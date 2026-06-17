Citiți joi în ziar: Anchetă ZdG despre controversele din jurul șefului de la Moldatsa și Interviu cu Gavin Buchan, ambasadorul Canadei în R. Moldova

Joi, 18 iunie, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, citiți ancheta în care este vizat Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”. Materialul „Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: «misiunile secrete» și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli” poate fi găsit la rubrica Anchetă.

Tot în această ediție, găsiți interviul cu ambasadorul Canadei în R. Moldova, Gavin Buchan. La final de mandat, diplomatul a vorbit, la rubrica Interviu, despre parcursul european al R. Moldova, beneficiile și compromisurile pe care le presupune aderarea la UE, modul în care este percepută țara noastră pe plan internațional, dar și despre potențialul investițiilor canadiene.

La doi ani și jumătate de la inițierea procedurii de amalgamare voluntară, singurele localități care au finalizat procesul sunt orașul Leova și comuna Călinești. Deși, în ultimele luni, autoritățile anunță aproape săptămânal că peste 600 de localități au inițiat procesul de amalgamare voluntară, realitatea din satele țării arată diferit. De ce stagnează procesul și ce spun unii primari implicați, aflați la rubrica Exclusiv.

„La cei cu imunitatea compromisă pot apărea complicații”, explică doctorița infecționistă Natalia Fedico, contactată de ZdG în contextul cazului unui copil de 5 ani care a decedat în urma complicațiilor provocate de varicelă. Ce trebuie să știți despre boală și ce este encefalita variceloasă aflați la rubrica Sănătate.

Bunica Maria, la 83 de ani, are grijă de gospodărie, citește pe nerăsuflate, țese covorașe pentru nepoții răspândiți prin Europa și cucerește TikTok-ul cu recomandările sale de lectură și reflecțiile despre viață. Octogenara, fostă profesoară de limba română, nu vorbește despre bătrânețe, ci despre muncă, credință și responsabilitatea de a nu lăsa „nicio zi să treacă fără rost”. Materialul îl găsiți la rubrica Trăind de Gardă.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 22-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Punct final la Curtea de Apel în dosarul Ciochină: condamnatul urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis/ Avertisment SIS: Rusia, inclusiv prin baza de date ale „grupului criminal organizat Șor”, colectează masiv datele personale ale cetățenilor R. Moldova pentru escrocherii financiare

OPINII:

Olga Bulat: Festival, artificii și o întrebare simplă: cine apără liniștea copiilor?

ANALIZĂ: Oficial s-a scris istorie. R. Moldova a demarat negocierile de aderare la UE

ANCHETĂ: Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli

INTERVIU: „Escrocii nu îți dau timp să gândești”. Cum funcționează fraudele care au produs pierderi de sute de milioane

CITITORUL DE GARDĂ: Decesul directoarei Gimnaziului din satul Drochia: Procuratura așteaptă o expertiză care întârzie de peste doi ani

INTERVIU: Investiții străine, SUA și aderarea la UE. Interviu ZdG cu ambasadorul Canadei în R. Moldova: „Sunt companii care văd oportunități de colaborare aici”

REPORTER SPECIAL: Zonele economice libere: cum statul ar fi prejudiciat de „contracte ilegale” și „conflicte de interese”. Constatările Curții de Conturi vs. declarațiile administratorilor zonelor libere

EXCLUSIV: Amalgamarea (in)voluntară, între statistici și realitate: stimulente, termen-limită și frici. „Se simte o presiune”

SĂNĂTATE: Un copil de 5 ani a murit din cauza complicațiilor provocate de varicelă. Ce trebuie să știi despre boală și ce este encefalita variceloasă – cauza decesului și una dintre cele mai periculoase complicații

TRĂIND DE GARDĂ: Bunica Maria, octogenara care țese, citește fără ochelari și cucerește TikTok-ul. „Nicio zi să nu treacă fără folos”

OAMENI: Diana Covalciuc, directoarea Centrului „Tony Hawks”: „Copiii noștri nu sunt mai fragili, ci mai vulnerabili sistemic”