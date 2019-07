Adieri de vânt electoral

Acum câteva zile, într-un interviu de presă, prim-ministra Maia Sandu a admis că ne apropiem de anticipate, deși nu se știe exact când anume ar putea avea loc acestea. Nu sunt sigură că șeful statului, Igor Dodon, partidul căruia a ajuns la guvernare alături de Blocul ACUM, a auzit aceste declarații, știind că acesta nu este prea pasionat de Europa Liberă, care a realizat acel interviu cu Maia Sandu.

Chiar dacă nu le-o fi auzit, acum câteva zile, se pare, acesta a fost într-un gând cu prim-ministra, chiar dacă s-a exprimat brutal și arogant. „Dacă cineva crede că noi i-am dat toate ministerele și ei sunt așa mari guvernanți și fac diferite declarații, vreau să le amintesc că au doar 26 de mandate, nu 51 și nici 35, cât au socialiștii. Totul poate să meargă înainte doar dacă suntem împreună. Ce perioadă, de obicei, se oferă Guvernului pentru „luna de miere”? 90-100 de zile? Iată, la începutul lunii septembrie am multe întrebări către multe ministere. Sincer vă spun”, a declarat Igor Dodon într-un interviu TV.

Ce o fi visat în ajun șeful statului? De ce crede că el a fost cel care „i-a dat toate ministerele”? De când ministerele sunt moșia șefului statului sau a partidului său?

Aroganța lui Igor Dodon s-a manifestat și mai abuziv atunci când, în același interviu, și-a asumat rol de tutore, de învățător al noilor veniți la guvernare. „Înțeleg că sunt oameni noi, nu văd toate procesele, dar încercăm să-i ajutăm. Am ordonat consilierilor, am rugat deputații să fie indulgenți la această etapă, pentru că sunt probleme, nu sunt oameni care… dar sunt și profesioniști acolo”, a anunțat Dodon, fără a oferi exemple de „oameni care”, așa cum s-a exprimat la TV.

Altfel spus, dacă Maia Sandu a admis că am putea avea anticipate, Igor Dodon a estimat și perioada, cel puțin luna în care vântul electoral s-ar face bine simțit. Este vorba de septembrie, 2019, atunci când s-ar împlini 100 de zile de guvernare a Cabinetului Sandu.

Către început de septembrie, șeful statului, după cum a declarat chiar el, ar avea multe întrebări, către multe ministere. De ce el ar trebui să întrebe, dar nu să răspundă, în primul rând, din momentul în care partidul său se află la guvernare?

Pe de altă parte, pentru că, în scurt timp, Dodon se va afla deja la sfârșit de mandat electoral, societatea e în drept să-i adreseze toate întrebările din lume șefului statului.

Printre acestea ar fi, mai ales cele legate de promisiunile electorale, de bunăstarea promisă alegătorilor săi și întregii societății, în special că la început de mandat, Dodon se declara președintele tuturor. De ce bătrânii, cei care, prioritar, v-au ales în 2016, sunt mai săraci, mai flămânzi, mai bolnavi, mai neputincioși în 2019, la sfârșitul mandatului dvs.?

Vă mai amintiți ce ați promis? Pe lângă un șir lung de promisiuni aberante legate de identitatea moldovenească, de interzicerea dublei cetățenii (nu și deputaților din partidul dvs.), interzicerea unionismului, o nouă strategie de securitate națională, ați promis și alte preocupări, cu-adevărat importante pentru societate. Printre acestea sunt: O economie puternică; Dreptate socială; Reunificarea celor două maluri ale Nistrului; Sat confortabil; Protejarea migranților și, nu în ultimul rând, returnarea miliardului furat.

Ce ați reușit din toate cele promise? Așa cum mai sunt luni numărate până la un nou scrutin prezidențial, e cazul să ne spuneți cum stau lucrurile, cum ați realizat dvs. programul electoral din 2016? De ce nu le spuneți oamenilor, așa cum ați promis în acea campanie, cât de mult s-au apropiat cele două maluri ale Nistrului sau câți bani ați recuperat din miliardul furat. Apropo, lista întrebărilor mai poate fi completată cu una, extrem de importantă în aceste zile: D-le președinte, șef al Consiliului Suprem de Securitate a Statului, cum au reușit să evadeze din R. Moldova cei doi suspecți de implicare în furtul miliardului? E adevărat că au ieșit fără probleme, după ce și-au scos de aici toate bogățiile clădite din furturi? De ce ați permis să se întâmple așa ceva?

Cam multe întrebări? Tocmai bune pentru niște posibile anticipate.