Denunţătorii concubinului de la Frumuşica

Sărbătorile de iarnă ne-au bulversat cu împuşcături de petarde, dar şi cu împuşcături din arme de foc, soldate cu morţi şi răniţi. Au fost şi alte „elemente festive” ce au stresat lumea, făcând-o mai degrabă să gândească la sfârşitul lumii, decât la viitorul unui an mai bun.

Aşa cum au fost mai multe zile libere, în care lumea a avut toată libertatea de a sărbători pe bunul său plac, întâmplările, de tot felul, s-au ţinut lanţ. Accidente, sinucideri, omoruri, trădări, divorţuri, – toate demonstrând că nu doar în viaţa politică din R. Moldova e dezmăţ ţi dezastru, dar şi în viaţa personală a puţinilor cetăţeni care au mai rămas acasă e multă incertitudine, disperare şi tristeţe.

Personal, m-a răvăşit cazul celor doi copii din satul Frumuşica, raionul Floreşti, în vârstă de 7 şi 10 ani, care, după ce au colindat în seara de Crăciun, nu s-au mai întors acasă, la bunica lor, unde locuiau de mai mult timp, pe motiv că mama acestora, domiciliată la Edineţ, şi-a făcut altă familie şi are alţi trei copii. Tatăl vitreg al celor doi colindători, care nu le suporta prezenţa, ar fi fost motivul din care bunica i-a luat la ea, la Frumuşica, la sute de kilometri de mama lor, rămasă într-un sat din raionul Edineţ. O noapte întreagă cei doi copii au fost căutaţi de bunica lor, de 16 poliţişti din zonă, dar şi de un grup de voluntari din localitate. Pentru aceştia, Crăciunul a fost o noapte întunecoasă, cu multă frică şi îngrijorare.

Dimineaţa cei doi copii au venit. Singuri. Obosiţi. Au spus că au rămas să doarmă la nişte rude din sat, de teamă ca nu cumva concubinul bunicii lor să le ia banii câştigaţi din colind. Deci, cei doi copii care au renunţat să trăiască alături de mama lor, de teama tatălui vitreg, astăzi sunt determinaţi să doarmă pe la străini, îngrijoraţi că bunelul vitreg (concubinul bunicii) le-ar putea lua bănuţii adunaţi de la gospodarii pe care i-au colindat.

Presa a scris despre acest caz din satul Frumuşica, abordându-l ca pe o „curiozitate” fericită de Crăciun. Ieri, am telefonat în sat. De la unul la altul, interlocutorii mi-au vorbit despre cei doi copii, rătăciţi în noaptea de Crăciun. „Mama lor are alţi copii, cu alt soţ. Bunica i-a luat şi i-a adus în satul nostru” – ne-a vorbit o consăteancă. Altcineva ne-a spus că marea frică a celor doi fraţi este, într-adevăr, concubinul bunicii, care, deşi nu pare violent, consumă alcool şi are apucături de puşcăriaş, deoarece, în urmă cu ceva timp, şi-a încheiat ispăşirea termenului de detenţie pentru omor. „Azi sunt deja la şcoală”, – ne-a vorbit una dintre vecinele bunicii.

Am apelat-o şi pe Elena Negruţă, asistenta socială din sat. Aceasta a încercat să redea în culori pastelate cazul. „Totul e bine deja. Copiii sunt la şcoală. Ei nu au venit acasă în acea seară, deoarece ar fi fost urmăriţi de alţi colindători… Nu din cauza concubinului bunicii”, ne-a spus asistenta socială.

Primarul de Frumuşica, Victor Boico, recunoaşte că e un caz complicat, precizând că nu a ştiut prea multe despre aceşti copii, deoarece ei călătoresc dintr-un sat în altul, ori de câte ori apare vreo ceartă cu bunica. „Ne gândim ce facem cu ei, ca să fie în siguranţă”, spune primarul. L-am întrebat cum sunt cei doi fraţi, văzuţi de el. „Sunt ageri, deştepţi, deschişi, curajoşi… Vă imaginaţi ce curaj au, dacă l-au denunţat pe concubinul bunicii?”- ne-a răspuns primarul. Am continuat. „Dar ce li se poate întâmpla „denunţătorilor”, locuind cu cel denunţat în aceeaşi casă?”

Primarul a promis să se gândească, excluzând posibilitatea integrării copiilor în familia mamei lor biologice.

Psihologii spun că, de cele mai dese ori, copiii decid să evadeze de acasă din lipsa dragostei, a afecţiunii. Nu am reuşit să aflăm ce o fi crezând bunica celor doi fraţi despre dragostea şi afecţiunea din casa sa, deoarece ni s-a spus că aceasta nu ar avea un telefon…

Tot ieri, o nouă ministră a Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a depus jurământul. Cazul celor doi colindători de la Frumuşica poate părea unul minor pentru noua membră a Guvernului Filip, deşi e unul extrem de grav, dacă ne gândim că, în R. Moldova, circa 200 de mii de copii, nefiind orfani, cresc departe de părinţii lor.