLDM, Petru Lucinschi, ex-preşedinte al R. Moldova, este şi el implicat în afaceri. Conform CÎS, acesta este unul dintre fondatorii firmei „VVP Grup SRL”, cu 25% (2,9 mln. de lei), alături de Irina Cazimirov (24%) şi Ramiro Stoianov (51%). Firma are ca obiective de activitate declarate închirierea bunurilor imobile, leasing financiar etc.

Angela Dimitriu, soţia deputatului Anatolie Dimitriu, este fondatoarea firmei „Anil Broker” SRL, care are activitate de broker vamal, iar Eduard Ţap, fiul deputatului Iurie Ţap, al firmei „Faridana” SRL, care produce articole de tâmplărie şi mobilă din lemn. Deputatul Anghel Agache nu are nicio firmă înscrisă pe numele său. Soţia sa, Elena, este fondatoarea şi administratoarea firmei „Tehnodava”, specializată în construcţii. Soacra deputatului, Parascovia Becciev (soţia lui Constantin Becciev, directorul Apă Canal), deţine 22% din acţiunile SRL „B.M.P.-Politeh”, firmă ce se ocupă cu fabricarea utilajelor de pulverizare a lichidelor sau prafurilor, efectuarea lucrărilor de lăcătuşerie şi apeduct.

Deputatul Valeriu Ghileţchi este fondator la Organizaţia de Microfinanţare „Invest Credit” şi la SRL „IC Management Institut”. Nicolae Juravschi, ultimul candidat care intră în Parlament din lista PLDM, este fondator la două SRL-uri, „Treipart Grup” şi Clubul Sportiv de Caiac-Canoe „Olimp-Juravschi”. Soţia fostului campion olimpic, Lucia, este şi ea fondatoare la două SRL-uri, „Luxomod” şi „Sport-Time”.

Comuniştii, discreţi în afaceri

PCRM a adus în Parlament 21 de deputaţi. Conform datelor de la CÎS, nici Voronin, liderul formaţiunii, nici soţia sa, Taisia, nu deţin firme. Cei doi au însă interese în sistemul bancar, având acţiuni la FinComBank. Un SRL, „Chateau Traian”, cu afaceri în sfera vitivinicolă, deţine Oleg, fiul lui Vladimir Voronin. Ala Reşetnicov, soţia deputatului Artur Reşetnicov, care este notar, deţine 50% din firma „Cansur-Com” SRL, care gestionează agenţia de turism Time Travel. Serghei Ivanov, soţul Violetei Ivanov, activează, conform informaţiilor din declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi a deputatei, la Întreprinderea Individuală „Ionel Ivanov”, care deţine o parcare pe str. Valea Crucii din Chişinău.

Vladimir Vitiuc, şeful filialei Bălţi a PCRM, are două firme: SRL „Aurant” şi SRL „Solar Engineering”, cu cel puţin şase parteneri: trei din Ucraina şi trei din R. Moldova. Printre ei, Andrei Ciauş, despre care s-a scris că ar face parte dintr-o grupare specializată în „atacuri raider”, dar şi Anatoli Orlovski, un om de afaceri local. Printre obiectivele de activitate declarate ale firmei se numără producţia componentelor electrice. Soţia deputatului Vitiuc este angajată la SRL „Asevia”, care deţine un magazin de produse alimentare în Bălţi.

Alexandr Bannicov, care a ajuns în Parlament fiind pe locul 7 în lista PCRM, e şi el un prosper afacerist, fiind fondator al mai multor firme. SRL „Betalan”, pe care deputatul nu a declarat-o, arendează 30 ha de pădure, SRL „Timetron Imobil” are afaceri imobiliare, iar SRL „Tina” deţine o reţea de magazine de electrocasnice. SRL „Tina” a fondat, la rându-i, nu mai puţin de 20 de SRL-uri (!). Ion Tomai, preşedintele r. Ocniţa, iar mai nou, deputat în Parlament, e fondatorul firmei „Inatol-Agro”, cu afaceri în agricultură, fiind una dintre cele mai prospere din zonă. Victor Mândru, alt deputat PCRM, este fondatorul SRL „Proiect 09”, specializată în comerţ şi servicii, iar Boris Golovin, fost viceministru al Sănătăţii şi consilier municipal PCRM, este fondatorul firmei „Amdent-BV”, cu afaceri în stomatologie.

„Prime” Plahotniuc

PDM a adus în Parlament 19 persoane. Vladimir Plahotniuc, unul dintre liderii partidului, este, oficial, fondator doar la firma SRL Prime Management, de unde în ultimii doi ani a avut venituri de peste 30 mln. de lei. Firma, cu adresa juridică pe str. Dimitrie Cantemir, 1/1 şi un capital social de 4,6 mln. de lei, este administrată de Cezara Salinski. Printre obiectivele de activitate declarate găsim: activităţi de administrare a companiilor holding, activităţi de consultare pentru afaceri şi management sau activităţi juridice. Printre altele, pe Cantemir, 1/1 este înregistrată şi Întreprinderea cu Capital Străin „Casa Media”, cea care a câştigat recent o licitaţie dubioasă organizată de către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA).

Celelalte afaceri pe care le deţine Plahotniuc şi despre care s-a tot vorbit sunt înregistrate pe diverse persoane apropiate sau pe firme din zone off-shore. Un cuvânt-cheie în toate afacerile prim-vicepreşedintelui PDM, fost prim-vicepreşedinte de Parlament, este „Prime” (primul). Astfel, SRL-uri care conţin această denumire sunt deţinătoarele televiziunilor (Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV), hotelurilor (Nobil, Codru), dar şi ale celorlalte afaceri pe care controversatul om de afaceri şi politician le patronează (agenţii de pază, de publicitate, afaceri imobiliare). Unul dintre oamenii-cheie în afacerile lui Plahotniuc este Ghenadie Sajin, administratorul firmei „FinPar Invest”, cea despre care ZdG scria anterior că deţine terenul pe care se înalţă hotelul Nobil din centrul Chişinăului.

Democraţii cu soţii şi copii în afaceri

Deputatul Dumitru Diacov are înregistrat pe numele său doar o firmă, care a gestionat ziarul „Novoe Vremea”, aflat în proces de lichidare. Natalia Stati, una dintre fiicele lui Diacov, figurează în calitate de fondatoare a două firme: „Alicecom” SRL şi „DND Atlantic”, care gestionează cafeneaua Cafe Chianti de pe str. Eminescu, 50. Despre „Alicecom” SRL, ZdG a scris anterior că deţine în arendă o parte din monumentul de arhitectură din str. Eminescu, 52. Fratele lui Dumitru Diacov este Ivan Diacov, procurorul mun. Chişinău, soţia căruia, Lilia Diacov, este fondatoarea firmei „Vazlancom” SRL, cea care a gestionat magazinul Koton, din incinta unui centru comercial din Chişinău.

Pavel Filip, un alt deputat democrat, nu are nici el firme pe numele său. Tatiana Filip, soţia demnitarului, este însă fondatoare la „Aluprofmet”, care se ocupă cu producerea de profile de pontaj, colţare din aluminiu şi profile pentru ghips carton. Şi cei doi fii ai deputatului, şcoliţi în străinătate, sunt în afaceri. Iulian şi Dumitru deţin împreună 99% din firma „Burex” SRL, cea care gestionează magazinul de ciocolată „Ciocoville”, cunoscut şi ca „oraşul de ciocolată”, de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Dumitru Filip este şi fondator la un alt SRL, „Interasig-Grup”.

Valentina Buliga figurează în baza de date a CÎS ca fondatoare la firma „Valex-Farm”. Doar că, informaţiile fiscului arată că acest agent economic nu mai activează în prezent. Soţul deputatei, Alexei Buliga, este fondatorul firmei de producţie şi comerţ „Cascor” SRL. Conform CÎS, Alexandru Buliga, fiul deputatei, ar fi fondat, în 2013, împreună cu alte două persoane firma „City Bakeries” SRL, specializată în fabricarea şi comercializarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete.

Deputatul cu 9 SRL-uri

Monica Babuc, ministra Culturii şi, mai nou, deputată, nu are nici ea firme înregistrate pe numele său. Soţul ei, Anatolie Babuc, este fondator la SRL „Building Line” şi „Bazis-D” SRL. În decembrie 2013, firma „Building Line” a pierdut un proces de judecată intentat de Investprivatbank, instituţie financiară aflată în procedură de lichidare. Astfel, firma soţului deputatei urma să plătească 11,7 mln. de lei, dintre care 7 mln. de lei erau un credit care nu fusese reîntors la timp, iar restul, aproape 4 mln. de lei, penalităţi. În declaraţia depusă la CEC, Nicolai Dudoglo, primarul din Comrat şi deputat pe listele PDM, a indicat că deţine 10% din firma KFT Dronko, cu sediul în Budapesta, Ungaria. Vasile Botnari, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi deputat PDM, este fondator la „Vaborolux” SRL şi „A&N” Service”. Anterior, ZdG a scris că „A&N Service” e administrată de Natalia Botnari, soţia sa, şi are în gestiune salonul de mariaj „L’amour”. Cealaltă firmă „Vaborolux” SRL are sediul în Străşeni şi e implicată în afaceri cu lemn.

Marcel Raducan, care a ajuns în Legislativ de pe locul 14 în lista PDM, nu este fondator de firme. Soţia sa, Aurica Raducan, este însă implicată în afaceri, fiind fondatoarea firmei „Moldprodinvest” SRL, cu o valoare de cumpărare de aproape 5 mln. de lei. Firma, care deţine, printre altele, centrul comercial Budapest din sect. Botanica, este specializată în comerţul angro a produselor alimentare, iar în urmă cu câteva luni a fondat alte trei SRL-uri: „Agro – Engineering”, „Agro – Engineering Grup” SRL şi „Conserv-E” SRL, toate cu afaceri legate de agricultură. Oleg Sârbu, locul 16 în lista deputaţilor PDM, este unul dintre cei mai importanţi afacerişti din viitorul Parlament. Aşa cum a menţionat şi în ultima declaraţie cu privire la venituri şi proprietăţi, Sârbu este fondator la 9 firme (!), toate înregistrate în Edineţ. Afacerile deputatului se bazează şi ele pe agricultură, producere şi comerţ.

Firmele familiei Ghimpu

PL are 13 deputaţi. Mihai Ghimpu, liderul partidului, este fondator, cu 34%, la firma SRL „Eurosim”, care deţine o benzinărie. Presa a scris anterior că partenerii lui Ghimpu de la SRL „Eurosim”, prin intermediul altei firme, „Parstar Petrol”, au câştigat în ultimii ani contracte de sute de milioane de lei cu statul, în special cu instituţii subordonate primăriei mun. Chişinău, condusă de nepotul lui Ghimpu, Dorin Chirtoacă. Ultimul nu are vreo firmă, în schimb, Lucian, fratele său, este fondator la SRL „Anda”. Conform datelor de la CÎS, Lucian deţine 50%, iar tatăl său, Ion, alte 50%. Firma e fondată în 1992 şi se ocupă cu „intermedieri pentru vânzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific”. SRL-ul este înregistrat într-un apartament din str. Calea Ieşilor, care aparţine lui Lucian, Dorin şi Valentinei Chirtoacă, mama celor doi fraţi şi sora liderului PL, Mihai Ghimpu.

Mihai Moldovanu, un alt deputat din listele PL, are două firme. „Agrovas-impex” SRL, cu sediul în or. Chişinău, specializată în creşterea păsărilor, porcinelor, în comerţul cu ridicata a băuturilor şi produselor din tutun, şi „Avisalim” SRL, cu sediul în s. Ordăşei, Teleneşti, localitatea sa de baştină, specializată în culturi agricole şi creşterea animalelor. ZdG a scris anterior şi despre casa demnitarului, dar şi despre faptul că Svetlana Moldovanu, soţia sa, este unul dintre fondatorii Organizaţiei de pază „Pajura Imperială” SRL, unde deţine cota de 33%. Asociaţi în această afacere mai sunt Anatolie Adam şi Lilian Belibov, vicedirectorul Centrului National de Expertize Judiciare.

Soţia, acuzată de contrabandă

Deputatul Veaceslav Untilă este unul dintre fondatorii firmei SRL Sprint-Mega (împreună cu Chiril Braganciuc), cu activităţi în mai multe domenii, inclusiv comerţ şi construcţii. În 2009, Alexandra Untilă, soţia politicianului, a fondat împreună cu Constantin Braganciuc şi doi ucraineni, Vadim Vaispapir şi Ivan Gerelyuk, firma „Energogazpurificare” SRL, care are acelaşi sediu ca şi firma „Sprint-Mega”, bd. Moscova nr. 8, şi care se ocupă cu darea în arendă a bunurilor imobile. Untilă deţine şi 2% din acţiuni la SA „MoldCargo”, societate de asigurări. Deputatul Ion Apostol este administrator şi fondator la SRL „Optimal-Impex”, dar şi asociat, cu 50%, la o firmă din Rusia, SRL „Grinap”. Lilian Carp, un alt deputat PL, este fondator la întreprinderea mixtă „Jerasdava” SRL, fiind partener cu un iordanian, Ryad Mohamed Hassan Alazzam. Firma se ocupă cu comercializarea cărnii.

Iurie Chirinciuc, un alt deputat PL, are trei firme: „Euromobila Lux” SA, „Lefcons- Agro” (agricultură) şi „Euroatlant” SRL (afaceri cu mobilă). El a mai indicat venituri în ultimii doi ani de la firma „Moldacom Grup” SRL din România, firmă care anul trecut a ajuns în vizorul organelor de drept din România, Tamara Chirinciuc, administratoarea companiei, fiind acuzată de contrabandă cu mobilă. Iurie Dârda, care a ajuns în Parlament de pe locul 12 în lista PL, este fondator la două firme, SRL „Darsimid” şi SRL „Dansicons”, una dintre cele mai cunoscute companii de construcţii din ţară. Svetlana Dârda, soţia politicianului, este fondatoarea firmei „Egostil” SRL, care deţine o spălătorie auto în incinta complexului locativ Testemiţanu, construit de Dansicons. Firma e administrată de Ion Ţintar, cel care a donat PL-ului în campania electorală recent încheiată suma de 60 mii de lei.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei “Jurnaliştii pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.