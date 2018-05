Cazinou electoral

La alegerile de duminică nu va fi simplu din mai multe motive, dar principalul considerent e că în această campanie s-a minţit mai mult ca oricând şi în modul cel mai obraznic posibil. Nu poţi să dai Chişinăul pe mâna unui om care te minte în faţă, cu atâta seninătate, de parcă ar recita o poezie despre mamă sau despre pace… Deşi de câteva luni în presă s-a scris şi se mai scrie că Silvia Radu a fost adusă în primărie pe funcţie de primar interimar de către Vlad Plahotniuc, candidata neagă în continuare şi zice că nu-i adevărat. Şi nu e doar asta…

Până duminică, încă trei zile, iar în cursa electorală pentru Primăria Chişinău – 12 pretendenţi din 13, câţi fuseseră din start. Vor rezista, nu vor rezista, vor rămâne în cursă toţi sau nu, nu e clar, deocamdată. În jurul acestor alegeri s-au făcut şi se vor face încă, inclusiv în ziua alegerilor (în R. Moldova e posibil orice), tot felul de tocmeli, speculaţii, jocuri şi scenarii suspecte. E ştiut, în politică, regulile de joc le aleg cei care fac politica, iar cine face politica la noi şi după care reguli, nu e nou. Important e să fim atenţi la joc, dacă vrem să alegem, şi nu, pur şi simplu, să votăm ori să fim fraieriţi. E vorba de Chişinău, principalul centru administrativ, politic, economic, comercial şi cultural în care circulă, non-stop, bani grei şi interesul pentru care a fost întotdeauna mare, poate chiar special, ţinând cont şi de faptul că municipiul Chişinău deţine şi cel mai mare capital electoral, peste ¼ din tot potenţialul de vot pe care îl deţine R. Moldova. Riscul cel mare pentru alegerile de duminică e că ar putea ajunge mai degrabă un joc de noroc, decât alegeri propriu-zise. Nu va fi simplu. În primul rând, pentru că lumea aşa şi nu s-a clarificat până la urmă cine sunt candidaţii. Sau ai cui sunt. Şi cum ar trebui să puncteze (să facă alegerea) la acest examen electoral. Regula de bază ar trebui să fie una pentru toţi alegătorii: primarul nu trebuie să fie omul puterii (preşedinte, parlament, guvern sau partidele afiliate lor), primarul trebuie să fie un reprezentant al opoziţiei, al unei opoziţii active, aşa cum s-a întâmplat recent în Armenia, dacă vrem să schimbăm ceva. Doi: nu va fi duminică simplu la alegeri şi din considerentul că, în această campanie, s-a minţit mai mult ca oricând şi în modul cel mai obraznic posibil. Nu poţi să dai Chişinăul, fie şi pentru un an, pe mâna unui om care te minte în faţă, cu atâta seninătate, de parcă ar recita o poezie despre mamă sau despre pace. E vorba, sigur că da, de Silvia Radu, întâi de toate. Deşi de câteva luni în presă s-a scris şi se mai scrie că Radu a fost adusă în primărie pe funcţie de primar interimar de către Vlad Plahotniuc (cine altul decide în R. Moldova?), candidata minte şi zice că nu. Şi nu e doar asta. Silvia Radu minte şi atunci când zice că participă, independentă, în alegeri şi că nu ar fi candidatul de sub fusta PDM, tot aşa cum minte şi PDM că nu ar avea un candidat al său şi că nu ar susţine pe nimeni la alegerile de duminică pentru Primăria Chişinău. Joc de-a ascunselea. Caz de fals şi uz de fals. Pentru aşa ceva există răspundere penală. Curios, cum să mergi să îţi dai votul pentru această specie de candidaţi sau partide, dacă ei te mint ziua în amiaza mare. La fel ca şi atunci când zice că salariul de vreo 500 de mii de lei lunar la Union Fenosa nu şi-l făcea pe contul consumatorilor de curent electric din Moldova, dar din contribuţii spaniole. Hai cu sania. Nu e departe de Silvia Radu şi Ion Ceban, candidatul socialiştilor, care promite pedagogilor câte 1000 de lei de 1 septembrie (circa 1 milion de lei), iar studenţilor dotaţi de la medicină burse din partea primarului general, cămine reparate (nu e treaba primăriei), asigurarea medicilor cu locuinţe şi salarii decente şi scutirea tinerilor specialişti din medicină, pentru primii 3 ani de muncă, de orice impozite şi taxe. Frumos. Poveste, nu altceva. Dar cu ce? Ceban nu spune principalul: din ce fonduri. Nu spune, pentru că ele nu există nici în imaginaţia sa. Tot aşa ca şi cu „raportarea publică a fiecărui leu cheltuit din bugetul municipal”. Dar de ce nu aţi făcut-o şi până acum, fiind în funcţie publică la Preşedinţia R. Moldova, unde aţi fost mâna dreaptă a lui Ig. Dodon? De ce nu aţi făcut o raportare a fiecărui leu cheltuit din bugetul Preşedinţiei, unde anul trecut numai pentru flori s-a utilizat un buget dublu faţă de consumul prevăzut? Şi nu doar pentru flori. Una-i a spune şi alta – a face.

Duminică mergem la alegeri. Pe cine şi cum alegem? Ca să nu greşim, ori să greşim cât mai puţin, primarul, ziceam deja, trebuie ales din partea opoziţiei şi nu a puterii. Dacă va fi din acelaşi ceaun cu puterea, va fi acelaşi borş de peşte. Va fi primarul lor. Sub ascultare. Nu se discută. Lucrurile, însă, nu sunt foarte clare şi cu opoziţia. Pe lista pretendenţilor cu mai multe şanse (conform sondajelor trucate şi răstrucate, aşa după cum sunt), care fac probleme de imagine candidaţilor puterii (Radu şi Ceban), se profilează trei-patru nume: Andrei Năstase, de la PPDA, Valeriu Munteanu, de la PL, Constantin Codreanu, de la PUN (partidul ex-preşedintelui Traian Băsescu), şi, posibil, Alexandra Can, de la PNL. Nu voi pune note, pentru a respecta decizia electoratului, voi spune doar că dacă vor rămâne pe listă toţi patru, opoziţia ar putea rămâne în afara jocului din primul tur. Adică, să nu ajungă în turul doi. Riscurile sunt la egal cu şansele. Şi pentru opoziţie, ca şi pentru Silvia Radu. Şansele opoziţiei ar putea creşte doar în condiţiile în care, Unu: electoratul va respecta condiţia – primar din partea opoziţiei şi nu a puterii. Şi doi: eliminarea din cursa electorală a lui Ion Ceban pentru nedeclararea tuturor cheltuielilor de campanie, aşa după cum au cerut-o candidaţii Roşco şi Codreanu şi cum s-a făcut în cazul Reghinei Apostolova, de la Şor. În cazul în care electoratul va accepta altă schemă de alegere, Ceban ar putea fi primul pretendent la turul doi. Şi nu pentru că ar fi cel mai indicat, ci pentru că e omul lui Dodon, iar Dodon este al lui Putin. Ruşii vor merge la vot aşa ca şi la marşul de 1 şi 9 mai. Şansele Silviei Radu? Eliminarea din cursă a Reghinei Apostolova s-ar putea să-i aducă un plus de voturi, dar nu în măsura în care i-ar garanta intrarea în turul doi. Acum contează ce va face opoziţia: 1,2 sau toţi? Dacă candidatul opoziţiei ajunge în turul doi, opoziţia câştigă Primăria, indiferent cu cine se va duela, Ceban sau Radu. Dar până la asta există primul tur.