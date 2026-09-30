Citiți joi în ZdG: Utilizarea investiției europene în heliporturi destinate misiunilor speciale, blocată de (in)acțiunile autorităților, controversele din biografia miliardarului Igor Makarov și profilul acționarilor unei noi companii aeriene cu baza la Chișinău

În prima ediție din luna octombrie, aflați la rubrica Anchetă cum utilizarea investiției europene în heliporturi destinate misiunilor speciale este blocată de (in)acțiunile autorităților. La trei ani de la investirea a peste 5,6 milioane de lei în patru heliporturi destinate misiunilor aeromedicale din R. Moldova, acestea rămân nefuncționale, iar elicopterele SMURD continuă să aterizeze pe stadionul „Dinamo” din capitală. Cum răspund autoritățile la acest blocaj, aflați la rubrica Anchetă.

La rubrica Anchetă, aflați care este profilul acționarilor noii companii aeriene cu baza la Chișinău – „Polaris”. Printre aceștia se numără un tânăr de 24 de ani, cu o afacere în domeniul transportului terestru care înregistrează pierderi de sute de mii de lei. Acesta este partener de afaceri cu fiul unui fost deputat pe listele PDM și cu fiul unui antreprenor originar din Georgia, stabilit în anii ’90 în R. Moldova. Cine sunt aceștia și cum a evoluat capitalul social al companiei, înregistrată inițial cu doar 100 de lei, aflați în rubrică.

Tot în această ediție aflați care sunt controversele ce planează în jurul miliardarului Igor Makarov, fost cetățean rus și actual cetățean al R. Moldova și al Ciprului, aflat sub sancțiunile Canadei. Acesta se prezintă ca fiind „investitor moldovean”, deși nu are nicio afacere oficială în R. Moldova, și a lansat promisiuni de a investi în domeniul resurselor energetice și de a plăti facturile pentru spitalele de aici, în contextul scumpirii semnificative a gazelor naturale. Detalii, la rubrica Dosar.

Fostul procuror al Parisului, care a condus investigațiile în cazul unor atentate majore din Franța, François Molins, și fostul director executiv al Comitetului Executiv împotriva Terorismului din cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Jean-Paul Laborde, au acordat un interviu în exclusivitate pentru Ziarul de Gardă, în care au împărtășit experiența lor în combaterea terorismului și a criminalității organizate și au relatat cum se iau deciziile în situații de criză. Interviul îl găsiți la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 37-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Criza hidrologică se agravează în R. Moldova: niveluri istorice scăzute pe Nistru și Prut. Ce scenarii pregătesc autoritățile pentru aprovizionarea cu apă/ Tarifele la gaz și energia termică cresc din nou

OPINII:

Alina Radu: Crizele generațiilor și soluțiile uitate

EDITORIALE:

Aneta Grosu: Ce nu cunosc autoritățile despre viața persoanelor în etate

Mariana Colun: Moscova are cumva adresele voastre?

ANCHETĂ: Heliporturi de 5,6 milioane pentru elicopterele SMURD – fără drept de aterizare. Utilizarea investiției europene, blocată de (in)acțiunile autorităților

DOSAR: Controversele din biografia miliardarului care și-a făcut averea în Rusia, se prezintă drept „investitor moldovean” și a ajuns sub sancțiunile Canadei: istoria promisiunilor și afacerilor ratate ale lui Igor Makarov în R. Moldova

CITITORUL DE GARDĂ: „Legal. Dar moral?” Scrisoarea unui profesor de istorie disponibilizat pentru că a ajuns la pensie

REALITATEA: Aceeași știre, mai multe „surse”. Cum se fabrică „consensul” pe Telegram – studiu de caz

REPORTER SPECIAL: Profilul acționarilor Polaris, noua companie aeriană cu baza la Chișinău: un tânăr de 24 de ani cu o afacere pe minus, fiul unui fost deputat și fiul unui antreprenor originar din Georgia, cu cetățenia R. Moldova

EXCLUSIV: „Trebuie să fii ferm, să ai coloană vertebrală. Dacă primești indicații ilegale din partea puterii politice, trebuie să te opui și să rămâi independent”. Interviu cu François Molins, fost procuror al Parisului, și Jean-Paul Laborde, fost director executiv al Comitetului Executiv împotriva Terorismului din cadrul Consiliului de Securitate al ONU

RĂZBOI: 1548 de zile de iad adevărat: cum un locuitor din Mariupol revine la viață după patru ani de captivitate rusească

IMPACT: Ministrul Energiei anunță că Energocom va renunța la sediul pentru care plătea 6,37 milioane de lei anual, după informațiile publicate de ZdG. Plata pentru chirie ajungea la o companie afiliată lui Arcadie Topalo

PRIETENA MEA: De la probleme comune la acțiune: părinții copiilor cu dizabilități în comunitate

OAMENI: „BADANTA”: comedia în care Valea și Valera ajung în Italia și confundă iubirea, banii, libertatea și adevărul